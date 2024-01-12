https://sputnikarabic.ae/20240112/الكرملين-قرار-مجلس-الأمن-لا-يعطي-واشنطن-الحق-في-ضرب-اليمن-1084912813.html
الكرملين: قرار مجلس الأمن لا يعطي واشنطن الحق في ضرب اليمن
الكرملين: قرار مجلس الأمن لا يعطي واشنطن الحق في ضرب اليمن
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا تدين الضربات الأمريكية والبريطانية، التي تم تنفيذها ضد اليمن. 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T11:22+0000
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وقال بيسكوف: "نحن ندينهم. كما تعلمون أنه تم اعتماد قرار(مجلس الأمن)، وامتنعنا عن التصويت. والدول التي ضربت، حاولت وضع أفعالها على أساس قانوني دولي. هذه المحاولة لم تنجح، لأن القرار المعتمد لا يوفر أي حق في الضرب".وأضاف بيسكوف للصحفيين: "فيما يتعلق بالهجمات التي شنها الحوثيون على السفن التجارية الدولية، فقد طالبنا الحوثيين، مرارًا وتكرارًا، بالكف عن هذه الممارسات ونعتبرها خاطئة للغاية".وكما أشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، فإن الولايات المتحدة تسعى من خلال اعتماد الوثيقة إلى إضفاء الشرعية على تصرفات التحالف في البحر الأحمر.وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20240112/أنصار-الله-تؤكد-مقتل-وإصابة-11-عنصرا-من-قواتها-جراء-الضربات-الأمريكية-البريطانية-فيديو-1084909861.html
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أخبار اليمن الأن, روسيا, العالم
أخبار اليمن الأن, روسيا, العالم
الكرملين: قرار مجلس الأمن لا يعطي واشنطن الحق في ضرب اليمن
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن روسيا تدين الضربات الأمريكية والبريطانية، التي تم تنفيذها ضد اليمن.
وقال بيسكوف: "نحن ندينهم. كما تعلمون أنه تم اعتماد قرار(مجلس الأمن)، وامتنعنا عن التصويت. والدول التي ضربت، حاولت وضع أفعالها على أساس قانوني دولي. هذه المحاولة لم تنجح، لأن القرار المعتمد لا يوفر أي حق في الضرب".
وأشار بيسكوف إلى أنه من وجهة نظر القانون الدولي، فإن الضربات غير شرعية، والكرملين يتمسك بهذا الموقف على وجه التحديد.
وأضاف بيسكوف للصحفيين: "فيما يتعلق بالهجمات التي شنها الحوثيون على السفن التجارية الدولية، فقد طالبنا الحوثيين، مرارًا وتكرارًا، بالكف عن هذه الممارسات ونعتبرها خاطئة للغاية".
واعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا مقدما من الولايات المتحدة واليابان، يطالب الحوثيين بالوقف الفوري لهجماتهم على السفن. وفي الوقت ذاته، صوتت لندن وواشنطن ضد التعديلات الروسية على نص القرار، وعلى وجه الخصوص، اقترحت موسكو إضافة بند ينص على أن جميع أحكام هذا القرار لا ينبغي أن تصبح سابقة أو ترسي قواعد جديدة للقانون الدولي.
وكما أشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، فإن الولايات المتحدة تسعى من خلال اعتماد الوثيقة إلى إضفاء الشرعية على تصرفات التحالف في البحر الأحمر.
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر اليوم الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأعلن البنتاغون
أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.
وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.