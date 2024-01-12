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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240112/دبابات-تي-72-تدمر-معاقل-قوات-كييف-بلا-هوادة-فيديو-1084907161.html
دبابات "تي-72" تدمر معاقل قوات كييف بلا هوادة... فيديو
دبابات "تي-72" تدمر معاقل قوات كييف بلا هوادة... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام طواقم دبابات "تي-72 بي زي إم" بشن ضربات على معاقل ونقاط نارية أوكرانية على محور دونيتسك. 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T08:08+0000
2024-01-12T08:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأظهر المقطع عملية التناغم والتنسيق بين مختلف الوحدات العسكرية الروسية خلال عملها على محور دونيتسك، حيث تقوم طائرات الاستطلاع بإعلام القوات البرية بمكان وجود القوات المعادية تمهيدا لتحديد الإحداثيات وضرب العدو.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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دبابات "تي-72" تدمر معاقل قوات كييف بلا هوادة... فيديو

08:08 GMT 12.01.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالعمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة
العمل القتالي لدبابة تي-72 للقوات الجيش الروسي في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
© Sputnik
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر قيام طواقم دبابات "تي-72 بي زي إم" بشن ضربات على معاقل ونقاط نارية أوكرانية على محور دونيتسك.
وأظهر المقطع عملية التناغم والتنسيق بين مختلف الوحدات العسكرية الروسية خلال عملها على محور دونيتسك، حيث تقوم طائرات الاستطلاع بإعلام القوات البرية بمكان وجود القوات المعادية تمهيدا لتحديد الإحداثيات وضرب العدو.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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