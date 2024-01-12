https://sputnikarabic.ae/20240112/تكية-خيرية-في-شوارع-خان-يونس-لإطعام-آلاف-النازحين-1084919231.html

تكية خيرية في شوارع خان يونس لإطعام آلاف النازحين... فيديو

تكية خيرية في شوارع خان يونس لإطعام آلاف النازحين... فيديو

يتشارك مجموعة من الشبان الفلسطينيين في مدينة خان يونس، على عمل التكية الخيرية وتوزيع الطعام المطبوخ على مئات الأُسر النازحة في محاولة للتخفيف من معاناتهم... 12.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-12T13:44+0000

2024-01-12T13:44+0000

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ويقول عايش العمصي، مدير التكية الخيرية في محافظة خان يونس، لوكالة "سبوتنيك": "أخذنا على عاتقنا نحن فريق السواعد الحانية بتفعيل التكية الخيرية في خان يونس، لتعزيز صمود شعبنا، حيث نقوم بشكل يومي، بتجهيز وجبات الطعام الشعبية، كالعدس والفول والمعكرونة والبازيلاء والفاصوليا مع الأرز، لتوزيعها على آلاف النازحين الذين يأتون إلينا بشكل يومي".وكان مئات من النازحين قد اصطفوا للحصول على وجبة طعام من التكية الخيرية.وتقول النازحة ريهام الدجاني: "أتيت من منطقة بعيدة من مدرسة إيواء لأخذ وجبة طعام، وعندي طفلين صغيرين، وهناك نقص في الطعام حتى أننا أحيانا لا نجده، وهذه التكايا تساعد قليلا في تأمين الطعام".ويضيف العمصي: "وبفضل هذه الطريقة الجديدة في الإشعال، أصبحنا نقوم بعمل أضعاف الكمية التي كنا نقدمها، وهذا ساهم في مساعدة عدد أكبر من النازحين".ويسعى القائمون على تكايا الطعام الخيرية في قطاع غزة، إلى الاستمرار في تقديم خدماتهم إلى آلاف النازحين، في ظل حالة كبيرة من التكدس داخل مناطق ومراكز الايواء، خصوصًا في جنوب القطاع، الذي يعاني من نقص في توفير الطعام ومستلزماته بفعل الإغلاق الإسرائيلي للمعابر، وقلة وصول المساعدات الإنسانية، خصوصًا المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.

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