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https://sputnikarabic.ae/20240112/خبير-عسكري-يمني-يوضح-لـسبوتنيك-تأثير-الضربات-الأمريكية-على-قدرات-أنصار-الله-والردود-المتوقعة-1084918820.html
خبير عسكري يمني يوضح لـ"سبوتنيك" تأثير الضربات الأمريكية على قدرات "أنصار الله" والردود المتوقعة
خبير عسكري يمني يوضح لـ"سبوتنيك" تأثير الضربات الأمريكية على قدرات "أنصار الله" والردود المتوقعة
أكد اللواء عبد الله الجفري، الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني (صنعاء)، أن "القوات المسلحة اليمنية كانت على أتم الاستعداد وأعلى جهوزية، وأنه ستكون هناك ضربة... 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T13:25+0000
2024-01-12T13:25+0000
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وقال الجفري في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إنه "بإقدام أمريكا على هذا العدوان فتحت على نفسها باب جهنم ولن تستطيع إقفاله، وسيكون الرد من جانبنا ردا مزلزلا وقويا وكل خياراتنا العسكرية متاحة، وهناك خيارات مؤلمة وموجعة ستتجرعها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا".وأشار الخبير العسكري اليمني إلى أن "هذه الضربة لم تكن بالمستوى الذي يؤثر علينا، فنحن ندرك منذ 9 سنوات من الحرب أن العدوان المستمر علينا منذ 2015، هو عدوان أمريكي استخدمت فيه كل الأسلحة بما فيها المحرمة دوليا، ولم يستطيعوا حتى اليوم أن يحققوا أي هدف من الأهداف رغم أنها كانت حرب بالوكالة تقودها السعودية ودول التحالف".وتابع الجفري، قائلا: "بتلك الضربات تحاول أمريكا اليوم استعادة هيبتها وحماية السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، عندما شعرت أن الكيان الإسرائيلي قد وصل إلى مرحلة انهيار تام بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها جراء استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر والبحر العربي، وهذا كان خيارنا الثابت والذي لن يتغير تجاه عدالة قضية شعبنا الفلسطيني المظلوم والذي تتم عليه عملية إبادة جماعية بشكل يومي".وشدد الخبير العسكري اليمني على "استمرار الجيش اليمني بكل قدراته وإمكانياته في مواجهة أمريكا وغير أمريكا، ولنا الشرف والفخر وهذا ما نتمناه أن تكون المواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، دون أن تكون هناك حروب بالوكالة عبر أدوات واشنطن في الداخل والخارج"، بحسب قوله.ونوّه الجفري إلى أن "عبد الملك الحوثي، حذر أمريكا مرارا بعدم التورط في تحالف عسكري في مواجهة اليمن"، مشيرًا إلى أن "الغارات خلفت 5 شهداء و6 جرحى، وأن الساعات والأيام القادمة ستحمل الكثير من الردود على هذا العدوان".وأوضح الخبير العسكري اليمني أن "الضربات الأمريكية لم يكن لها أي تأثير على قدراتنا العسكرية وجميع ما تم استهدافه كان أهدافا وهمية"، بحسب قوله.
https://sputnikarabic.ae/20240112/أردوغان-بشأن-الضربات-على-اليمن-الغرب-يسعى-لتحويل-البحر-الأحمر-إلى-بحيرة-دماء--1084915009.html
https://sputnikarabic.ae/20240112/الكرملين-قرار-مجلس-الأمن-لا-يعطي-واشنطن-الحق-في-ضرب-اليمن-1084912813.html
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حصري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, الأخبار
حصري, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, الأخبار

خبير عسكري يمني يوضح لـ"سبوتنيك" تأثير الضربات الأمريكية على قدرات "أنصار الله" والردود المتوقعة

13:25 GMT 12.01.2024
© Photo / U.S. Navy/ Matt Brownحاملة طائرات أمريكية
حاملة طائرات أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
© Photo / U.S. Navy/ Matt Brown
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أكد اللواء عبد الله الجفري، الخبير العسكري والاستراتيجي اليمني (صنعاء)، أن "القوات المسلحة اليمنية كانت على أتم الاستعداد وأعلى جهوزية، وأنه ستكون هناك ضربة على الولايات المتحدة الأمريكية وأعوانها"، بحسب قوله.
وقال الجفري في اتصال مع "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، إنه "بإقدام أمريكا على هذا العدوان فتحت على نفسها باب جهنم ولن تستطيع إقفاله، وسيكون الرد من جانبنا ردا مزلزلا وقويا وكل خياراتنا العسكرية متاحة، وهناك خيارات مؤلمة وموجعة ستتجرعها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
أردوغان بشأن الضربات على اليمن: الغرب يسعى لتحويل البحر الأحمر إلى "بحيرة دماء"
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وأشار الخبير العسكري اليمني إلى أن "هذه الضربة لم تكن بالمستوى الذي يؤثر علينا، فنحن ندرك منذ 9 سنوات من الحرب أن العدوان المستمر علينا منذ 2015، هو عدوان أمريكي استخدمت فيه كل الأسلحة بما فيها المحرمة دوليا، ولم يستطيعوا حتى اليوم أن يحققوا أي هدف من الأهداف رغم أنها كانت حرب بالوكالة تقودها السعودية ودول التحالف".
وتابع الجفري، قائلا: "بتلك الضربات تحاول أمريكا اليوم استعادة هيبتها وحماية السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر، عندما شعرت أن الكيان الإسرائيلي قد وصل إلى مرحلة انهيار تام بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها جراء استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر والبحر العربي، وهذا كان خيارنا الثابت والذي لن يتغير تجاه عدالة قضية شعبنا الفلسطيني المظلوم والذي تتم عليه عملية إبادة جماعية بشكل يومي".
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الكرملين: قرار مجلس الأمن لا يعطي واشنطن الحق في ضرب اليمن
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وشدد الخبير العسكري اليمني على "استمرار الجيش اليمني بكل قدراته وإمكانياته في مواجهة أمريكا وغير أمريكا، ولنا الشرف والفخر وهذا ما نتمناه أن تكون المواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، دون أن تكون هناك حروب بالوكالة عبر أدوات واشنطن في الداخل والخارج"، بحسب قوله.
ونوّه الجفري إلى أن "عبد الملك الحوثي، حذر أمريكا مرارا بعدم التورط في تحالف عسكري في مواجهة اليمن"، مشيرًا إلى أن "الغارات خلفت 5 شهداء و6 جرحى، وأن الساعات والأيام القادمة ستحمل الكثير من الردود على هذا العدوان".
وأوضح الخبير العسكري اليمني أن "الضربات الأمريكية لم يكن لها أي تأثير على قدراتنا العسكرية وجميع ما تم استهدافه كان أهدافا وهمية"، بحسب قوله.
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