عربي
https://sputnikarabic.ae/20240112/شركة-تبتكر-بطارية-نووية-للهواتف-الذكية-وتبقيها-مشحونة-لمدة-قياسية-1084915816.html
شركة تبتكر بطارية نووية للهواتف الذكية وتبقيها مشحونة لمدة قياسية
شركة تبتكر بطارية نووية للهواتف الذكية وتبقيها مشحونة لمدة قياسية
كشفت شركة صينية عن أصغر بطارية نووية في العالم، مرجحة أن تكون ابتكارا عالميا مفيدا لأصحاب الهواتف الذكية والتكنولوجيات الإلكترونية الأخرى. 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T12:51+0000
2024-01-12T12:51+0000
علوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/09/06/1046465011_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_e59736c214d8d70dd767a8cee59e96c7.jpg
وذكرت شركة "Betavolt" الصينية الناشئة، أن البطرية حجمها مماثل لأصغر عملة معدنية (15 × 15 × 5 ملم)، مشيرة إلى أن هذه البطارية يمكن أن تدوم لمدة 50 عاما دون حاجة إلى إعادة شحن أو صيانة.ويدعي مبتكرو البطارية أنها آمنة ولا تحتوي على أي إشعاعات خارجية على الإطلاق، وبعد فترة من الاضمحلال تتحول نظائرها إلى نظائر نحاس مستقرة وغير مشعة لا تشكل تهديدًا للبيئة.وتبلغ قوة البطارية النووية نحو 100 ميكرووات أي نحو 3 فولت.وفقًا للشركة المنتجة، تخطط الشركة لزيادة قوة هذه البطارية إلى 1 واط بحلول عام 2025، ويمكن استخدامها في الهواتف المحمولة والروبوتات والطائرات المسيرة وأي معدات ذات ذكاء اصطناعي، وأجهزة طبية مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب وأجهزة الاستشعار لأغراض مختلفة، وما إلى ذلك. ولفتت الشركة إلى أن البطارية آمنة ولن تشتعل أو تنفجر حتى مع تعرضها لصدمة قوية مفاجئة، كما ويتراوح نطاق درجة حرارة تشغيلها بين -60 و120 درجة مئوية.ويتم اختبار البطارية النووية في الوقت الراهن وستكون جاهزة للإنتاج الضخم واستخدامها في المنتجات التجارية في المستقبل.
https://sputnikarabic.ae/20231209/علماء-روس-يبتكرون-طريقة-لتسريع-شحن-بطاريات-أيونات-الصوديوم-1083902295.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/09/06/1046465011_106:0:1813:1280_1920x0_80_0_0_93ec632b8af965e57c13fc6311c0fec0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم
علوم

شركة تبتكر بطارية نووية للهواتف الذكية وتبقيها مشحونة لمدة قياسية

12:51 GMT 12.01.2024
CC0 / pixabay / بطارية هاتف
بطارية هاتف - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
CC0 / pixabay /
تابعنا عبر
كشفت شركة صينية عن أصغر بطارية نووية في العالم، مرجحة أن تكون ابتكارا عالميا مفيدا لأصحاب الهواتف الذكية والتكنولوجيات الإلكترونية الأخرى.
وذكرت شركة "Betavolt" الصينية الناشئة، أن البطرية حجمها مماثل لأصغر عملة معدنية (15 × 15 × 5 ملم)، مشيرة إلى أن هذه البطارية يمكن أن تدوم لمدة 50 عاما دون حاجة إلى إعادة شحن أو صيانة.
ويدعي مبتكرو البطارية أنها آمنة ولا تحتوي على أي إشعاعات خارجية على الإطلاق، وبعد فترة من الاضمحلال تتحول نظائرها إلى نظائر نحاس مستقرة وغير مشعة لا تشكل تهديدًا للبيئة.
وتبلغ قوة البطارية النووية نحو 100 ميكرووات أي نحو 3 فولت.
بطارية نووية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2023
مجتمع
علماء روس يبتكرون طريقة لتسريع شحن بطاريات أيونات الصوديوم
9 ديسمبر 2023, 06:59 GMT
وفقًا للشركة المنتجة، تخطط الشركة لزيادة قوة هذه البطارية إلى 1 واط بحلول عام 2025، ويمكن استخدامها في الهواتف المحمولة والروبوتات والطائرات المسيرة وأي معدات ذات ذكاء اصطناعي، وأجهزة طبية مثل أجهزة تنظيم ضربات القلب وأجهزة الاستشعار لأغراض مختلفة، وما إلى ذلك.
ولفتت الشركة إلى أن البطارية آمنة ولن تشتعل أو تنفجر حتى مع تعرضها لصدمة قوية مفاجئة، كما ويتراوح نطاق درجة حرارة تشغيلها بين -60 و120 درجة مئوية.
ويتم اختبار البطارية النووية في الوقت الراهن وستكون جاهزة للإنتاج الضخم واستخدامها في المنتجات التجارية في المستقبل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:21 GMTРебенок среди обломков поврежденного здания после ударов по Рафаху на юге сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "العدل الدولية" تنظر اتهامات لإسرائيل بالإبادة في غزة.. صور وفيديوأمس, 22:46 GMTЮг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "العدل الدولية" تنظر اتهامات لإسرائيل بالإبادة في غزة.. صور وفيديوأمس, 17:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала