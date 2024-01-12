https://sputnikarabic.ae/20240112/الجيش-الروسي-يوجه-23-ضربة-استراتيجية-بمشاركة--الخنجر-ويدمر-قوات-كييف-عدة-وعتادا-1084919412.html
الجيش الروسي يوجه 23 ضربة استراتيجية بمشاركة " الخنجر" ويدمر قوات كييف عدة وعتادا
الجيش الروسي يوجه 23 ضربة استراتيجية بمشاركة " الخنجر" ويدمر قوات كييف عدة وعتادا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية نفذت، خلال الأسبوع، 23 هجومًا على أهداف عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك مؤسسات المجمع الصناعي... 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T13:33+0000
2024-01-12T13:33+0000
2024-01-12T13:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 6 إلى 12 يناير (كانون الثاني) 2024، نفذت القوات الروسية 23 ضربة جماعية بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بما فيها صواريخ "كينجال" ومسيرات، ضد مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني العاملة في إنتاج وتحديث وإصلاح الطائرات والمسيرات والمركبات المدرعة وقاذفات الصواريخ وأنظمة المدفعية".وأكد البيان أنه تم ضرب مواقع وحدات القوات الأوكرانية والتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب، وأنه تم تحقق هدف جميع الضربات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الجيش الروسي يوجه 23 ضربة استراتيجية بمشاركة " الخنجر" ويدمر قوات كييف عدة وعتادا
13:33 GMT 12.01.2024 (تم التحديث: 13:40 GMT 12.01.2024)
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية نفذت، خلال الأسبوع، 23 هجومًا على أهداف عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك مؤسسات المجمع الصناعي العسكري.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 6 إلى 12 يناير (كانون الثاني) 2024، نفذت القوات الروسية 23 ضربة جماعية بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بما فيها صواريخ "كينجال" ومسيرات، ضد مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني العاملة في إنتاج وتحديث وإصلاح الطائرات والمسيرات والمركبات المدرعة وقاذفات الصواريخ وأنظمة المدفعية".
وأكد البيان أنه تم ضرب مواقع وحدات القوات الأوكرانية والتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب، وأنه تم تحقق هدف جميع الضربات.