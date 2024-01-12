https://sputnikarabic.ae/20240112/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعتقل-عميلا-لصالح-المخابرات-البولندية-فيديو--1084906723.html
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا لصالح المخابرات البولندية... فيديو
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا لصالح المخابرات البولندية... فيديو
أفاد الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، بأنه تم اعتقال أحد سكان مقاطعة بينزا بتهمة التواصل والتخابر مع أجهزة المخابرات البولندية. 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T08:17+0000
2024-01-12T08:17+0000
2024-01-12T08:17+0000
روسيا
العالم
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وقال الأمن الفيدرالي: "قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بقمع علاقات التعاون السرية مع ممثل أجهزة استخبارات دولة أجنبية مع موظف في إحدى الشركات الأمنية في مقاطعة بينزا".قام جهاز الأمن الفيدرالي بتوثيق الأعمال غير القانونية التي قام بها المعتقل، حيث قام بجمع معلومات "حول حجم إنتاج الشركة في إطار أمر دفاع الدولة، والتي أصبحت معروفة له أثناء أنشطته الرسمية".ونشر الأمن مقطع فيديو لاستجواب المتهم، قال فيه إنه خطط لنقل بيانات لضرب المؤسسة مقابل تقديم "اللجوء السياسي".وتابع أنه يريد "من أجل سلامته" نقل معلومات من أراضي كازاخستان. علاوة على ذلك، كان يعتزم إشراك الموظفين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى "الأسرار العسكرية وأسرار الدولة" في عملية نقل البيانات الإضافية.يُظهر الفيديو الذي نشره جهاز الأمن الفيدرالي ملابس تم العثور عليها في شقة الرجل وعليها رموز لدول غربية وشارات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والدستور البولندي، وبرنامج تعليمي للغة الأوكرانية، ومجموعة من لوحات الترخيص الأجنبية.وتم فتح قضية جنائية ضد المتهم فيما يتعلق بالتعاون مع دولة أجنبية.
https://sputnikarabic.ae/20231219/-الأمن-الفيدرالي-الروسي-نظام-كييف-بدأ-تكثيف-العمل-السري-وإرسال-عملاء-ومخربين-إلى-روسيا--1084270080.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
الأمن الفيدرالي الروسي يعتقل عميلا لصالح المخابرات البولندية... فيديو
أفاد الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الجمعة، بأنه تم اعتقال أحد سكان مقاطعة بينزا بتهمة التواصل والتخابر مع أجهزة المخابرات البولندية.
وقال الأمن الفيدرالي: "قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بقمع علاقات التعاون السرية مع ممثل أجهزة استخبارات دولة أجنبية مع موظف في إحدى الشركات الأمنية في مقاطعة بينزا".
وبحسب التحقيق فإن المعتقل أقام وحافظ على اتصال مع أحد موظفي الخدمات الخاصة البولندية. وفي مقابل نقل معلومات حول عمل الشركة، أراد الحصول على مساعدة في السفر إلى الخارج.
قام جهاز الأمن الفيدرالي بتوثيق الأعمال غير القانونية التي قام بها المعتقل، حيث قام بجمع معلومات "حول حجم إنتاج الشركة في إطار أمر دفاع الدولة، والتي أصبحت معروفة له أثناء أنشطته الرسمية".
19 ديسمبر 2023, 16:00 GMT
ونشر الأمن مقطع فيديو لاستجواب المتهم، قال فيه إنه خطط لنقل بيانات لضرب المؤسسة مقابل تقديم "اللجوء السياسي".
وأضاف: "(خططت لنقل) بيانات عن حجم الإنتاج، والموقع، وموقع ورش العمل، والمحطات الكهربائية الفرعية، بحيث إذا تم شن هجمات، فستكون الهجمات عليها وعلى ورش العمل".
وتابع أنه يريد "من أجل سلامته" نقل معلومات من أراضي كازاخستان. علاوة على ذلك، كان يعتزم إشراك الموظفين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى "الأسرار العسكرية وأسرار الدولة" في عملية نقل البيانات الإضافية.
يُظهر الفيديو الذي نشره جهاز الأمن الفيدرالي ملابس تم العثور عليها في شقة الرجل وعليها رموز لدول غربية وشارات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، والدستور البولندي، وبرنامج تعليمي للغة الأوكرانية، ومجموعة من لوحات الترخيص الأجنبية.
وتم فتح قضية جنائية ضد المتهم فيما يتعلق بالتعاون مع دولة أجنبية.