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الحوثي: الضربات الأمريكية البريطانية على اليمن لن تمر دون رد
الحوثي: الضربات الأمريكية البريطانية على اليمن لن تمر دون رد
اعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، محمد علي الحوثي، اليوم الجمعة، أن الضربات الأمريكية البريطانية، عدوان غير... 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T08:52+0000
2024-01-12T08:52+0000
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وقال محمد الحوثي، عبر منصة "إكس": "الضربات الأمريكية البريطانية همجية إرهابية، وهي عدوان متعمد وغير مبرر، ويعكس نفسية متوحشة".‏وأضاف: "تؤكد (أمريكا) بهذه الضربات من جديد، أنها من يدير العدوان على غزة، كما تديره على اليمن، وأنها تحمي الإرهاب الإسرائيلي، كونها هي الإرهاب وإسرائيل جزء منه"، وفق وصفه.ورأى ‏أن ما قامت به الولايات المتحدة وبريطانيا، اعتداء صارخ وغير مبرر، ‏يأتي في الوقت، الذي يبحث العالم عن إيقاف، ما وصفه بـ "الإبادة في غزة".وأكد القيادي في "أنصار الله"، أن "هذه الضربات الجوية على الجمهورية اليمنية لن تمر مرور الكرام".وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر اليوم الجمعة، ضربات على أهداف لجماعة "أنصار الله" في العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وصعدة وذمار.من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، صباح اليوم، أن الولايات المتحدة، بالتنسيق مع شركائها، نفذت ضربات على أهداف لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، وتعتزم قريبًا الكشف عن تفاصيل العملية.وصباح اليوم، أعلنت "أنصار الله" استعدادها خوض أي مواجهة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، معتبرةً أن استهدافها بأي عمل عسكري يأتي دعماً لإسرائيل.وتأتي التطورات غداة إعلان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، مواصلة جماعته العمليات العسكرية التي تنفذها في البحر الأحمر لمنع إبحار السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى موانيها للضغط على تل أبيب من أجل رفع الحصار عن غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240112/البنتاغون-يعلن-استهداف-عشرات-الأهداف-لـأنصار-الله-باستخدام-قذائف-فائقة-الدقة-1084904673.html
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أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, العالم العربي, الأخبار
أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, العالم العربي, الأخبار

الحوثي: الضربات الأمريكية البريطانية على اليمن لن تمر دون رد

08:52 GMT 12.01.2024
© Alkhaleejaffaris.meرئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي
رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن محمد علي الحوثي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
© Alkhaleejaffaris.me
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اعتبر عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، محمد علي الحوثي، اليوم الجمعة، أن الضربات الأمريكية البريطانية، عدوان غير مبرر، مشددا على أنها لن تمر مرور الكرام.
وقال محمد الحوثي، عبر منصة "إكس": "الضربات الأمريكية البريطانية همجية إرهابية، وهي عدوان متعمد وغير مبرر، ويعكس نفسية متوحشة".
‏وأضاف: "تؤكد (أمريكا) بهذه الضربات من جديد، أنها من يدير العدوان على غزة، كما تديره على اليمن، وأنها تحمي الإرهاب الإسرائيلي، كونها هي الإرهاب وإسرائيل جزء منه"، وفق وصفه.
ورأى ‏أن ما قامت به الولايات المتحدة وبريطانيا، اعتداء صارخ وغير مبرر، ‏يأتي في الوقت، الذي يبحث العالم عن إيقاف، ما وصفه بـ "الإبادة في غزة".
وأكد القيادي في "أنصار الله"، أن "هذه الضربات الجوية على الجمهورية اليمنية لن تمر مرور الكرام".
الأسطول الأمريكي - حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريغان وطراد الصواريخ شنسلورسفيل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
البنتاغون يعلن استهداف عشرات الأهداف لـ"أنصار الله" باستخدام قذائف فائقة الدقة
06:08 GMT
وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر اليوم الجمعة، ضربات على أهداف لجماعة "أنصار الله" في العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وصعدة وذمار.
من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، صباح اليوم، أن الولايات المتحدة، بالتنسيق مع شركائها، نفذت ضربات على أهداف لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، وتعتزم قريبًا الكشف عن تفاصيل العملية.
وصباح اليوم، أعلنت "أنصار الله" استعدادها خوض أي مواجهة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، معتبرةً أن استهدافها بأي عمل عسكري يأتي دعماً لإسرائيل.
وتأتي التطورات غداة إعلان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، مواصلة جماعته العمليات العسكرية التي تنفذها في البحر الأحمر لمنع إبحار السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى موانيها للضغط على تل أبيب من أجل رفع الحصار عن غزة.
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