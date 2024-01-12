عربي
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240112/طائرة-روسية-مسيرة-تقنص-عناصر-قوات-كييف-المتوارين-بين-الكثبان-الثلجية-فيديو--1084911775.html
طائرة روسية مسيرة تقنص عناصر قوات كييف المتوارين بين الكثبان الثلجية... فيديو
طائرة روسية مسيرة تقنص عناصر قوات كييف المتوارين بين الكثبان الثلجية... فيديو
حيّد مشغلو الطائرات المسيرة مجموعة من مشاة القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من سوليدار. 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T11:07+0000
2024-01-12T11:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/0c/1084911595_11:0:1828:1022_1920x0_80_0_0_4280ceaac42cf7f0eca29cea2afa37d6.png
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام القوات الروسية بتحييد مجموعة عسكرية أوكرانية على محور سوليدار.وقالت الدفاع الروسية: "في أثناء القتال في اتجاه سوليدار-أرتيوموفسك، تستخدم وحدات القوات المحمولة جواً التابعة لحرس تولا الطائرات دون طيار المزودة بالقنابل اليدوية للقضاء على أفراد العدو".وأضافت: "خلال أداء مهمة قتالية أخرى، قام مشغل الطائرة من دون طيار بإسقاط قنبلة على مجموعة من المشاة الأوكرانيين".وفي وقت سابق، أفاد قائد مجموعة استطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بأن الضربات المستمرة التي تشنها الطائرات الروسية دون طيار تجبر جنود القوات المسلحة الأوكرانية على البقاء في المخابئ لفترة طويلة.وقال القائد: "الآن لا نخرج تقريبًا من خنادقنا، لأن الطائرات دون طيار (الروسية) تتدلى وتسقط باستمرار (قنبلة يدوية على موقع القوات المسلحة الأوكرانية)".وفي وقت سابق، أشار رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إلى أن الطائرات دون طيار أصبحت جزءًا لا يتجزأ من العمليات القتالية الحديثة.
https://sputnikarabic.ae/20240110/القوات-الروسية-تضرب-مصنعين-لتجميع-الطائرات-المسيرة-في-أوكرانيا-1084855755.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/0c/1084911595_238:0:1601:1022_1920x0_80_0_0_bed31f4171c3a7dd792c50e29d9876cb.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

طائرة روسية مسيرة تقنص عناصر قوات كييف المتوارين بين الكثبان الثلجية... فيديو

11:07 GMT 12.01.2024
طائرة روسية مسيرة تنقض على عناصر قوات كييف فوق الكثبان الثلجية
طائرة روسية مسيرة تنقض على عناصر قوات كييف فوق الكثبان الثلجية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
تابعنا عبر
حيّد مشغلو الطائرات المسيرة مجموعة من مشاة القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من سوليدار.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقيام القوات الروسية بتحييد مجموعة عسكرية أوكرانية على محور سوليدار.
وقالت الدفاع الروسية: "في أثناء القتال في اتجاه سوليدار-أرتيوموفسك، تستخدم وحدات القوات المحمولة جواً التابعة لحرس تولا الطائرات دون طيار المزودة بالقنابل اليدوية للقضاء على أفراد العدو".
وأضافت: "خلال أداء مهمة قتالية أخرى، قام مشغل الطائرة من دون طيار بإسقاط قنبلة على مجموعة من المشاة الأوكرانيين".

وبحسب الدفاع فإن الضربة "قتلت أربعة جنود، سمح ذلك لمجموعة المظليين الهجومية بالسيطرة على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية دون خسائر".

عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تضرب مصنعين لتجميع الطائرات المسيرة في أوكرانيا
10 يناير, 12:22 GMT
وفي وقت سابق، أفاد قائد مجموعة استطلاع تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، بأن الضربات المستمرة التي تشنها الطائرات الروسية دون طيار تجبر جنود القوات المسلحة الأوكرانية على البقاء في المخابئ لفترة طويلة.
وقال القائد: "الآن لا نخرج تقريبًا من خنادقنا، لأن الطائرات دون طيار (الروسية) تتدلى وتسقط باستمرار (قنبلة يدوية على موقع القوات المسلحة الأوكرانية)".
وفي وقت سابق، أشار رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، إلى أن الطائرات دون طيار أصبحت جزءًا لا يتجزأ من العمليات القتالية الحديثة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:21 GMTРебенок среди обломков поврежденного здания после ударов по Рафаху на юге сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "العدل الدولية" تنظر اتهامات لإسرائيل بالإبادة في غزة.. صور وفيديوأمس, 22:46 GMTЮг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "العدل الدولية" تنظر اتهامات لإسرائيل بالإبادة في غزة.. صور وفيديوأمس, 17:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала