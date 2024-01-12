https://sputnikarabic.ae/20240112/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلتين-من-طراز-سو-27-وسو-25-ومروحية-مي-8-و161-مسيرة-أوكرانية-1084919785.html
القوات الروسية تسقط مقاتلتين من طراز "سو-27" و"سو-25" ومروحية "مي-8" و161 مسيرة أوكرانية
القوات الروسية تسقط مقاتلتين من طراز "سو-27" و"سو-25" ومروحية "مي-8" و161 مسيرة أوكرانية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية أسقطت مقاتلتين من طراز "سو-27" و"سو-25" ومروحية "مي-8" و161 مسيرة أوكرانية، خلال الأسبوع . 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T13:36+0000
2024-01-12T13:36+0000
2024-01-12T13:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "أسقط طيران القوات الجوية وأنظمة الدفاع الجوي طائرات من طراز "سو-27" و "سو-25" ومروحية "مي-8" التابعة للقوات الجوية الأوكرانية خلال أسبوع".وأضاف البيان: "تدمير 35 صاروخًا من طراز "هيمارس" و "أورغان" و6 صواريخ "نبتون" مضادة للسفن وصاروخان موجهان من طراز " MALD".وبحسب بيان الدفاع، فإن القوات الروسية أسقطت "161 مسيرة أوكرانية" في مناطق عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وقالت الدفاع: "خلال الأسبوع، دمرت القوات الجوية العملياتية التكتيكية والصواريخ التابعة للمجموعات العسكرية: محطتي رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية من طراز P-18، وعشرة مستودعات ذخيرة، بالإضافة إلى محطة حرب إلكترونية.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تسقط مقاتلتين من طراز "سو-27" و"سو-25" ومروحية "مي-8" و161 مسيرة أوكرانية
13:36 GMT 12.01.2024 (تم التحديث: 13:41 GMT 12.01.2024)
يتبع
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية أسقطت مقاتلتين من طراز "سو-27" و"سو-25" ومروحية "مي-8" و161 مسيرة أوكرانية، خلال الأسبوع .
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "أسقط طيران القوات الجوية وأنظمة الدفاع الجوي طائرات من طراز "سو-27" و "سو-25" ومروحية "مي-8" التابعة للقوات الجوية الأوكرانية خلال أسبوع".
وأضاف البيان: "تدمير 35 صاروخًا من طراز "هيمارس" و "أورغان" و6 صواريخ "نبتون" مضادة للسفن وصاروخان موجهان من طراز " MALD".
وبحسب بيان الدفاع، فإن القوات الروسية أسقطت "161 مسيرة أوكرانية" في مناطق عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الدفاع: "خلال الأسبوع، دمرت القوات الجوية العملياتية التكتيكية والصواريخ التابعة للمجموعات العسكرية: محطتي رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية من طراز P-18، وعشرة مستودعات ذخيرة، بالإضافة إلى محطة حرب إلكترونية.