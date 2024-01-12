https://sputnikarabic.ae/20240112/مؤرخ-ألماني-يشرح-سبب-خسارة-أوكرانيا-الحتمية-في-الصراع-ضد-روسيا-1084907594.html
مؤرخ ألماني يشرح سبب خسارة أوكرانيا الحتمية في الصراع ضد روسيا
مؤرخ ألماني يشرح سبب خسارة أوكرانيا الحتمية في الصراع ضد روسيا
أفاد المؤرخ الألماني، يورغ بابيروفسكي، بأن القوات المسلحة الأوكرانية لن تكون قادرة على الفوز بسبب الاختلافات الكبيرة بين روسيا وأوكرانيا. 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T08:21+0000
2024-01-12T08:21+0000
2024-01-12T08:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال في مقابلة مع موقع "T-Online": "ليس لدى المجندين الأوكرانيين أي خبرة قتالية. معظم الجنود الذين قاتلوا في عام 2022 قتلوا أو جرحوا... يشعر الأوكرانيون بالتعب، وكذلك عدم رضا الجنود عن التضحية بهم في صراع لا يمكنهم الفوز فيه".وأضاف بابروفسكي: "البنية التحتية الأوكرانية تتعرض لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة، بينما يوفر الاقتصاد الروسي احتياجات الجيش".وتكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدآ يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20240111/ضابط-استخبارات-أمريكي-يحذر-زيلينسكي-بأن-القادم-أسوأ-1084899849.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
مؤرخ ألماني يشرح سبب خسارة أوكرانيا الحتمية في الصراع ضد روسيا
أفاد المؤرخ الألماني، يورغ بابيروفسكي، بأن القوات المسلحة الأوكرانية لن تكون قادرة على الفوز بسبب الاختلافات الكبيرة بين روسيا وأوكرانيا.
وقال في مقابلة مع موقع "T-Online": "ليس لدى المجندين الأوكرانيين أي خبرة قتالية. معظم الجنود الذين قاتلوا في عام 2022 قتلوا أو جرحوا... يشعر الأوكرانيون بالتعب، وكذلك عدم رضا الجنود عن التضحية بهم في صراع لا يمكنهم الفوز فيه".
وأشار إلى وجود وضع مختلف في روسيا، فإنتاج الأسلحة "على قدم وساق"، والاقتصاد لم ينهار بسبب العقوبات.
وأضاف بابروفسكي: "البنية التحتية الأوكرانية تتعرض لهجوم بالصواريخ والطائرات المسيرة، بينما يوفر الاقتصاد الروسي احتياجات الجيش".
ووفقا له، فإن الدعم الغربي لأوكرانيا بدأ يضعف، وأصبحت حملة الانتخابات الرئاسية الأمريكية "تجذب انتباه الجميع".
وتكتب وسائل الإعلام الغربية بشكل متزايد أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدآ يشعران بالتعب من الصراع الأوكراني، وأن الدعم لنظام زيلينسكي آخذ في الضعف.
وفقًا لشبكة "NBC"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.