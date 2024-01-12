https://sputnikarabic.ae/20240112/طائرة-روسية-مسيرة-تقنص-عناصر-قوات-كييف-المتوارين-بين-الكثبان-الثلجية-فيديو--1084911775.html
طائرة روسية مسيرة تقنص عناصر قوات كييف المتوارين بين الكثبان الثلجية... فيديو
طائرة روسية مسيرة تقنص عناصر قوات كييف المتوارين بين الكثبان الثلجية... فيديو
حيّد مشغلو الطائرات المسيرة مجموعة من مشاة القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من سوليدار. 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T11:07+0000
2024-01-12T11:07+0000
2024-01-12T11:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام القوات الروسية بتحييد مجموعة عسكرية أوكرانية على محور سوليدار.وقالت الدفاع الروسية: "في أثناء القتال في اتجاه سوليدار-أرتيوموفسك، تستخدم وحدات القوات المحمولة جواً التابعة لحرس تولا الطائرات دون طيار المزودة بالقنابل اليدوية للقضاء على أفراد العدو".وأضافت: "خلال أداء مهمة قتالية أخرى، قام مشغل الطائرة من دون طيار بإسقاط قنبلة على مجموعة من المشاة الأوكرانيين".وفي وقت سابق، أفاد قائد مجموعة استطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بأن الضربات المستمرة التي تشنها الطائرات الروسية دون طيار تجبر جنود القوات المسلحة الأوكرانية على البقاء في المخابئ لفترة طويلة.وقال القائد: "الآن لا نخرج تقريبًا من خنادقنا، لأن الطائرات دون طيار (الروسية) تتدلى وتسقط باستمرار (قنبلة يدوية على موقع القوات المسلحة الأوكرانية)".وفي وقت سابق، أشار رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إلى أن الطائرات دون طيار أصبحت جزءًا لا يتجزأ من العمليات القتالية الحديثة.
https://sputnikarabic.ae/20240110/القوات-الروسية-تضرب-مصنعين-لتجميع-الطائرات-المسيرة-في-أوكرانيا-1084855755.html
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روسيا, العالم
طائرة روسية مسيرة تقنص عناصر قوات كييف المتوارين بين الكثبان الثلجية... فيديو
حيّد مشغلو الطائرات المسيرة مجموعة من مشاة القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من سوليدار.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام القوات الروسية بتحييد مجموعة عسكرية أوكرانية على محور سوليدار.
وقالت الدفاع الروسية: "في أثناء القتال في اتجاه سوليدار-أرتيوموفسك، تستخدم وحدات القوات المحمولة جواً التابعة لحرس تولا الطائرات دون طيار المزودة بالقنابل اليدوية للقضاء على أفراد العدو".
وأضافت: "خلال أداء مهمة قتالية أخرى، قام مشغل الطائرة من دون طيار بإسقاط قنبلة على مجموعة من المشاة الأوكرانيين".
وبحسب الدفاع فإن الضربة "قتلت أربعة جنود، سمح ذلك لمجموعة المظليين الهجومية بالسيطرة على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية دون خسائر".
وفي وقت سابق، أفاد قائد مجموعة استطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بأن الضربات المستمرة التي تشنها الطائرات الروسية دون طيار تجبر جنود القوات المسلحة الأوكرانية على البقاء في المخابئ لفترة طويلة.
وقال القائد: "الآن لا نخرج تقريبًا من خنادقنا، لأن الطائرات دون طيار (الروسية) تتدلى وتسقط باستمرار (قنبلة يدوية على موقع القوات المسلحة الأوكرانية)".
وفي وقت سابق، أشار رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إلى أن الطائرات دون طيار أصبحت جزءًا لا يتجزأ من العمليات القتالية الحديثة.