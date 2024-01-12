https://sputnikarabic.ae/20240112/لفتة-إنسانية-من-قطر-لفلسطين-في-افتتاح-بطولة-كأس-آسيا-2023-فيديو-1084933787.html
لفتة إنسانية من قطر لفلسطين في افتتاح بطولة كأس آسيا 2023.. فيديو
لفتة إنسانية من قطر لفلسطين في افتتاح بطولة كأس آسيا 2023.. فيديو
شهد حفل افتتاح بطولة كأس آسيا لكرة القدم في قطر، اليوم الجمعة، لفتة إنسانية، بالسماح لقائد المنتخب الفلسطيني باعتلاء المسرح لأداء قسم اللاعبين، فيما تم عزف... 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T19:20+0000
2024-01-12T19:20+0000
2024-01-12T19:20+0000
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وقبل انطلاق المباراة الافتتاحية بين الدولة المضيفة قطر ولبنان على استاد لوسيل في الدوحة، الذي يتسع لـ88 ألف متفرج، قدم قائد الفريق القطري، حسن الهيدوس، نظيره الفلسطيني، مصعب البطاط، لإلقاء القسم الذي يؤديه اللاعبون، وهو عادة ما يؤديه كابتن الدولة المضيفة.وظهر البطاط مترديا حجاب الكوفية الفلسطينية التقليدية، إلى جانب الملابس الرياضية لفريقه.وكانت هناك موسيقى فلسطينية في بداية الحفل، وتم عزف جزء من النشيد الوطني الفلسطيني في الختام.ويستهل المنتخب الفلسطيني مشواره في كأس آسيا، بمواجهة نظيره الإيراني، يوم الأحد المقبل.وتعرض قطاع غزة للدمار، نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 أشهر بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، ردا على عملية "طوفان الأقصى".
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نادي الفيديو, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, رياضة
نادي الفيديو, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, رياضة
لفتة إنسانية من قطر لفلسطين في افتتاح بطولة كأس آسيا 2023.. فيديو
شهد حفل افتتاح بطولة كأس آسيا لكرة القدم في قطر، اليوم الجمعة، لفتة إنسانية، بالسماح لقائد المنتخب الفلسطيني باعتلاء المسرح لأداء قسم اللاعبين، فيما تم عزف الموسيقى الفلسطينية في بداية ونهاية الحدث.
وقبل انطلاق المباراة الافتتاحية بين الدولة المضيفة قطر ولبنان على استاد لوسيل في الدوحة، الذي يتسع لـ88 ألف متفرج، قدم قائد الفريق القطري، حسن الهيدوس، نظيره الفلسطيني، مصعب البطاط، لإلقاء القسم الذي يؤديه اللاعبون، وهو عادة ما يؤديه كابتن الدولة المضيفة.
وظهر البطاط مترديا حجاب الكوفية الفلسطينية التقليدية، إلى جانب الملابس الرياضية لفريقه.
وكانت هناك موسيقى فلسطينية في بداية الحفل، وتم عزف جزء من النشيد الوطني الفلسطيني في الختام.
ويستهل المنتخب الفلسطيني مشواره في كأس آسيا، بمواجهة نظيره الإيراني، يوم الأحد المقبل.
وتعرض قطاع غزة للدمار، نتيجة الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 أشهر بين إسرائيل وحركة "حماس" الفلسطينية، ردا على عملية "طوفان الأقصى".