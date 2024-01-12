https://sputnikarabic.ae/20240112/مجلس-الأمن-الروسي-واشنطن-فتحت-جبهة-جديدة-لصرف-الانتباه-عن-كييف-1084911400.html

مجلس الأمن الروسي: واشنطن فتحت جبهة جديدة لصرف الانتباه عن كييف

مجلس الأمن الروسي: واشنطن فتحت جبهة جديدة لصرف الانتباه عن كييف

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة الأمريكية فتحت جبهة جديدة ضد الحوثيين في اليمن، لتحويل الانتباه عن "جناحها... 12.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-12T10:38+0000

2024-01-12T10:38+0000

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وقال مدفيديف في قناته على "تلغرام": "هذه الليلة، فتح الأمريكيون جبهة جديدة ضد الحوثيين في اليمن، وقد صرفوا بذلك الانتباه، من بين أمور أخرى، وعن حلفائهم المطيعين والإشكاليين في كييف. والمشاكل معهم (مع الأوكرانيين) فظيعة".وتابع: "وأنت تكذب، ليس لديك أي دليل. وتحدث أشياء كحادثة العثور على بندقية رشاشة في مكان ما في أفغانستان (من الأسلحة التي وردت لأوكرانيا). لكن لا، اتضح أنهم ببساطة لصوص مبتذلون وبلا هوادة فهم يختلسون أموالاً ضخمة من خلال بيع الأسلحة المخصصة للأوكرانيين. وهذا ما تم إثباته".وأضاف: "اتضح، كما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن البنتاغون لم يراقب الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا. لذلك اختفت أسلحة بقيمة مليار دولار، ما يقرب من 40 ألف قطعة، طائرات مسيرة انتحارية وأنظمة دفاع جوي محمولة وأجهزة رؤية ليلية. والآن يخشى محركو الدمى الأمريكيون أن تكون الأسلحة قد سُرقت وأعطيت للمهربين، إما عن طريق عنصر من زمرتهم الفاسدة أو عن طريق لصوص كييف الجشعين".واختتم: "هذه هي فلسفة النخبة الأوكرانية بأكملها (بالمناسبة، ليس فقط أتباع بانديرا). وهم محظوظون جدا، لذا أعطوهم ملياراتكم، أيها السادة الأفاضل من الاتحاد الأوروبي ومن وراء المحيط . كل شيء سيكون مسروقًا بنجاح ساحق وفي أقصر وقت ممكن".

https://sputnikarabic.ae/20240112/أنصار-الله-تؤكد-مقتل-وإصابة-11-عنصرا-من-قواتها-جراء-الضربات-الأمريكية-البريطانية-فيديو-1084909861.html

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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار اليمن الأن