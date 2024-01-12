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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240112/جنرال-أوكراني-الضربات-الصاروخية-الروسية-القوية-لم-تأت-بعد-1084929255.html
جنرال أوكراني: الضربات الصاروخية الروسية القوية لم تأت بعد
جنرال أوكراني: الضربات الصاروخية الروسية القوية لم تأت بعد
أفاد الجنرال المتقاعد من القوات الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، بأن أوكرانيا ستواجه هجمات صاروخية قوية من روسيا. 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T16:42+0000
2024-01-12T16:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال كريفونوس في مقابلة مع قناة "Newsroom"على "يوتيوب": "بإمكانهم (الروس) إطلاق عدد كبير من الصواريخ بضربة واحدة، والسؤال هو أنه ربما لم يحن الوقت بعد لمثل هذا الهجوم الضخم".وأشار كريفونوس إلى تصريحات للمسؤولين الأوكرانيين مفادها أن "صواريخ الجيش الروسي نفدت".وبدأ الجيش الروسي في تدمير البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا بعد الهجوم الإرهابي على جسر القرم، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بالإضافة إلى هجمات أخرى كانت الأجهزة الخاصة في كييف وراءها. ويتم تنفيذ الضربات ضد مرافق الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أفادت سابقًا، أنه تم في الآونة الأخيرة، تنفيذ 50 ضربة جماعية واسعة النطاق على أراضي أوكرانيا، بأسلحة دقيقة وطائرات دون طيار، وكانت الأهداف هي منشآت المجمع الصناعي العسكري والمطارات العسكرية والترسانات والمواقع العسكرية.
https://sputnikarabic.ae/20231230/جنرال-أوكراني-روسيا-استطلعت-كل-شيء-قبل-تنفيذ-الضربة-1084575739.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

جنرال أوكراني: الضربات الصاروخية الروسية القوية لم تأت بعد

16:42 GMT 12.01.2024
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفاد الجنرال المتقاعد من القوات الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، بأن أوكرانيا ستواجه هجمات صاروخية قوية من روسيا.
وقال كريفونوس في مقابلة مع قناة "Newsroom"على "يوتيوب": "بإمكانهم (الروس) إطلاق عدد كبير من الصواريخ بضربة واحدة، والسؤال هو أنه ربما لم يحن الوقت بعد لمثل هذا الهجوم الضخم".

ووفقا له، فإن روسيا قادرة على إطلاق "من 400 إلى 500 صاروخ" في وقت واحد إذا لزم الأمر.

وأشار كريفونوس إلى تصريحات للمسؤولين الأوكرانيين مفادها أن "صواريخ الجيش الروسي نفدت".

وأضاف: "إنهم (روسيا) يقومون بسرعة بتجديد احتياطياتهم (الصواريخ)... صناعتهم الدفاعية تعمل، على عكس صناعتنا".

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وبدأ الجيش الروسي في تدمير البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا بعد الهجوم الإرهابي على جسر القرم، في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، بالإضافة إلى هجمات أخرى كانت الأجهزة الخاصة في كييف وراءها. ويتم تنفيذ الضربات ضد مرافق الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أفادت سابقًا، أنه تم في الآونة الأخيرة، تنفيذ 50 ضربة جماعية واسعة النطاق على أراضي أوكرانيا، بأسلحة دقيقة وطائرات دون طيار، وكانت الأهداف هي منشآت المجمع الصناعي العسكري والمطارات العسكرية والترسانات والمواقع العسكرية.
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