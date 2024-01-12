عربي
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240112/محلل-بريطاني-الخناجر-الروسية-اخترقت-بالكامل-الدفاع-الجوي-الغربي-في-أوكرانيا--1084927833.html
محلل بريطاني: "الخناجر" الروسية اخترقت بالكامل الدفاع الجوي الغربي في أوكرانيا
محلل بريطاني: "الخناجر" الروسية اخترقت بالكامل الدفاع الجوي الغربي في أوكرانيا
أفاد المحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس، بأن "الخناجر" الروسية اخترقت الدفاع الجوي الغربي في أوكرانيا، وألحقت أضرارا جسيمة بالمنشآت العسكرية والاستراتيجية... 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T15:45+0000
2024-01-12T16:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103209/91/1032099122_0:145:2797:1718_1920x0_80_0_0_a5904c0dffeb5ac719077a2a1a153434.jpg
وقال ميركوريس خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "صواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت تخترق حرفيا الدفاعات الجوية الأوكرانية، وتسبب أضرارا جسيمة للقوات الأوكرانية".وتابع ميركوريس: "لديهم (القوات الروسية) القدرة على تدمير المجمع الصناعي العسكري في جميع أنحاء أوكرانيا. الصورة مرعبة".وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية، نفذت خلال الأسبوع، 23 هجومًا بمشاركة صواريخ "كينجال" على أهداف عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك مؤسسات المجمع الصناعي العسكري.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 6 إلى 12 يناير (كانون الثاني) 2024، نفذت القوات الروسية 23 ضربة جماعية بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بما فيها صواريخ "كينجال" ومسيرات، ضد مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني العاملة في إنتاج وتحديث وإصلاح الطائرات والمسيرات والمركبات المدرعة وقاذفات الصواريخ وأنظمة المدفعية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240112/الجيش-الروسي-يوجه-23-ضربة-استراتيجية-بمشاركة--الخنجر-ويدمر-قوات-كييف-عدة-وعتادا-1084919412.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103209/91/1032099122_157:0:2640:1862_1920x0_80_0_0_8fdbe14803ae5060f9f0759cf812c50f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

محلل بريطاني: "الخناجر" الروسية اخترقت بالكامل الدفاع الجوي الغربي في أوكرانيا

15:45 GMT 12.01.2024 (تم التحديث: 16:25 GMT 12.01.2024)
© Sputnik . Vladimir Sergeev / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة متعددة المهام "ميغ-31كا" مزودة بـ"كينجال" تحلق فوق موسكو في بروفة عسكرية جوية بمناسبة عيد النصر
مقاتلة متعددة المهام ميغ-31كا مزودة بـكينجال تحلق فوق موسكو في بروفة عسكرية جوية بمناسبة عيد النصر - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
© Sputnik . Vladimir Sergeev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفاد المحلل البريطاني ألكسندر ميركوريس، بأن "الخناجر" الروسية اخترقت الدفاع الجوي الغربي في أوكرانيا، وألحقت أضرارا جسيمة بالمنشآت العسكرية والاستراتيجية للقوات الأوكرانية.
وقال ميركوريس خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "صواريخ "كينجال" التي تفوق سرعتها سرعة الصوت تخترق حرفيا الدفاعات الجوية الأوكرانية، وتسبب أضرارا جسيمة للقوات الأوكرانية".
وأضاف ميركوريس أن القوات الجوية الروسية تتمتع بميزة لا يمكن إنكارها في السيطرة على سماء أوكرانيا، وضرب تحصينات القوات الأوكرانية بشكل يومي، ما يؤدي إلى خسائر فادحة في صفوف الجيش الأوكراني.
وتابع ميركوريس: "لديهم (القوات الروسية) القدرة على تدمير المجمع الصناعي العسكري في جميع أنحاء أوكرانيا. الصورة مرعبة".
المقاتلة ميغ-31 حاملة لصاروخ كينجال الأسرع من الصوت - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يوجه 23 ضربة استراتيجية بمشاركة " الخنجر" ويدمر قوات كييف عدة وعتادا
13:33 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية، نفذت خلال الأسبوع، 23 هجومًا بمشاركة صواريخ "كينجال" على أهداف عسكرية في أوكرانيا، بما في ذلك مؤسسات المجمع الصناعي العسكري.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 6 إلى 12 يناير (كانون الثاني) 2024، نفذت القوات الروسية 23 ضربة جماعية بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بما فيها صواريخ "كينجال" ومسيرات، ضد مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني العاملة في إنتاج وتحديث وإصلاح الطائرات والمسيرات والمركبات المدرعة وقاذفات الصواريخ وأنظمة المدفعية".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:21 GMTРебенок среди обломков поврежденного здания после ударов по Рафаху на юге сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "العدل الدولية" تنظر اتهامات لإسرائيل بالإبادة في غزة.. صور وفيديوأمس, 22:46 GMTЮг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "العدل الدولية" تنظر اتهامات لإسرائيل بالإبادة في غزة.. صور وفيديوأمس, 17:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала