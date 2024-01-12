https://sputnikarabic.ae/20240112/إسرائيل-تشكل-لجنة-لدراسة-إغلاق-المكاتب-الحكومية-غير-الضرورية-1084916505.html

إسرائيل تشكل لجنة لدراسة إغلاق المكاتب الحكومية غير الضرورية

إسرائيل تشكل لجنة لدراسة إغلاق المكاتب الحكومية غير الضرورية

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن الحكومة الإسرائيلية ستشكل لجنة لدراسة إغلاق المكاتب الحكومية غير الضرورية. 12.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-12T13:07+0000

2024-01-12T13:07+0000

2024-01-12T13:07+0000

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وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم"، مساء اليوم الجمعة، بأن الاجتماع الأسبوعي للحكومة الإسرائيلية، والمقرر له الأحد المقبل، سيناقش تشكيل لجنة لدراسة إغلاق المكاتب غير الضرورية، وهو الاجتماع الحاسم والخاص بأزمة الموازنة، والذي تم تأجيله من يوم أمس الخميس.وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، سيقدم اقتراحا خلال الاجتماع الأسبوعي يقضي بتشكيل لجنة توصي بأي من الوزارات التي يمكن إغلاقها أو دمجها مع وزارات أخرى وبحث أين يتم نقل الوحدات التي تديرها تلك الوزارات.وفي السياق ذاته، اتهمت جنوب أفريقيا، أمس الخميس، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب أعمال "إبادة جماعية" في قطاع غزة.وشددت على أن الهجوم الذي شنته حركة حماس، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة، كما طالبت جنوب أفريقيا بتعليق فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.وجاء ذلك في أولى جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي، للنظر في طلب جنوب أفريقيا استصدار أمر يلزم الجيش الإسرائيلي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ومحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20240112/صحيفة-إسرائيلية-التقليل-من-قدرات-حماس-في-2023-كان-أعظم-بكثير-من-مصر-وسوريا-عام-1973-1084910155.html

https://sputnikarabic.ae/20240112/وزيرة-إسرائيلية-تحضر-كيسا-من-الفشار-أثناء-جلسة-لمناقشة-الحرب-على-غزة-وتوزعه-على-الوزراء-1084913214.html

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حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة