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https://sputnikarabic.ae/20240112/تظاهرات-أمام-البيت-الأبيض-احتجاجا-على-القصف-الأمريكي-لليمن-فيديو-1084905101.html
تظاهرات أمام البيت الأبيض احتجاجا على القصف الأمريكي لليمن... فيديو
تظاهرات أمام البيت الأبيض احتجاجا على القصف الأمريكي لليمن... فيديو
نظم متظاهرون غاضبون معارضون للضربات الجوية التي شنها الجيش الأمريكي على أهداف في اليمن فعالية احتجاجية أمام البيت الأبيض في واشنطن. 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T06:32+0000
2024-01-12T06:32+0000
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وذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن المتظاهرين هتفوا "عاش اليمن" و"ارفعوا أيديكم عن اليمن".فيما أظهرت فيديوهات متداولة المحتجين وهم يهتفون أيضا بتحرير فلسطين ويرفعون أعلاما فلسطينية.وأشار الإعلام الأمريكي، إلى أن الاحتجاج ربما قام بتنظيمه تحالف "ANSWER" وهو تحالف مناهض للحرب ومؤيد للعدالة الاجتماعية وله مراكز تنظيمية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.ونشرت المنظمة عبر منصة "إكس"، بيانا يدعو لـ"التعبئة الطارئة" في واشنطن العاصمة.وقال البيان: "أوقفوا القصف الذي تقوده الولايات المتحدة على اليمن! إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تهدد بإطلاق العنان لحرب إقليمية بسبب تضامن اليمن مع فلسطين".وأضاف "يحتشد النشطاء المناهضون للحرب أمام البيت الأبيض الليلة للاحتجاج على هذا التصعيد الكبير".وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر الجمعة هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.
https://sputnikarabic.ae/20240112/البنتاغون-يعلن-استهداف-عشرات-الأهداف-لـأنصار-الله-باستخدام-قذائف-فائقة-الدقة-1084904673.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

تظاهرات أمام البيت الأبيض احتجاجا على القصف الأمريكي لليمن... فيديو

06:32 GMT 12.01.2024
© Sputnik . Сергей Мамонтовالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
© Sputnik . Сергей Мамонтов
تابعنا عبر
نظم متظاهرون غاضبون معارضون للضربات الجوية التي شنها الجيش الأمريكي على أهداف في اليمن فعالية احتجاجية أمام البيت الأبيض في واشنطن.
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، أن المتظاهرين هتفوا "عاش اليمن" و"ارفعوا أيديكم عن اليمن".
فيما أظهرت فيديوهات متداولة المحتجين وهم يهتفون أيضا بتحرير فلسطين ويرفعون أعلاما فلسطينية.
وأشار الإعلام الأمريكي، إلى أن الاحتجاج ربما قام بتنظيمه تحالف "ANSWER" وهو تحالف مناهض للحرب ومؤيد للعدالة الاجتماعية وله مراكز تنظيمية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
ونشرت المنظمة عبر منصة "إكس"، بيانا يدعو لـ"التعبئة الطارئة" في واشنطن العاصمة.
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البنتاغون يعلن استهداف عشرات الأهداف لـ"أنصار الله" باستخدام قذائف فائقة الدقة
06:08 GMT
وقال البيان: "أوقفوا القصف الذي تقوده الولايات المتحدة على اليمن! إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تهدد بإطلاق العنان لحرب إقليمية بسبب تضامن اليمن مع فلسطين".
وأضاف "يحتشد النشطاء المناهضون للحرب أمام البيت الأبيض الليلة للاحتجاج على هذا التصعيد الكبير".

وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر الجمعة هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.
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