https://sputnikarabic.ae/20240112/خبير-قرار-العدوان-الأمريكي-البريطاني-هو-نتيجة-لاحتياجات-انتخابية-وليس-لرؤية-استراتيجية--1084918165.html
خبير: قرار العدوان الأمريكي البريطاني هو نتيجة لاحتياجات انتخابية وليس لرؤية استراتيجية
خبير: قرار العدوان الأمريكي البريطاني هو نتيجة لاحتياجات انتخابية وليس لرؤية استراتيجية
ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية. 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T13:20+0000
2024-01-12T13:20+0000
2024-01-12T13:20+0000
راديو
شؤون عسكرية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/0c/1084916714_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_ff790d7a986e4d6031d4ba91091ab88f.png
خبير: قرار العدوان الأمريكي البريطاني هو نتيجة لاحتياجات انتخابية وليس لرؤية استراتيجية
خبير: قرار العدوان الأمريكي البريطاني هو نتيجة لاحتياجات انتخابية وليس لرؤية استراتيجية
شنت القوات الأمريكية والبريطانية بـ"دعم" من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا غارات على مدن صنعاء والحديدة وتعز وذمار وصعدة اليمنية، مستخدمة خلال الهجوم الغواصة النووية "يو إس إس فلوريدا" التي أطلقت صواريخ "توماهوك" الهجومية على مواقع داخل اليمن. حول هذا الموضوع تحدث لبرنامجنا عضو المجلس السياسي لـ"أنصار الله" محمد البخيتي:خبير: لا علاقة للمجتمع الدولي بأفعال الولايات المتحدةوحول هذا الموضوع تحدث المحلل السياسي والخبير العسكري، الدكتور فراس شبول:خبير: نملك كل الحق للرد وكل الخيارات مفتوحةوعن هذا الموضوع تحدث رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، الأستاذ نصر الدين عامر، قائلا:خبير: عسكرة البحر الأحمر ترتبط بما يجري في غزةالاتحاد الأوروبي يشكل قوة بحرية في البحر الأحمر وقد بدأ مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مشاوراته مع دول الاتحاد الأوروبي حول تشكيل "المهمة الأوروبية الخاصة في البحر الأحمر". عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الاستراتيجي العميد تركي الحسن:خبير: روسيا قادرة على الرد على كل المؤامرات التي تحيكها أمريكاأكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن "الولايات المتحدة قدمت آخر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا، حيث استنفدت الإدارة الأمريكية الأموال المخصصة لدعم أوكرانيا".عن آخر تطورات العملية العسكرية الخاصة، تحدث لبرنامجنا الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية مدير مركز "جي إس إم" للدراسات الدكتور آصف ملحم:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/0c/1084916714_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_75ef152d7fcccb44b1eb1de08b5b9f69.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
شؤون عسكرية, аудио
خبير: قرار العدوان الأمريكي البريطاني هو نتيجة لاحتياجات انتخابية وليس لرؤية استراتيجية
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناقشنا في حلقة اليوم من برنامج "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع مهمة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية.
شنت القوات الأمريكية والبريطانية بـ"دعم" من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا غارات على مدن صنعاء والحديدة وتعز وذمار وصعدة اليمنية، مستخدمة خلال الهجوم الغواصة النووية "يو إس إس فلوريدا" التي أطلقت صواريخ "توماهوك" الهجومية على مواقع داخل اليمن. حول هذا الموضوع تحدث لبرنامجنا عضو المجلس السياسي لـ"أنصار الله" محمد البخيتي:
قرار العدوان الأمريكي البريطاني كان قرارا خاطئا ولن يكون في صالح أمريكا وبريطانيا، لأنه لم يأت نتيجة لرؤية استراتيجية، وإنما نتيجة لاحتياجات انتخابية لكل من بايدن وسوناك، اللذان لم يدركا طبيعة هذه المعركة فهي فريدة من نوعها لأن ساحتها الأخلاقية هي أهم وأشمل من ساحتها العسكرية ولأول مرة في التاريخ تكون هناك معركة بهذا الوضوح.
