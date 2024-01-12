https://sputnikarabic.ae/20240112/ضابط-سابق-في-سي-أي-إيه-يكشف-عن-تفرد-الجيش-الروسي-وانتصاره-على-قوات-كييف--1084916159.html
ضابط سابق في "سي أي إيه" يكشف عن "تفرد" الجيش الروسي وانتصاره على قوات كييف
ضابط سابق في "سي أي إيه" يكشف عن "تفرد" الجيش الروسي وانتصاره على قوات كييف
أفاد ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق سكوت ريتر، بأن الجيش الروسي أصبح القوة الأكثر حنكة في العالم، وعدوهم يتعرض لهزيمة استراتيجية. 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T13:18+0000
2024-01-12T13:18+0000
2024-01-12T13:18+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال ريتر في مقابلة مع قناة "Danny Haiphong" على "يوتيوب": "الروس يتحسنون باستمرار. روسيا لديها أكثر القوات المسلحة تدريبا جيدا والأكثر صلابة في العالم الحديث".وفي وقت سابق، حذر ريتر، بأن أوكرانيا قد تخسر عددا من المدن، بما في ذلك أوديسا وخاركوف.وقال ريتر: "لا يمكن للنزاع أن ينتهي حتى تقضي روسيا على التهديد الموجه على شبه جزيرة القرم المنبثق من أوديسا وساحل البحر الأسود… في الوقت نفسه، من أجل الاستيلاء على أوديسا، عليك أن تأخذ نيكولاييف، وقبل ذلك، دنيبروبيتروفسك، وقبل ذلك تدخل خاركوف".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20240111/ضابط-استخبارات-أمريكي-يحذر-زيلينسكي-بأن-القادم-أسوأ-1084899849.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
ضابط سابق في "سي أي إيه" يكشف عن "تفرد" الجيش الروسي وانتصاره على قوات كييف
أفاد ضابط المخابرات العسكرية الأمريكية السابق سكوت ريتر، بأن الجيش الروسي أصبح القوة الأكثر حنكة في العالم، وعدوهم يتعرض لهزيمة استراتيجية.
وقال ريتر في مقابلة مع قناة "Danny Haiphong" على "يوتيوب": "الروس يتحسنون باستمرار. روسيا لديها أكثر القوات المسلحة تدريبا جيدا والأكثر صلابة في العالم الحديث".
وبحسب ريتر، هزم الجيش الروسي الجيش الأوكراني. وأضاف: "الأوكرانيون تعرضوا لهزيمة استراتيجية. والآن بدأت روسيا تتقدم بقوة".
وفي وقت سابق، حذر ريتر، بأن أوكرانيا قد تخسر عددا من المدن، بما في ذلك أوديسا وخاركوف.
وقال ريتر: "لا يمكن للنزاع أن ينتهي حتى تقضي روسيا على التهديد الموجه على شبه جزيرة القرم المنبثق من أوديسا وساحل البحر الأسود… في الوقت نفسه، من أجل الاستيلاء على أوديسا، عليك أن تأخذ نيكولاييف، وقبل ذلك، دنيبروبيتروفسك، وقبل ذلك تدخل خاركوف".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.