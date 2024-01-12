https://sputnikarabic.ae/20240112/المدفعية-الروسية-تدك-المعاقل-الأوكرانية-في-دونيتسكفيديو-1084928832.html
المدفعية الروسية تدك المعاقل الأوكرانية في دونيتسك...فيديو
المدفعية الروسية تدك المعاقل الأوكرانية في دونيتسك...فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بشن ضربات مباشرة على مواقع أوكرانية، بواسطة مدافع هاوتزر من طراز... 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T16:10+0000
2024-01-12T16:10+0000
2024-01-12T16:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية: "حدد مشغل الطائرة الاستطلاعية دون طيار مجموعة من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية وأرسل إحداثيات الأهداف إلى مركز القيادة".وتابعت الدفاع: "كان الهدف الثاني لرجال المدفعية نقطة المراقبة للقوات المسلحة الأوكرانية الواقعة في أحد مباني المنطقة، تم استخدام قذائف شديدة الانفجار لتدمير التحصينات، ما جعل من الممكن إلحاق أكبر قدر من الضرر بمواقع العدو، وتم تحييد أكثر من 15 عسكريًا أوكرانيا".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240112/وزارة-الدفاع-الروسية-استسلام-48-عسكرياً-أوكرانياً-خلال-الأسبوع-الماضي-1084926721.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
المدفعية الروسية تدك المعاقل الأوكرانية في دونيتسك...فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بشن ضربات مباشرة على مواقع أوكرانية، بواسطة مدافع هاوتزر من طراز "مستا - بي" على محور دونيتسك.
وقالت الدفاع الروسية: "حدد مشغل الطائرة الاستطلاعية دون طيار مجموعة من أفراد القوات المسلحة الأوكرانية وأرسل إحداثيات الأهداف إلى مركز القيادة".
وأضافت: "وبعد بضع دقائق، أطلق طاقم مدفع من طراز "ميستا-بي" التابع للواء البنادق الآلية رقم 114 القذائف على المسلحين الذين كانوا يحاولون الحصول على موطئ قدم".
وتابعت الدفاع: "كان الهدف الثاني لرجال المدفعية نقطة المراقبة للقوات المسلحة الأوكرانية الواقعة في أحد مباني المنطقة، تم استخدام قذائف شديدة الانفجار لتدمير التحصينات، ما جعل من الممكن إلحاق أكبر قدر من الضرر بمواقع العدو، وتم تحييد أكثر من 15 عسكريًا أوكرانيا".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.