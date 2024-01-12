https://sputnikarabic.ae/20240112/لفتة-إنسانية-من-قطر-لفلسطين-في-افتتاح-بطولة-كأس-آسيا-2023-فيديو-1084933787.html

لفتة إنسانية من قطر لفلسطين في افتتاح بطولة كأس آسيا 2023.. فيديو

لفتة إنسانية من قطر لفلسطين في افتتاح بطولة كأس آسيا 2023.. فيديو

شهد حفل افتتاح بطولة كأس آسيا لكرة القدم في قطر، اليوم الجمعة، لفتة إنسانية، بالسماح لقائد المنتخب الفلسطيني باعتلاء المسرح لأداء قسم اللاعبين، فيما تم عزف... 12.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-12T19:20+0000

2024-01-12T19:20+0000

2024-01-12T19:20+0000

مجتمع

نادي الفيديو

قطر

أخبار قطر اليوم

أخبار فلسطين اليوم

طوفان الأقصى

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار إسرائيل اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/0c/1084933173_0:148:1430:952_1920x0_80_0_0_9adad875f838948551c708203bd0d753.jpg

وقبل انطلاق المباراة الافتتاحية بين الدولة المضيفة قطر ولبنان على استاد لوسيل في الدوحة، الذي يتسع لـ88 ألف متفرج، قدم قائد الفريق القطري، حسن الهيدوس، نظيره الفلسطيني، مصعب البطاط، لإلقاء القسم الذي يؤديه اللاعبون، وهو عادة ما يؤديه كابتن الدولة المضيفة.وظهر البطاط مترديا حجاب الكوفية الفلسطينية التقليدية، إلى جانب الملابس الرياضية لفريقه.وكانت هناك موسيقى فلسطينية في بداية الحفل، وتم عزف جزء من النشيد الوطني الفلسطيني في الختام.ويستهل المنتخب الفلسطيني مشواره في كأس آسيا، بمواجهة نظيره الإيراني، يوم الأحد المقبل.وتعرض قطاع غزة للدمار، نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 أشهر بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، ردا على عملية "طوفان الأقصى".

قطر

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

نادي الفيديو, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, رياضة