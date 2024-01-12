عربي
https://sputnikarabic.ae/20240112/إسرائيل-تتوصل-لاتفاق-مع-قطر-للسماح-بتسليم-الأدوية-للمحتجزين-لدى-حماس-في-غزة-1084931262.html
إسرائيل تتوصل لاتفاق مع قطر للسماح بتسليم الأدوية للمحتجزين لدى "حماس" في غزة
إسرائيل تتوصل لاتفاق مع قطر للسماح بتسليم الأدوية للمحتجزين لدى "حماس" في غزة
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، عن توصل بلاده مع قطر لاتفاق، يسمح بتسليم الأدوية للمحتجزين لدى حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع... 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T17:51+0000
2024-01-12T17:51+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
حركة حماس
طوفان الأقصى
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104550/64/1045506436_0:142:3139:1907_1920x0_80_0_0_11d4a7dc412da5b73ee83fcb93110304.jpg
وذكر بيان لمكتب نتنياهو عبر منصة "إكس" ("تويتر" سابقا): "بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قاد رئيس الموساد، ديدي بارنيا، خطوة أمام قطر من شأنها أن تسمح بإدخال الدواء إلى الرهائن الذين تحتجزهم منظمة "حماس" في غزة، وذلك في إطار نظام المساعدات الإنسانية الإسرائيلي للقطاع". وأردف البيان بأنه "سيتم تسليم الأدوية خلال الأيام القليلة القادمة".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 23 ألف قتيل ونحو 60 ألف مصاب، إضافة إلى نحو 7 آلاف مفقود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
https://sputnikarabic.ae/20240110/مسؤول-إسرائيلي-المبادرة-القطرية-تشمل-في-مرحلتها-الأولى-تبادل-الأسرى-وتنتهي-بالانسحاب-من-غزة-1084866284.html
قطر
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104550/64/1045506436_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_3a1b9948cd72145271dd4826a089b871.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

إسرائيل تتوصل لاتفاق مع قطر للسماح بتسليم الأدوية للمحتجزين لدى "حماس" في غزة

17:51 GMT 12.01.2024
© AP Photo / Adel Hanaحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، فبراير 2020
حركة المقاومة الإسلامية حماس في قطاع غزة، فبراير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، فبراير 2020
© AP Photo / Adel Hana
تابعنا عبر
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، عن توصل بلاده مع قطر لاتفاق، يسمح بتسليم الأدوية للمحتجزين لدى حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة.
وذكر بيان لمكتب نتنياهو عبر منصة "إكس" ("تويتر" سابقا): "بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قاد رئيس الموساد، ديدي بارنيا، خطوة أمام قطر من شأنها أن تسمح بإدخال الدواء إلى الرهائن الذين تحتجزهم منظمة "حماس" في غزة، وذلك في إطار نظام المساعدات الإنسانية الإسرائيلي للقطاع".
وأردف البيان بأنه "سيتم تسليم الأدوية خلال الأيام القليلة القادمة".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
تظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة فرانس برس، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2024
مسؤول إسرائيلي: المبادرة القطرية تشمل في مرحلتها الأولى تبادل الأسرى وتنتهي بالانسحاب من غزة
10 يناير, 19:21 GMT
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 23 ألف قتيل ونحو 60 ألف مصاب، إضافة إلى نحو 7 آلاف مفقود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:21 GMTРебенок среди обломков поврежденного здания после ударов по Рафаху на юге сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "العدل الدولية" تنظر اتهامات لإسرائيل بالإبادة في غزة.. صور وفيديوأمس, 22:46 GMTЮг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "العدل الدولية" تنظر اتهامات لإسرائيل بالإبادة في غزة.. صور وفيديوأمس, 17:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала