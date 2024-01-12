https://sputnikarabic.ae/20240112/مسابقة-أندريه-ستينين-للتصوير-الصحفي-الدولية-تنطلق-في-موسكو-1084913500.html

مسابقة "أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولية" تنطلق في موسكو

مسابقة "أندريه ستينين للتصوير الصحفي الدولية" تنطلق في موسكو

انطلقت في العاصمة الروسية موسكو، اليوم الجمعة، فعاليات المسابقة الدولية العاشرة للتصوير الصحفي للمحترفين الشباب، إحياءً لذكرى مصور المجموعة الإعلامية الدولية... 12.01.2024, سبوتنيك عربي

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ووفقاً لتقاليد المسابقة، تم إطلاق الدعوة لتقديم الترشيحات، تزامنًا مع عيد ميلاد ستينين، يوم22 كانون الأول/ ديسمبر.وقالت المسؤولة عن المسابقة، أوكسانا أولينيك: "يسعدنا جدًا أن نعلن بداية المسابقة السنوية العاشرة إحياءً لذكرى زميلنا ومراسلنا الحربي، أندريه ستينين، وأصبحت المسابقة، في غضون عشر سنوات، منصة متعددة الجنسيات للمصورين الشباب الموهوبين، الذين لا يخشون المخاطرة، والبحث عن وجهات نظر جديدة، والتعبير عن آرائهم بشكل مشرق ونزيه".وأشارت أولينيك إلى إطلاق نسخة محدثة من موقع المسابقة بمناسبة ذكراها العاشرة.وتابعت: "أصبح التصميم الجديد للموقع أكثر فاعلية وسهولة في الاستخدام، كما ينصب التركيز على ما يجمع على منصتنا مئات المصورين الصحفيين الشباب من عشرات البلدان كل عام، وهو التصوير الفوتوغرافي وطاقته وعالميته كطريقة حديثة للتواصل".واختتمت أولينيك حديثها، بالقول: "نتطلع إلى مواد مسابقة العام الجديد، ونتمنى فوز جميع المشاركين".وأقرت اللجنة المنظمة، بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة للمسابقة، تحديث مجموعة الترشيحات، وذلك بإضافة ترشيح "المنظر من الأعلى" إلى قائمة الترشيحات التقليدية، وهي "الأخبار الرئيسية" و"الرياضة" و"كوكبي" و"بورتريه بطل عصرنا".وبقت فئات الصور المؤهلة لترشيحات "الأخبار الرئيسية " و"التصوير الكوكبي" و"بورتريه بطل عصرنا" دون تغيير، وتحديدًا فئتي "لقطة واحدة" و"سلسلة صور"، أما في ترشيحات "الرياضة" و"المنظر من الأعلى"، فيتم استقبال الصور الفردية فقط.وبإمكان المتخصصين في التصوير الفوتوغرافي، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و33 عامًا، تقديم طلباتهم على موقع المسابقة على الإنترنت، باللغات الروسية "http://stenincontest.ru" والإنجليزية "https://stenincontest.com" والصينية "https://cn.stenincontest.com" وستبقى الدعوة لتقديم الطلبات لمسابقة العام 2024 مفتوحة، حتى 15 أيار/ مارس.وستبقى مسابقة العام الجديد على تقليد الجولات الاستعراضية للفائزين في المدن الروسية والأجنبية.وعُرضت صور الفائزين في المسابقة في دول متعددة طيلة فترة إقامتها، ومن ضمنها الصين وجنوب أفريقيا والمكسيك والأرجنتين وأوروغواي وكولومبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وتركيا ولبنان وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا واليونان وهنغاريا وبولندا ومصر، وغيرها.وأقيمت مسابقة "أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي" في عام 2023، بدعم من أكبر وسائل الإعلام الروسية والدولية ووكالات الأنباء ومجتمع التصوير الفوتوغرافي، كما شاركت قناة "الميادين" العربية بترشيحين من ترشيحات المسابقة.حول المسابقةتهدف مسابقة "أندريه ستينين الدولية للتصوير الصحفي"، التي تنظمها وكالة أنباء "روسيا سيغودنيا" الدولية، تحت رعاية اللجنة الروسية لشؤون اليونسكو، إلى دعم المصورين الشباب ولفت انتباه الجمهور إلى مهام التصوير الصحفي الحديث.والشركاء الإعلاميون الدوليون هم كل من وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، والقناة التلفزيونية "آر تي"، وسائل الإعلام القابضة "إندبندنت ميديا"، ووكالة أنباء "آنا"، ومجموعة "شنغهاي" الإعلامية المتحدة، والبوابة الإلكترونية لصحيفة "تشاينا ديلي"، والبوابة الإلكترونية "ذا بيبر" وشبكة "الميادين" الإعلامية.أما الشركاء المهنيون للمسابقة فهم، اتحاد الصحفيين في روسيا، البوابة الإعلامية "يانغ جورناليستس"، بوابة الصور الروسية، وبوابة "فوتو-ستادي دوت رو".

https://sputnikarabic.ae/20231019/إعلان-أسماء-الفائزين-بمسابقة-أندريه-ستينين-لعام-2023-1082205000.html

https://sputnikarabic.ae/20240104/كاف-يعلن-زيادات-ضخمة-في-جوائز-بطولة-أمم-أفريقيا-1084703526.html

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