https://sputnikarabic.ae/20240112/أنصار-الله-بايدن-وسوناك-شنا-عدوانا-على-اليمن-لاحتياجات-انتخابية-1084916312.html
"أنصار الله": بايدن وسوناك شنا عدوانا على اليمن لاحتياجات انتخابية
"أنصار الله": بايدن وسوناك شنا عدوانا على اليمن لاحتياجات انتخابية
أكد عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد البخيتي، اليوم الجمعة، أن "الضربات الأمريكية والبريطانية، التي استهدفت مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله"... 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T13:11+0000
2024-01-12T13:11+0000
2024-01-12T13:11+0000
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وقال البخيتي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "العدوان الأمريكي البريطاني غير مبرر وليس في صالحهما، لأن دوافع هذا العدوان مبني على الاحتياجات الانتخابية لكل من بايدن وسوناك".وأضاف البخيتي: "لم نكن نستهدف إلا السفن الإسرائيلية ليس بهدف الاستيلاء عليها ولكن حرفها عن مسارها لزيادة التكلفة الاقتصادية على الكيان الصهيوني كورقة ضغط لوقف جرائمه في غزة".وأكد البخيتي أن استهداف الجماعة للسفن المرتبطة بإسرائيل "عملا مشروعا، خصوصًا وأننا في حالة حرب مباشرة مع الكيان الصهيوني"، بحسب قوله.وبدأت أمريكا وبريطانيا، فجر اليوم الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.وصباح اليوم الجمعة، أعلنت "أنصار الله" استعدادها لخوض أي مواجهة مع أمريكا وبريطانيا، معتبرةً أن استهدافها بأي عمل عسكري يأتي دعماً لإسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20240112/سوريا-تدين-الغارات-الجوية-الأمريكية-والبريطانية-على-اليمن-1084915545.html
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العالم
"أنصار الله": بايدن وسوناك شنا عدوانا على اليمن لاحتياجات انتخابية
أكد عضو المكتب السياسي لجماعة "أنصار الله" اليمنية، محمد البخيتي، اليوم الجمعة، أن "الضربات الأمريكية والبريطانية، التي استهدفت مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن، تعد عدوانًا غير مبرر ودوافعه تتعلق بالانتخابات المحلية فقط".
موسكو - سبوتنيك. وقال البخيتي في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "العدوان الأمريكي البريطاني غير مبرر وليس في صالحهما، لأن دوافع هذا العدوان مبني على الاحتياجات الانتخابية لكل من بايدن وسوناك".
وأوضح البخيتي أن كلا من البلدين قد "تغافل أو تجاهل أن طبيعة الحرب الدائرة اليوم مختلفة عن بقية الحروب لأن ساحتها الأخلاقية أعم وأشمل من ساحتها العسكرية، واليمن يكتسب الجولة الأخلاقية من أول اشتباك".
وأضاف البخيتي: "لم نكن نستهدف إلا السفن الإسرائيلية ليس بهدف الاستيلاء عليها ولكن حرفها عن مسارها لزيادة التكلفة الاقتصادية على الكيان الصهيوني كورقة ضغط لوقف جرائمه في غزة".
وأكد البخيتي أن استهداف الجماعة للسفن المرتبطة بإسرائيل "عملا مشروعا، خصوصًا وأننا في حالة حرب مباشرة مع الكيان الصهيوني"، بحسب قوله.
وبدأت أمريكا وبريطانيا، فجر اليوم الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله
" ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأعلن البنتاغون
أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.
وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.
وصباح اليوم الجمعة، أعلنت "أنصار الله" استعدادها لخوض أي مواجهة مع أمريكا وبريطانيا، معتبرةً أن استهدافها بأي عمل عسكري يأتي دعماً لإسرائيل.