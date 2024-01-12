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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240112/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلتين-من-طراز-سو-27-وسو-25-ومروحية-مي-8-و161-مسيرة-أوكرانية-1084919785.html
القوات الروسية تسقط مقاتلتين من طراز "سو-27" و"سو-25" ومروحية "مي-8" و161 مسيرة أوكرانية
القوات الروسية تسقط مقاتلتين من طراز "سو-27" و"سو-25" ومروحية "مي-8" و161 مسيرة أوكرانية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية أسقطت مقاتلتين من طراز "سو-27" و"سو-25" ومروحية "مي-8" و161 مسيرة أوكرانية، خلال الأسبوع . 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T13:36+0000
2024-01-12T13:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "أسقط طيران القوات الجوية وأنظمة الدفاع الجوي طائرات من طراز "سو-27" و "سو-25" ومروحية "مي-8" التابعة للقوات الجوية الأوكرانية خلال أسبوع".وأضاف البيان: "تدمير 35 صاروخًا من طراز "هيمارس" و "أورغان" و6 صواريخ "نبتون" مضادة للسفن وصاروخان موجهان من طراز " MALD".وبحسب بيان الدفاع، فإن القوات الروسية أسقطت "161 مسيرة أوكرانية" في مناطق عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وقالت الدفاع: "خلال الأسبوع، دمرت القوات الجوية العملياتية التكتيكية والصواريخ التابعة للمجموعات العسكرية: محطتي رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية من طراز P-18، وعشرة مستودعات ذخيرة، بالإضافة إلى محطة حرب إلكترونية.
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القوات الروسية تسقط مقاتلتين من طراز "سو-27" و"سو-25" ومروحية "مي-8" و161 مسيرة أوكرانية

13:36 GMT 12.01.2024 (تم التحديث: 13:41 GMT 12.01.2024)
© Sputnik . Vitaly Belousov / الانتقال إلى بنك الصورالمنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2017"
المنتدى العسكري التقني الدولي آرميا 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن القوات الروسية أسقطت مقاتلتين من طراز "سو-27" و"سو-25" ومروحية "مي-8" و161 مسيرة أوكرانية، خلال الأسبوع .
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "أسقط طيران القوات الجوية وأنظمة الدفاع الجوي طائرات من طراز "سو-27" و "سو-25" ومروحية "مي-8" التابعة للقوات الجوية الأوكرانية خلال أسبوع".
وأضاف البيان: "تدمير 35 صاروخًا من طراز "هيمارس" و "أورغان" و6 صواريخ "نبتون" مضادة للسفن وصاروخان موجهان من طراز " MALD".
وبحسب بيان الدفاع، فإن القوات الروسية أسقطت "161 مسيرة أوكرانية" في مناطق عدة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وقالت الدفاع: "خلال الأسبوع، دمرت القوات الجوية العملياتية التكتيكية والصواريخ التابعة للمجموعات العسكرية: محطتي رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية من طراز P-18، وعشرة مستودعات ذخيرة، بالإضافة إلى محطة حرب إلكترونية.
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