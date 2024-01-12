https://sputnikarabic.ae/20240112/إسرائيل-تتوصل-لاتفاق-مع-قطر-للسماح-بتسليم-الأدوية-للمحتجزين-لدى-حماس-في-غزة-1084931262.html
إسرائيل تتوصل لاتفاق مع قطر للسماح بتسليم الأدوية للمحتجزين لدى "حماس" في غزة
إسرائيل تتوصل لاتفاق مع قطر للسماح بتسليم الأدوية للمحتجزين لدى "حماس" في غزة
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، عن توصل بلاده مع قطر لاتفاق، يسمح بتسليم الأدوية للمحتجزين لدى حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع... 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T17:51+0000
2024-01-12T17:51+0000
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وذكر بيان لمكتب نتنياهو عبر منصة "إكس" ("تويتر" سابقا): "بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قاد رئيس الموساد، ديدي بارنيا، خطوة أمام قطر من شأنها أن تسمح بإدخال الدواء إلى الرهائن الذين تحتجزهم منظمة "حماس" في غزة، وذلك في إطار نظام المساعدات الإنسانية الإسرائيلي للقطاع". وأردف البيان بأنه "سيتم تسليم الأدوية خلال الأيام القليلة القادمة".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 23 ألف قتيل ونحو 60 ألف مصاب، إضافة إلى نحو 7 آلاف مفقود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
https://sputnikarabic.ae/20240110/مسؤول-إسرائيلي-المبادرة-القطرية-تشمل-في-مرحلتها-الأولى-تبادل-الأسرى-وتنتهي-بالانسحاب-من-غزة-1084866284.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, حركة حماس, طوفان الأقصى, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
إسرائيل تتوصل لاتفاق مع قطر للسماح بتسليم الأدوية للمحتجزين لدى "حماس" في غزة
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، عن توصل بلاده مع قطر لاتفاق، يسمح بتسليم الأدوية للمحتجزين لدى حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة.
وذكر بيان لمكتب نتنياهو عبر منصة "إكس" ("تويتر" سابقا): "بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قاد رئيس الموساد، ديدي بارنيا، خطوة أمام قطر من شأنها أن تسمح بإدخال الدواء إلى الرهائن الذين تحتجزهم منظمة "حماس" في غزة، وذلك في إطار نظام المساعدات الإنسانية الإسرائيلي للقطاع".
وأردف البيان بأنه "سيتم تسليم الأدوية خلال الأيام القليلة القادمة".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن مقتل أكثر من 23 ألف قتيل ونحو 60 ألف مصاب
، إضافة إلى نحو 7 آلاف مفقود، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".