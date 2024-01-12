https://sputnikarabic.ae/20240112/تجدد-الغارات-الجوية-على-مطار-الحديدة-في-اليمن-1084904042.html
تجدد الغارات الجوية على مطار الحديدة في اليمن
تجدد الغارات الجوية على مطار الحديدة في اليمن
أفادت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، بتجدد الغارات الجوية على مطار الحديدة غربي اليمن. 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T04:55+0000
2024-01-12T04:55+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت القناة عبر حسابها على تطبيق "تلغرام": "تجدد غارات العدوان الأمريكي البريطاني على الحديدة"، موضحة أن الغارات استهدفت مطار المدينة.وتعرضت مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، في وقت سابق اليوم، في العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وصعدة في اليمن، لقصف نفذته مقاتلات وسفن أمريكية وبريطانية.وأفادت مصادر محلية في اليمن لـ"سبوتنيك" بأن 23 غارة جوية استهدفت مواقع للجماعة في صنعاء والحديدة وتعز وصعدة.يُذكر أن جماعة "أنصار الله" أعلنت في وقت سابق اليوم، استعدادها خوض أي مواجهة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، معتبرةً أن استهدافها بأي عمل عسكري يأتي دعماً لإسرائيل.وقال عضو المكتب السياسي لـ "أنصار الله"، فضل أبو طالب، عبر "إكس" (تويتر سابقاً): "يؤكد الأمريكي والبريطاني أن التوجه لاستهداف الشعب اليمني يأتي في إطار دعم الكيان الصهيوني".وأضاف: "في المقابل يؤكد الشعب اليمني بأن عملياته العسكرية في البحر تأتي في إطار دعم الشعب الفلسطيني وإسناد المقاومة".وتابع أبو طالب: "يؤكد الشعب اليمني أنه على استعداد تام وجهوزية كاملة لخوض أي معركة أو مواجهة مع الأعداء مهما بلغت في مستواها حتى تحقيق النصر للشعب الفلسطيني واليمني".وتأتي التطورات غداة إعلان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، مواصلة جماعته العمليات العسكرية التي تنفذها في البحر الأحمر لمنع إبحار السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى موانيها للضغط على تل أبيب من أجل رفع الحصار عن غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240112/غارات-جديدة-تستهدف-مطار-الحديدة-غربي-اليمن-1084903640.html
https://sputnikarabic.ae/20240112/البنتاغون-لـسبوتنيك-الولايات-المتحدة-وشركائها-نفذوا-ضربات-ضد-أنصار-الله-في-اليمن-1084902204.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
تجدد الغارات الجوية على مطار الحديدة في اليمن
04:55 GMT 12.01.2024 (تم التحديث: 05:05 GMT 12.01.2024)
أفادت قناة "المسيرة" التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، بتجدد الغارات الجوية على مطار الحديدة غربي اليمن.
القاهرة - سبوتنيك
. وذكرت القناة عبر حسابها على تطبيق "تلغرام": "تجدد غارات العدوان الأمريكي البريطاني على الحديدة"، موضحة أن الغارات استهدفت مطار المدينة.
وتعرضت مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، في وقت سابق اليوم، في العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وصعدة في اليمن، لقصف نفذته مقاتلات وسفن أمريكية وبريطانية.
وأفادت مصادر محلية في اليمن لـ"سبوتنيك" بأن 23 غارة جوية استهدفت مواقع للجماعة في صنعاء والحديدة وتعز وصعدة.
يُذكر أن جماعة "أنصار الله" أعلنت في وقت سابق اليوم، استعدادها خوض أي مواجهة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، معتبرةً أن استهدافها بأي عمل عسكري يأتي دعماً لإسرائيل.
وقال عضو المكتب السياسي لـ "أنصار الله"، فضل أبو طالب، عبر "إكس" (تويتر سابقاً): "يؤكد الأمريكي والبريطاني أن التوجه لاستهداف الشعب اليمني يأتي في إطار دعم الكيان الصهيوني".
وأضاف: "في المقابل يؤكد الشعب اليمني بأن عملياته العسكرية في البحر تأتي في إطار دعم الشعب الفلسطيني وإسناد المقاومة".
وتابع أبو طالب: "يؤكد الشعب اليمني أنه على استعداد تام وجهوزية كاملة لخوض أي معركة أو مواجهة مع الأعداء مهما بلغت في مستواها حتى تحقيق النصر للشعب الفلسطيني واليمني".
وتأتي التطورات غداة إعلان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، مواصلة جماعته العمليات العسكرية
التي تنفذها في البحر الأحمر لمنع إبحار السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى موانيها للضغط على تل أبيب من أجل رفع الحصار عن غزة.