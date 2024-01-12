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https://sputnikarabic.ae/20240112/حزب-الله-يدين-الهجمات-الأمريكية-البريطانية-على-اليمن-1084904897.html
"حزب الله" يدين الهجمات الأمريكية البريطانية على اليمن
"حزب الله" يدين الهجمات الأمريكية البريطانية على اليمن
أصدر "حزب الله" اللبناني، صباح اليوم الجمعة، بيانا يدين الضربات الأمريكية على اليمن، ويؤكد "شراكة واشنطن الكاملة في المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة". 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T06:22+0000
2024-01-12T06:22+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وأدان الحزب في بيانه "العدوان الأمريكي البريطاني السافر على اليمن وأمنه ‏وسيادته وعلى ‏شعبه الحر الشريف، الذي وقف بكل قوة وشجاعة ومسؤولية إلى جانب ‏الشعب ‏الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وعمل أقصى جهده في فك الحصار عنه بشتى ‌‏الوسائل والإمكانات المتاحة".‏وشدد "حزب الله" في بيانه على أن "العدوان الأمريكي يؤكد مرة جديدة أن أمريكا هي الشريك كامل الشراكة في المآسي ‌‏والمجازر، التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة وفي المنطقة، وهي التي تعمل على ‏دعمه ‏ومده بآلة القتل والدمار، وعلى تغطية عدوانه وإجرامه والاعتداء على كل ‏من يقف إلى جانب ‏الشعب الفلسطيني المظلوم على امتداد المنطقة".‏وختم الحزب بيانه مؤكدا أن "هذا ‌‏العدوان لن يفت في عضد الشعب اليمني، بل سيزيده قوة وعزيمة على مواجهته والدفاع عن ‏نفسه وعلى ‏مواصلة الطريق في دعم الشعب الفلسطيني والانتصار لقضيته المحقة ‏والعادلة".‏وتأتي التطورات غداة إعلان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، مواصلة جماعته العمليات العسكرية التي تنفذها في البحر الأحمر لمنع إبحار السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى موانيها للضغط على تل أبيب من أجل رفع الحصار عن غزة.وجاء قرار مجلس الأمن، غداة إعلان "أنصار الله" تنفيذها عمليةً مشتركةً بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائرات المُسيرة استهدفت سفينة أمريكية قالت إنها تقدم الدعم لإسرائيل، معتبرةً أنه "رد أولي" على قصف القوات الأمريكية، الأسبوع الماضي، زوارق للجماعة ومقتل 10 من أفرادها.في حين أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، إحباط هجوم لـ "أنصار الله" وصفته بـ "المعقد" بـ 18 طائرة مُسيرة وصاروخين كروز مضادين للسفن، وصاروخ باليستي مضاد، باتجاه ممرات الشحن الدولية جنوب البحر الأحمر، مشيرة إلى أن الهجوم هو الـ 26 للجماعة منذ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.وتصاعد التوتر في البحر الأحمر، عقب إعلان "أنصار الله"، يوم الأحد الماضي، مقتل 10 من قواتها إثر قصف أمريكي استهدف ثلاثة زوارق تابعة لها، محملةً واشنطن تبعات ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20240112/البنتاغون-يعلن-استهداف-عشرات-الأهداف-لـأنصار-الله-باستخدام-قذائف-فائقة-الدقة-1084904673.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى

"حزب الله" يدين الهجمات الأمريكية البريطانية على اليمن

06:22 GMT 12.01.2024
© Sputnik . Abedal Kader Albaiتظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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أصدر "حزب الله" اللبناني، صباح اليوم الجمعة، بيانا يدين الضربات الأمريكية على اليمن، ويؤكد "شراكة واشنطن الكاملة في المجازر التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة".
وأدان الحزب في بيانه "العدوان الأمريكي البريطاني السافر على اليمن وأمنه ‏وسيادته وعلى ‏شعبه الحر الشريف، الذي وقف بكل قوة وشجاعة ومسؤولية إلى جانب ‏الشعب ‏الفلسطيني ومقاومته الباسلة، وعمل أقصى جهده في فك الحصار عنه بشتى ‌‏الوسائل والإمكانات المتاحة".‏
وشدد "حزب الله" في بيانه على أن "العدوان الأمريكي يؤكد مرة جديدة أن أمريكا هي الشريك كامل الشراكة في المآسي ‌‏والمجازر، التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة وفي المنطقة، وهي التي تعمل على ‏دعمه ‏ومده بآلة القتل والدمار، وعلى تغطية عدوانه وإجرامه والاعتداء على كل ‏من يقف إلى جانب ‏الشعب الفلسطيني المظلوم على امتداد المنطقة".‏
وختم الحزب بيانه مؤكدا أن "هذا ‌‏العدوان لن يفت في عضد الشعب اليمني، بل سيزيده قوة وعزيمة على مواجهته والدفاع عن ‏نفسه وعلى ‏مواصلة الطريق في دعم الشعب الفلسطيني والانتصار لقضيته المحقة ‏والعادلة".‏
الأسطول الأمريكي - حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريغان وطراد الصواريخ شنسلورسفيل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
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06:08 GMT
وتأتي التطورات غداة إعلان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، مواصلة جماعته العمليات العسكرية التي تنفذها في البحر الأحمر لمنع إبحار السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى موانيها للضغط على تل أبيب من أجل رفع الحصار عن غزة.
ويوم الخميس، اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي ياباني برقم (2722)، أدان الهجمات التي تشنها "أنصار الله" على السفن في البحر الأحمر، مطالباً بالوقف الفوري لها.
وجاء قرار مجلس الأمن، غداة إعلان "أنصار الله" تنفيذها عمليةً مشتركةً بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائرات المُسيرة استهدفت سفينة أمريكية قالت إنها تقدم الدعم لإسرائيل، معتبرةً أنه "رد أولي" على قصف القوات الأمريكية، الأسبوع الماضي، زوارق للجماعة ومقتل 10 من أفرادها.
في حين أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، إحباط هجوم لـ "أنصار الله" وصفته بـ "المعقد" بـ 18 طائرة مُسيرة وصاروخين كروز مضادين للسفن، وصاروخ باليستي مضاد، باتجاه ممرات الشحن الدولية جنوب البحر الأحمر، مشيرة إلى أن الهجوم هو الـ 26 للجماعة منذ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وتصاعد التوتر في البحر الأحمر، عقب إعلان "أنصار الله"، يوم الأحد الماضي، مقتل 10 من قواتها إثر قصف أمريكي استهدف ثلاثة زوارق تابعة لها، محملةً واشنطن تبعات ذلك.
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