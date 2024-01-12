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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240112/مسؤول-سابق-في-البنتاغون-يدعو-للزج-بالنساء-الأوكرانيات-في-الجيش--1084909461.html
مسؤول سابق في البنتاغون يدعو للزج بالنساء الأوكرانيات في الجيش
مسؤول سابق في البنتاغون يدعو للزج بالنساء الأوكرانيات في الجيش
أفاد القائد العام السابق للجيش الأمريكي في أوروبا، الجنرال بن هودجز، بأنه يتعين على أوكرانيا تجنيد النساء والهاربين بشكل أكثر نشاطًا للخدمة العسكرية. 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T09:17+0000
2024-01-12T09:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال هودجز في مقابلة مع قناة "ProUA"على "يوتيوب": "أعتقد في الواقع أن هناك عددا كافيا من الأشخاص في أوكرانيا، لكنهم لم يقوموا بحملة تعبئة وتجنيد جيدة.... أعتقد أن هذا يجب أن يكون أولوية بالنسبة للحكومة الأوكرانية الآن، لجذب هؤلاء الشباب والشابات".بالإضافة إلى ذلك، أصر الجنرال على أن أوكرانيا يمكن أن تطالب بشكل أكثر فعالية بتسليم الرجال الذين ذهبوا إلى الخارج.وتخضع أوكرانيا للأحكام العرفية منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي أعلن زيلينسكي التعبئة العامة، ويمنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا من مغادرة البلاد.بالنسبة للتهرب من الخدمة العسكرية في أثناء التعبئة، ينص التشريع الأوكراني على المسؤولية الجنائية على شكل سجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20240111/ضابط-استخبارات-أمريكي-يحذر-زيلينسكي-بأن-القادم-أسوأ-1084899849.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مسؤول سابق في البنتاغون يدعو للزج بالنساء الأوكرانيات في الجيش

09:17 GMT 12.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا
جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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أفاد القائد العام السابق للجيش الأمريكي في أوروبا، الجنرال بن هودجز، بأنه يتعين على أوكرانيا تجنيد النساء والهاربين بشكل أكثر نشاطًا للخدمة العسكرية.
وقال هودجز في مقابلة مع قناة "ProUA"على "يوتيوب": "أعتقد في الواقع أن هناك عددا كافيا من الأشخاص في أوكرانيا، لكنهم لم يقوموا بحملة تعبئة وتجنيد جيدة.... أعتقد أن هذا يجب أن يكون أولوية بالنسبة للحكومة الأوكرانية الآن، لجذب هؤلاء الشباب والشابات".

وأشار هودجز إلى أنه يمكن للمرأة أن تخدم في مناصب أكثر بكثير مما يعتقد في القوات المسلحة الأوكرانية. على سبيل المثال، في معظم الجيوش الغربية يتم تجنيد المجندات للخدمة في قوات الدبابات والمدفعية والهندسة.

بالإضافة إلى ذلك، أصر الجنرال على أن أوكرانيا يمكن أن تطالب بشكل أكثر فعالية بتسليم الرجال الذين ذهبوا إلى الخارج.

وأضاف: "أعلم أن هناك عشرات الآلاف من الشباب الأوكرانيين في سن الخدمة العسكرية الموجودين في ألمانيا وبولندا ورومانيا... لماذا ليسوا في وطنهم؟ أعتقد أن هذا أمر يجب على الحكومة أن تقرره".

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وتخضع أوكرانيا للأحكام العرفية منذ 24 فبراير/ شباط 2022، وفي اليوم التالي أعلن زيلينسكي التعبئة العامة، ويمنع الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا من مغادرة البلاد.

يمكن تقديم مذكرات الاستدعاء في مجموعة متنوعة من الأماكن: في الشوارع أو محطات الوقود أو في المقاهي. وفي الوقت نفسه، تمارس قوات الأمن والجيش مداهمات على المجندين، وغالباً ما تستخدم العنف.

بالنسبة للتهرب من الخدمة العسكرية في أثناء التعبئة، ينص التشريع الأوكراني على المسؤولية الجنائية على شكل سجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
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