https://sputnikarabic.ae/20240112/دبابات-تي-72-تدمر-معاقل-قوات-كييف-بلا-هوادة-فيديو-1084907161.html
دبابات "تي-72" تدمر معاقل قوات كييف بلا هوادة... فيديو
دبابات "تي-72" تدمر معاقل قوات كييف بلا هوادة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام طواقم دبابات "تي-72 بي زي إم" بشن ضربات على معاقل ونقاط نارية أوكرانية على محور دونيتسك. 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T08:08+0000
2024-01-12T08:08+0000
2024-01-12T08:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأظهر المقطع عملية التناغم والتنسيق بين مختلف الوحدات العسكرية الروسية خلال عملها على محور دونيتسك، حيث تقوم طائرات الاستطلاع بإعلام القوات البرية بمكان وجود القوات المعادية تمهيدا لتحديد الإحداثيات وضرب العدو.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
دبابات "تي-72" تدمر معاقل قوات كييف بلا هوادة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام طواقم دبابات "تي-72 بي زي إم" بشن ضربات على معاقل ونقاط نارية أوكرانية على محور دونيتسك.
وأظهر المقطع عملية التناغم والتنسيق بين مختلف الوحدات العسكرية الروسية خلال عملها على محور دونيتسك، حيث تقوم طائرات الاستطلاع بإعلام القوات البرية بمكان وجود القوات المعادية تمهيدا لتحديد الإحداثيات وضرب العدو.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة
، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.