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https://sputnikarabic.ae/20240112/الإمارات-قلقون-بشدة-من-الاعتداءات-على-الملاحة-في-باب-المندب-والبحر-الأحمر-1084925412.html
الإمارات: قلقون بشدة من الاعتداءات على الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر
الإمارات: قلقون بشدة من الاعتداءات على الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر
أصدرت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، تعليقا رسميا بشأن الضربات الأمريكية والبريطانية، التي استهدفت مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن. 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T14:51+0000
2024-01-12T14:51+0000
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وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، إن "دولة الإمارات تعرب عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر، والتي تمثل تهديدا غير مقبول للتجارة العالمية ولأمن المنطقة والمصالح الدولية".وأضاف البيان: "تؤكد الإمارات في هذا الإطار على أهمية الحفاظ على أمن المنطقة، ومصالح دولها وشعوبها، ضمن أطر القوانين و الأعراف الدولية".وبدأت أمريكا وبريطانيا، فجر اليوم الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أن سلاح الجو الأمريكي، نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية، واستُخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.وصباح اليوم الجمعة، أعلنت "أنصار الله" استعدادها لخوض أي مواجهة مع أمريكا وبريطانيا، معتبرةً أن استهدافها بأي عمل عسكري يأتي دعمًا لإسرائيل، بحسب قولها.
https://sputnikarabic.ae/20240112/الصين-بعد-الهجوم-الأمريكي-على-أنصار-الله-البحر-الأحمر-شريان-مهم-للتجارة-العالمية-في-السلع-والطاقة-1084921693.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, العالم, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, العالم, العالم العربي

الإمارات: قلقون بشدة من الاعتداءات على الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر

14:51 GMT 12.01.2024
© AP Photo / Hassan Ammarعلم دولة الإمارات العربية المتحدة
علم دولة الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
علم دولة الإمارات العربية المتحدة
© AP Photo / Hassan Ammar
تابعنا عبر
أصدرت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الجمعة، تعليقا رسميا بشأن الضربات الأمريكية والبريطانية، التي استهدفت مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمن.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، إن "دولة الإمارات تعرب عن قلقها البالغ من تداعيات الاعتداءات على الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر، والتي تمثل تهديدا غير مقبول للتجارة العالمية ولأمن المنطقة والمصالح الدولية".

وأضاف البيان: "تؤكد الإمارات في هذا الإطار على أهمية الحفاظ على أمن المنطقة، ومصالح دولها وشعوبها، ضمن أطر القوانين و الأعراف الدولية".
وبدأت أمريكا وبريطانيا، فجر اليوم الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
الصين بعد الهجوم الأمريكي على "أنصار الله": البحر الأحمر شريان مهم للتجارة العالمية في السلع والطاقة
14:18 GMT
وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أن سلاح الجو الأمريكي، نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية، واستُخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.
وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.
وصباح اليوم الجمعة، أعلنت "أنصار الله" استعدادها لخوض أي مواجهة مع أمريكا وبريطانيا، معتبرةً أن استهدافها بأي عمل عسكري يأتي دعمًا لإسرائيل، بحسب قولها.
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