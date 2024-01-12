https://sputnikarabic.ae/20240112/شركة-تبتكر-بطارية-نووية-للهواتف-الذكية-وتبقيها-مشحونة-لمدة-قياسية-1084915816.html
شركة تبتكر بطارية نووية للهواتف الذكية وتبقيها مشحونة لمدة قياسية
شركة تبتكر بطارية نووية للهواتف الذكية وتبقيها مشحونة لمدة قياسية
كشفت شركة صينية عن أصغر بطارية نووية في العالم، مرجحة أن تكون ابتكارا عالميا مفيدا لأصحاب الهواتف الذكية والتكنولوجيات الإلكترونية الأخرى. 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T12:51+0000
2024-01-12T12:51+0000
2024-01-12T12:51+0000
علوم
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وذكرت شركة "Betavolt" الصينية الناشئة، أن البطرية حجمها مماثل لأصغر عملة معدنية (15 × 15 × 5 ملم)، مشيرة إلى أن هذه البطارية يمكن أن تدوم لمدة 50 عاما دون حاجة إلى إعادة شحن أو صيانة.ويدعي مبتكرو البطارية أنها آمنة ولا تحتوي على أي إشعاعات خارجية على الإطلاق، وبعد فترة من الاضمحلال تتحول نظائرها إلى نظائر نحاس مستقرة وغير مشعة لا تشكل تهديدًا للبيئة.وتبلغ قوة البطارية النووية نحو 100 ميكرووات أي نحو 3 فولت.وفقًا للشركة المنتجة، تخطط الشركة لزيادة قوة هذه البطارية إلى 1 واط بحلول عام 2025، ويمكن استخدامها في الهواتف المحمولة والروبوتات والطائرات المسيرة وأي معدات ذات ذكاء اصطناعي، وأجهزة طبية مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب وأجهزة الاستشعار لأغراض مختلفة، وما إلى ذلك. ولفتت الشركة إلى أن البطارية آمنة ولن تشتعل أو تنفجر حتى مع تعرضها لصدمة قوية مفاجئة، كما ويتراوح نطاق درجة حرارة تشغيلها بين -60 و120 درجة مئوية.ويتم اختبار البطارية النووية في الوقت الراهن وستكون جاهزة للإنتاج الضخم واستخدامها في المنتجات التجارية في المستقبل.
https://sputnikarabic.ae/20231209/علماء-روس-يبتكرون-طريقة-لتسريع-شحن-بطاريات-أيونات-الصوديوم-1083902295.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
علوم
شركة تبتكر بطارية نووية للهواتف الذكية وتبقيها مشحونة لمدة قياسية
كشفت شركة صينية عن أصغر بطارية نووية في العالم، مرجحة أن تكون ابتكارا عالميا مفيدا لأصحاب الهواتف الذكية والتكنولوجيات الإلكترونية الأخرى.
وذكرت شركة "Betavolt" الصينية الناشئة، أن البطرية حجمها مماثل لأصغر عملة معدنية (15 × 15 × 5 ملم)، مشيرة إلى أن هذه البطارية يمكن أن تدوم لمدة 50 عاما دون حاجة إلى إعادة شحن أو صيانة.
ويدعي
مبتكرو البطارية أنها آمنة ولا تحتوي على أي إشعاعات خارجية على الإطلاق، وبعد فترة من الاضمحلال تتحول نظائرها إلى نظائر نحاس مستقرة وغير مشعة لا تشكل تهديدًا للبيئة.
وتبلغ قوة البطارية النووية نحو 100 ميكرووات أي نحو 3 فولت.
وفقًا للشركة المنتجة، تخطط الشركة لزيادة قوة هذه البطارية إلى 1 واط بحلول عام 2025، ويمكن استخدامها في الهواتف المحمولة والروبوتات والطائرات المسيرة وأي معدات ذات ذكاء اصطناعي، وأجهزة طبية مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب وأجهزة الاستشعار لأغراض مختلفة، وما إلى ذلك.
ولفتت الشركة إلى أن البطارية آمنة ولن تشتعل أو تنفجر حتى مع تعرضها لصدمة قوية مفاجئة، كما ويتراوح نطاق درجة حرارة تشغيلها بين -60 و120 درجة مئوية.
ويتم اختبار البطارية النووية في الوقت الراهن وستكون جاهزة للإنتاج الضخم واستخدامها في المنتجات التجارية في المستقبل.