خبير: لا علاقة للمجتمع الدولي بأفعال الولايات المتحدة
وحول هذا الموضوع تحدث المحلل السياسي والخبير العسكري، الدكتور فراس شبول:
هل كانت الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة تأخذ إذنا في أي إجراء تقوم به إن كان عسكريا أو سياسيا من المجتمع الدولي؟! وهل هذا المجتمع الدولي هو خارج إطار سيطرة الولايات المتحدة؟! للإجابة عن هذا السؤال نجد بأن العمليات التي تقوم بها الولايات المتحدة تجيب بنفسها عن السؤال بأن المجتمع الدولي لا علاقة له بأفعال الولايات المتحدة، وإنما ينطوي تحت سلطة الولايات المتحدة وبريطانيا وكل العالم يعرف هذا الأمر.
خبير: نملك كل الحق للرد وكل الخيارات مفتوحة
وعن هذا الموضوع تحدث رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، الأستاذ نصر الدين عامر، قائلا:
إنه عدوان غاشم على اليمن وليس له أي مبرر، ونحن لم نعتد على أي دولة في العالم، ولكن نحن لنا في نصرة الشعب الفلسطيني الذي يقتله العدو الإسرائيلي والآن نحن نملك كل الحق للرد على هذه العمليات العدوانية ونتوقع كل السيناريوهات وكل الخيارات مفتوحة.
خبير: عسكرة البحر الأحمر ترتبط بما يجري في غزة
الاتحاد الأوروبي يشكل قوة بحرية في البحر الأحمر وقد بدأ مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مشاوراته مع دول الاتحاد الأوروبي حول تشكيل "المهمة الأوروبية الخاصة في البحر الأحمر". عن هذا الموضوع، قال الخبير العسكري الاستراتيجي العميد تركي الحسن:
المسألة ليست مسالة تأمين ملاحة بحرية وتأمين الازدهار وهذا ليس إلا كلمة حق يُراد بها باطل، فهي عبارة عن تحشيد للأساطيل الغربية تحديدا في البحر الأحمر وهذا الاصطفاف في البحر الأحمر وعسكرته هي مرتبطة بما يجري بغزة وبالتالي هي لحماية جنوب فلسطين المحتلة من الصواريخ والطائرات المسيَّرة القادمة من اليمن، وهذا التشكيل البحري مكتوب له الفشل في المهمة التي يقوم بها وهم يعلمون أن اليمنيين لا يخشون الأساطيل الأمريكية، والسواحل اليمنية طولها 2400 كم، وبالتالي السفن الأمريكية ستصبح الآن أهدافا وكل دولة تعتدي على اليمن ستصبح سفنها الحربية والتجارية هي أهدافا لليمن.
خبير: روسيا قادرة على الرد على كل المؤامرات التي تحيكها أمريكا
أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن "الولايات المتحدة قدمت آخر حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا، حيث استنفدت الإدارة الأمريكية الأموال المخصصة لدعم أوكرانيا".عن آخر تطورات العملية العسكرية الخاصة، تحدث لبرنامجنا الباحث في الشؤون السياسية الروسية الأوروبية مدير مركز "جي إس إم" للدراسات الدكتور آصف ملحم:
لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تقدم كميات كبيرة من الأسلحة لأوكرانيا تكون قادرة على كسر ميزان القوة بين أوكرانيا وروسيا، لذلك المهمة الآن مشاغلة روسيا وتحقيق الأذى لها وعدم إعطائها الفرصة لممارسة مهماتها على الصعيد الدولي، ولكن روسيا قادرة على الرد على كل المؤامرات التي تحيكها أمريكا. أوكرانيا الآن دولة فاشلة و نظام كييف أصبح ورقة شبه محروقة.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...