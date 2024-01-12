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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240112/مؤرخ-ألماني-يشرح-سبب-خسارة-أوكرانيا-الحتمية-في-الصراع-ضد-روسيا-1084907594.html
مؤرخ ألماني يشرح سبب خسارة أوكرانيا الحتمية في الصراع ضد روسيا
مؤرخ ألماني يشرح سبب خسارة أوكرانيا الحتمية في الصراع ضد روسيا
أفاد المؤرخ الألماني، يورغ بابيروفسكي، بأن القوات المسلحة الأوكرانية لن تكون قادرة على الفوز بسبب الاختلافات الكبيرة بين روسيا وأوكرانيا. 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T08:21+0000
2024-01-12T08:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال في مقابلة مع موقع "T-Online": "ليس لدى المجندين الأوكرانيين أي خبرة قتالية. معظم الجنود الذين قاتلوا في عام 2022 قتلوا أو جرحوا... يشعر الأوكرانيون بالتعب، وكذلك عدم رضا الجنود عن التضحية بهم في صراع لا يمكنهم الفوز فيه".وأضاف بابروفسكي: "البنية التحتية الأوكرانية تتعرض لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة، بينما يوفر الاقتصاد الروسي احتياجات الجيش".وتكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدآ يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20240111/ضابط-استخبارات-أمريكي-يحذر-زيلينسكي-بأن-القادم-أسوأ-1084899849.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مؤرخ ألماني يشرح سبب خسارة أوكرانيا الحتمية في الصراع ضد روسيا

08:21 GMT 12.01.2024
© Sputnik . Pavel Lisitsyn / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة
إطلاق نار قتالي لأطقم دبابة تي-62 الحديثة في ميدان للتدريب في منطقة زابوروجيه، في إطار العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
© Sputnik . Pavel Lisitsyn
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تابعنا عبر
أفاد المؤرخ الألماني، يورغ بابيروفسكي، بأن القوات المسلحة الأوكرانية لن تكون قادرة على الفوز بسبب الاختلافات الكبيرة بين روسيا وأوكرانيا.
وقال في مقابلة مع موقع "T-Online": "ليس لدى المجندين الأوكرانيين أي خبرة قتالية. معظم الجنود الذين قاتلوا في عام 2022 قتلوا أو جرحوا... يشعر الأوكرانيون بالتعب، وكذلك عدم رضا الجنود عن التضحية بهم في صراع لا يمكنهم الفوز فيه".

وأشار إلى وجود وضع مختلف في روسيا، فإنتاج الأسلحة "على قدم وساق"، والاقتصاد لم ينهار بسبب العقوبات.

وأضاف بابروفسكي: "البنية التحتية الأوكرانية تتعرض لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة، بينما يوفر الاقتصاد الروسي احتياجات الجيش".

ووفقا له، فإن الدعم الغربي لأوكرانيا بدأ يضعف، وأصبحت حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية "تجذب انتباه الجميع".

جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
ضابط استخبارات أمريكي يحذر زيلينسكي بأن القادم أسوأ
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وتكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدآ يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.
وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
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