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https://sputnikarabic.ae/20240112/إصابة-إسرائيلي-ومقتل-3-فلسطينيين-في-عملية-تسلل-لمستوطنة-جنوبي-الضفة-الغربية-1084933331.html
إصابة إسرائيلي ومقتل 3 فلسطينيين في عملية تسلل لمستوطنة جنوبي الضفة الغربية
إصابة إسرائيلي ومقتل 3 فلسطينيين في عملية تسلل لمستوطنة جنوبي الضفة الغربية
أصيب إسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، في إطلاق نار بمستوطنة بالخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، فيما دعا الجيش الإسرائيلي المستوطنين بضرورة البقاء في المناطق... 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T19:12+0000
2024-01-12T19:12+0000
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وأفادت نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلية) أن شخصا أصيب في حادث إطلاق النار في مستوطنة أدورا في جبل الخليل.وقالت في بيان إن المستوطن أصيب في أطرافه وهو في وعيه.في سياق متصل، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بمقتل 3 مسلحين فلسطينيين في تبادل لإطلاق نار داخل المستوطنة.من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "تشير التقديرات إلى أن خلية إرهابية نفذت عملية إطلاق النار من خلف السياج. ولم يحدث أي تسلل للمستوطنة".لكن قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي أصدرت تحذيرا بشأن تسلل مسلحين إلى المستوطنة.وأبلغت قيادة الجبهة الداخلية أنه "تم بالفعل اكتشاف تسلل الإرهابيين إلى المستوطنة".وخاطبت المستوطنين بالقول: "ابقوا في المنطقة المحمية وتجنبوا البقاء أمام الأبواب والنوافذ. الحركة محظورة في المنطقة، ويتعامل الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن مع الحادث".وتحتل إسرائيل الضفة الغربية التي يسكنها نحو ثلاثة ملايين فلسطيني منذ عام 1967، ويعيش نحو 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الضفة الغربية
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الضفة الغربية

إصابة إسرائيلي ومقتل 3 فلسطينيين في عملية تسلل لمستوطنة جنوبي الضفة الغربية

19:12 GMT 12.01.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatالجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يهدم منزلين شمال الضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
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أصيب إسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، في إطلاق نار بمستوطنة بالخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، فيما دعا الجيش الإسرائيلي المستوطنين بضرورة البقاء في المناطق المحمية، في ظل مخاوف من تسلل مسلحين فلسطينيين إلى المستوطنة.
وأفادت نجمة داود الحمراء (الإسعاف الإسرائيلية) أن شخصا أصيب في حادث إطلاق النار في مستوطنة أدورا في جبل الخليل.
وقالت في بيان إن المستوطن أصيب في أطرافه وهو في وعيه.
في سياق متصل، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بمقتل 3 مسلحين فلسطينيين في تبادل لإطلاق نار داخل المستوطنة.
من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "تشير التقديرات إلى أن خلية إرهابية نفذت عملية إطلاق النار من خلف السياج. ولم يحدث أي تسلل للمستوطنة".
لكن قيادة الجبهة الداخلية بالجيش الإسرائيلي أصدرت تحذيرا بشأن تسلل مسلحين إلى المستوطنة.
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وأبلغت قيادة الجبهة الداخلية أنه "تم بالفعل اكتشاف تسلل الإرهابيين إلى المستوطنة".
وخاطبت المستوطنين بالقول: "ابقوا في المنطقة المحمية وتجنبوا البقاء أمام الأبواب والنوافذ. الحركة محظورة في المنطقة، ويتعامل الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن مع الحادث".
وتحتل إسرائيل الضفة الغربية التي يسكنها نحو ثلاثة ملايين فلسطيني منذ عام 1967، ويعيش نحو 490 ألف إسرائيلي في مستوطنات بالضفة الغربية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
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