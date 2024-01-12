https://sputnikarabic.ae/20240112/بايدن-نفذنا-بالتعاون-مع-بريطانيا-وبدعم-أستراليا-والبحرين-وكندا-وهولندا-ضربات-ضد-أنصار-الله-1084902369.html

بايدن: نفذنا بالتعاون مع بريطانيا وبدعم أستراليا والبحرين وكندا وهولندا ضربات ضد "أنصار الله"

بايدن: نفذنا بالتعاون مع بريطانيا وبدعم أستراليا والبحرين وكندا وهولندا ضربات ضد "أنصار الله"

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، صباح اليوم الجمعة، إن القوات الأمريكية والبريطانية نفذت بنجاح ضربات جوية ضد أهداف "أنصار الله" في اليمن في "عمل دفاعي" رداً على... 12.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-12T00:41+0000

2024-01-12T00:41+0000

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وفي بيان، قال بايدن إن الضربات التي استهدفت هذه الجماعة المدعومة من إيران تمت بـ "دعم" من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا، مضيفًا أنه "لن يتردد" في إصدار توجيهات لمزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر.وأضاف بايدن أن "هذه الضربات تمثل رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة وشركائنا لن يتسامحوا مع الهجمات على أفرادنا أو يسمحوا للجهات المعادية بتعريض حرية الملاحة للخطر في أحد الطرق التجارية الأكثر أهمية في العالم، ولن أتردد في اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية شعبنا والتدفق الحر للتجارة الدولية إذا اقتضت الضرورة".وفي وقت سابق، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا بشن ضربات على أهداف لجماعة "أنصار الله" في العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وصعدة وذمار.من جانبها، أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، صباح اليوم، أن الولايات المتحدة، بالتنسيق مع شركائها، نفذت ضربات على أهداف لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، وتعتزم قريبًا الكشف عن تفاصيل العملية.وصباح اليوم، أعلنت "أنصار الله" استعدادها خوض أي مواجهة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، معتبرةً أن استهدافها بأي عمل عسكري يأتي دعماً لإسرائيل.وتأتي التطورات غداة إعلان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، مواصلة جماعته العمليات العسكرية التي تنفذها في البحر الأحمر لمنع إبحار السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى موانئها للضغط على تل أبيب من أجل رفع الحصار على غزة.ويوم الخميس، اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي ياباني برقم (2722)، أدان الهجمات التي تشنها "أنصار الله" على السفن في البحر الأحمر، مطالباً بالوقف الفوري لها.وجاء قرار مجلس الأمن، غداة إعلان "أنصار الله" تنفيذها عمليةً مشتركةً بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائرات المُسيرة استهدفت سفينة أمريكية قالت إنها تقدم الدعم لإسرائيل، معتبرةً أنه "رد أولي" على قصف القوات الأمريكية، الأسبوع الماضي، زوارق للجماعة ومقتل 10 من أفرادها.في حين أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، إحباط هجوم لـ "أنصار الله" وصفته بـ "المعقد" بـ 18 طائرة مُسيرة وصاروخين كروز مضادين للسفن، وصاروخ باليستي مضاد، باتجاه ممرات الشحن الدولية جنوب البحر الأحمر، مشيرة إلى أن الهجوم هو الـ 26 للجماعة منذ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.وتصاعد التوتر في البحر الأحمر، عقب إعلان "أنصار الله"، يوم الأحد الماضي، مقتل 10 من قواتها إثر قصف أمريكي استهدف ثلاثة زوارق تابعة لها، محملةً واشنطن تبعات ذلك.

https://sputnikarabic.ae/20240112/البنتاغون-لـسبوتنيك-الولايات-المتحدة-وشركائها-نفذوا-ضربات-ضد-أنصار-الله-في-اليمن-1084902204.html

https://sputnikarabic.ae/20240112/-أنصار-الله-القوات-المسلحة-اليمنية-ترد-بقوة-على-البوارج-الأمريكية-والبريطانية-في-البحر-الأحمر-1084902005.html

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