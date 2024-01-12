https://sputnikarabic.ae/20240112/محلل-عسكري-إسرائيلي-جيشنا-يتعثر-ويبحث-عن-حسم-في-غزة-لكنه-بعيد-المنال-1084929961.html

محلل عسكري إسرائيلي: جيشنا يتعثر ويبحث عن حسم في غزة لكنه بعيد المنال

محلل عسكري إسرائيلي: جيشنا يتعثر ويبحث عن حسم في غزة لكنه بعيد المنال

أفاد محلل عسكري إسرائيلي، بأن بلاده تتعثر في قطاع غزة، وتجد صعوبة في الوفاء بالوعود التي قطعتها بالقضاء على حركة حماس، التي لا تزال تقاتل بفاعلية، وإعادة... 12.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-12T17:00+0000

2024-01-12T17:00+0000

2024-01-12T17:01+0000

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جاء ذلك في تحليل ليوآف ليمور، في صحيفة "إسرائيل اليوم"، بمناسبة مرور 100 يوم على الحرب في غزة.وقال ليمور: "سنحتفل يوم الأحد بمرور 100 يوم على الحرب، والحقيقة لابد من قولها، إسرائيل بعيدة كل البعد عن تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسها، وليس من الواضح ما إذا كانت قادرة على تحقيقها في ظل الظروف التي خلقتها".ومضى بقوله: "أعلن الجيش الإسرائيلي أن الجزء الشمالي من قطاع غزة قد تم السيطرة عليه، لكن الواقع أكثر تعقيدا، ووفقا لبيانات الجيش، كان هناك 14 ألف عنصر من حماس في هذه المنطقة، تم القضاء على 8000 منهم، أي أن 6000 لا يزالون نشطين، وهذا يعني أن التهديد لم تتم إزالته كما وعد".وأضاف ليمور: "الدليل على ذلك يظهر في اللافتات التي تم وضعها هذا الأسبوع في النقب الغربي، وكُتب فيها "طريق آمن" وإقامة جدران مخفية ومسار للدراجات على طول الطريق السريع 34 والطريق السريع 232، والفكرة هي إنشاء طرق حيث لن يكون من الممكن التعرض لإطلاق النار والصواريخ من غزة. أنتم لم تفهموا شيئا، كتب أحدهم على إحدى اللافتات، تعبيرا عن مشاعر السكان. وعدوهم بإزالة التهديد، وليس إخفاءه".وتابع المحلل العسكري الإسرائيلي: "لقد أطلقت القياد السياسية والأمنية العديد من الوعود منذ 7 أكتوبر(تشرين الأول الماضي)، وتجد صعوبة في الوفاء بها. حماس بعيدة عن الانهيار والمختطفون بعيدون عن العودة، ولا يوجد دليل على أن الضغط العسكري تقدم بقضيتهم ملليمترا واحدا، كما يزعمون (في إسرائيل)".واعتبر ليمور أنه "في الواقع، يبدو أن العكس هو الصحيح، حتى لو لم يُقتل مختطف واحد بنيران الجيش الإسرائيلي (خلافا لما هو معروف)، فإن العشرات منهم ما زالوا في خطر دائم على حياتهم بسبب عدم علاج إصاباتهم أو بسبب نقص الدواء".وبحسب ليمور، فإن "إسرائيل بدأت الحرب مهزومة، وكانت متعجرفة جدًا بحيث لم تتمكن من الاعتراف بذلك في مرحلة مبكرة وتقليل الضرر. وكما هو الحال دائمًا، فإن أولئك الذين يترددون في عقد صفقة في الأيام الأولى يدفعون ثمنًا أعلى بكثير مع مرور الوقت. لقد مرت 6 أسابيع على إطلاق سراح آخر مختطفين".ومضى، قائلا: "عندما ذهبت إسرائيل إلى الحرب، لم يكن المختطفون حتى جزءًا من أهدافها. إلى هذا الحد كانت مصدومة، أو مجنونة بالانتقام، أو كليهما. فقط دخول بيني غانتس وغادي آيزنكوت، إلى الحكومة هو الذي حدد أهداف الحرب، وأضاف إلى مضمونها تهيئة الظروف لعودة المختطفين، لكن الواقع يبقى كما كان منذ البداية تقريبًا، تم إطلاق سراح مختطف واحد فقط (أوري مغيديش) في عملية عسكرية، والباقين في صفقة مع حماس".وذهب ليمور إلى أن "إسرائيل تسعى إلى تحقيق إنجاز هدفه الأساسي هو الإعلام، على أمل أن يهز ذلك حماس إلى الحد الذي يمكنها من هزيمة الحركة".وشكك في هذا السيناريو، وقال إن "به بعض الثغرات"، مضيفا: "يرجع ذلك أساسًا إلى أنه حتى لو تم القضاء على القيادة، ومن المحتمل أن يكون السنوار وشركاؤه أذكياء جدًا بحيث لا يمنحون إسرائيل خيار القضاء على الجميع دفعة واحدة، فسوف يظهر ورثة يخلفونهم، ويحاولون توحيد القوات وإعادة التأهيل والرد. وبما أنه يبدو في المرحلة الحالية أن إسرائيل لا تنوي العمل في رفح أو السيطرة على محور فيلادلفيا (ومن الممكن أنها قد لا تستكمل حتى احتلال مدينة خان يونس بأكملها)، فسوف تبقى حماس مع أرض كافية لمواصلة العمل".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.ومنذ 27 أكتوبر يخوض الجيش الإسرائيلي عملية توغل بري بقطاع غزة، وسط مقاومة شرسة من "حماس" وفصائل المقاومة الأخرى.ومنذ بداية الحرب، قُتل 520 جنديا وضابطا إسرائيليا، من بينهم 186 سقطوا في المعارك بقطاع غزة، فيما ارتفعت حصيلة المصابين بين الجنود إلى 2511، من بينهم 1099 أصيبوا في غزة، وفق بيانات الجيش الإسرائيلي.

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https://sputnikarabic.ae/20240112/صحيفة-إسرائيلية-التقليل-من-قدرات-حماس-في-2023-كان-أعظم-بكثير-من-مصر-وسوريا-عام-1973-1084910155.html

https://sputnikarabic.ae/20240112/محلل-إسرائيلي-جنوب-أفريقيا-انتصرت-بالفعل-في-معركة-لاهاي-1084927302.html

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