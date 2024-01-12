https://sputnikarabic.ae/20240112/البيت-الأبيض-أمريكا-ليس-لديها-مصلحة-بالحرب-في-اليمن-1084933931.html
البيت الأبيض: أمريكا ليس لديها مصلحة بالحرب في اليمن
البيت الأبيض: أمريكا ليس لديها مصلحة بالحرب في اليمن
صرّح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، أن أمريكا ليس لديها مصلحة في الحرب في اليمن أو العملية البرية أو أي صراع آخر. 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T19:28+0000
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وأجاب كيربي للصحفيين عندما سئل عما إذا كانت أمريكا والرئيس جو بايدن مستعدين لحرب في اليمن والقيام بعملية برية هناك: "ليس لدينا مصلحة بحرب مع اليمن، ليس لدينا مصلحة بصراع من أي نوع".بدأت أمريكا وبريطانيا، فجر اليوم الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة، استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أن سلاح الجو الأمريكي، نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية، واستُخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.وصباح اليوم الجمعة، أعلنت "أنصار الله" استعدادها لخوض أي مواجهة مع أمريكا وبريطانيا، معتبرةً أن استهدافها بأي عمل عسكري يأتي دعمًا لإسرائيل، بحسب قولها.
https://sputnikarabic.ae/20240112/هيئة-قناة-السويس-تنفي-تعليق-حركة-الملاحة-نتيجة-تطورات-الأوضاع-في-البحر-الأحمر---1084931791.html
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البيت الأبيض: أمريكا ليس لديها مصلحة بالحرب في اليمن
صرّح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، أن أمريكا ليس لديها مصلحة في الحرب في اليمن أو العملية البرية أو أي صراع آخر.
وأجاب كيربي للصحفيين عندما سئل عما إذا كانت أمريكا والرئيس جو بايدن مستعدين لحرب في اليمن والقيام بعملية برية هناك: "ليس لدينا مصلحة بحرب مع اليمن، ليس لدينا مصلحة بصراع من أي نوع".
وأوضح كيربي أن "كل ما يفعله الرئيس (جو بايدن) هو محاولة منع أي تصعيد للصراع".
بدأت أمريكا وبريطانيا، فجر اليوم الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة، استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله
" ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأعلن البنتاغون
(وزارة الدفاع الأمريكية) أن سلاح الجو الأمريكي، نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية، واستُخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.
وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.
وصباح اليوم الجمعة، أعلنت "أنصار الله" استعدادها لخوض أي مواجهة مع أمريكا وبريطانيا، معتبرةً أن استهدافها بأي عمل عسكري يأتي دعمًا لإسرائيل، بحسب قولها.