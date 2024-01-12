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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240112/الجيش-الروسي-يوجه-23-ضربة-استراتيجية-بمشاركة--الخنجر-ويدمر-قوات-كييف-عدة-وعتادا-1084919412.html
الجيش الروسي يوجه 23 ضربة استراتيجية بمشاركة " الخنجر" ويدمر قوات كييف عدة وعتادا
الجيش الروسي يوجه 23 ضربة استراتيجية بمشاركة " الخنجر" ويدمر قوات كييف عدة وعتادا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية نفذت، خلال الأسبوع، 23 هجومًا على أهداف عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك مؤسسات المجمع الصناعي... 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T13:33+0000
2024-01-12T13:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 6 إلى 12 يناير (كانون الثاني) 2024، نفذت القوات الروسية 23 ضربة جماعية بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بما فيها صواريخ "كينجال" ومسيرات، ضد مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني العاملة في إنتاج وتحديث وإصلاح الطائرات والمسيرات والمركبات المدرعة وقاذفات الصواريخ وأنظمة المدفعية".وأكد البيان أنه تم ضرب مواقع وحدات القوات الأوكرانية والتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب، وأنه تم تحقق هدف جميع الضربات.
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روسيا

الجيش الروسي يوجه 23 ضربة استراتيجية بمشاركة " الخنجر" ويدمر قوات كييف عدة وعتادا

13:33 GMT 12.01.2024 (تم التحديث: 13:40 GMT 12.01.2024)
© Sputnik . Ilya Pitalev / الانتقال إلى بنك الصورالمقاتلة ميغ-31 حاملة لصاروخ كينجال الأسرع من الصوت
المقاتلة ميغ-31 حاملة لصاروخ كينجال الأسرع من الصوت - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
© Sputnik . Ilya Pitalev
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية نفذت، خلال الأسبوع، 23 هجومًا على أهداف عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك مؤسسات المجمع الصناعي العسكري.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 6 إلى 12 يناير (كانون الثاني) 2024، نفذت القوات الروسية 23 ضربة جماعية بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بما فيها صواريخ "كينجال" ومسيرات، ضد مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني العاملة في إنتاج وتحديث وإصلاح الطائرات والمسيرات والمركبات المدرعة وقاذفات الصواريخ وأنظمة المدفعية".
وأكد البيان أنه تم ضرب مواقع وحدات القوات الأوكرانية والتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب، وأنه تم تحقق هدف جميع الضربات.
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