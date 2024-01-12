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https://sputnikarabic.ae/20240112/مصدر-يمني-لـسبوتنيك-العدوان-الأمريكي-البريطاني-استهدف-أماكن-مستهدفة-من-قبل-1084919883.html
مصدر يمني لـ"سبوتنيك": العدوان الأمريكي البريطاني استهدف أماكن مستهدفة من قبل
مصدر يمني لـ"سبوتنيك": العدوان الأمريكي البريطاني استهدف أماكن مستهدفة من قبل
كشف مصدر يمني مطلع تفاصيل الغارات التي نفذتها الطائرات البريطانية والأمريكية على مدن يمنية فجر الجمعة. 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T13:41+0000
2024-01-12T13:41+0000
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وقال المصدر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الطرف الذي كان يدير ويدعم الحرب على اليمن في السابق هو من ينفذ الغارات في الوقت الراهن بشكل مباشر".وأوضح أن "الأماكن التي استهدفت فجر الجمعة هي أماكن جرى استهدافها من قبل وهي أماكن معلومة، والهدف منها ترويع المدنيين".وتابع المصدر "الضربات التي قام بها العدوان الأمريكي والبريطاني لم تستهدف أي أهداف جديدة، بل هي الأماكن التي جرى استهدافها في أوقات سابقة".وأعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، مقتل 5 عناصر وإصابة 6 آخرين من قواتها، إثر الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، متوعدة بالرد عليها.جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، اليوم الجمعة، قال فيه إن "أمريكا وبريطانيا شنت 73 غارة، استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة". وتابع سريع: "يتحمل العدو الأمريكي والبريطاني كامل المسؤولية على عدوانه الإجرامي بحق شعبنا اليمني، ولن يمر دون رد ودون عقاب".وأكد سريع أن القوات المسلحة لـ"أنصار الله" لن تتردد في استهداف مصادر التهديد، وجميع الأهداف المعادية في البر والبحر، دفاعًا عن اليمن وسيادته واستقلاله، بحسب قوله.كما شدد المتحدث باسم القوات المسلحة لـ"أنصار الله" على الاستمرار في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى مواني فلسطين المحتلة (يقصد إسرائيل) من الملاحة في البحرين العربي والأحمر، بحسب قوله.
https://sputnikarabic.ae/20240112/أنصار-الله-بايدن-وسوناك-شنا-عدوانا-على-اليمن-لاحتياجات-انتخابية-1084916312.html
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حصري, العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أنصار الله
حصري, العالم العربي, الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أنصار الله

مصدر يمني لـ"سبوتنيك": العدوان الأمريكي البريطاني استهدف أماكن مستهدفة من قبل

13:41 GMT 12.01.2024
© AFP 2023 / Mohammed Huwaisقوات التحالف العربي تشن هجوما على مدينة صنعاء، اليمن 1 يوليو 2020
قوات التحالف العربي تشن هجوما على مدينة صنعاء، اليمن 1 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
© AFP 2023 / Mohammed Huwais
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حصري
كشف مصدر يمني مطلع تفاصيل الغارات التي نفذتها الطائرات البريطانية والأمريكية على مدن يمنية فجر الجمعة.
وقال المصدر في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "الطرف الذي كان يدير ويدعم الحرب على اليمن في السابق هو من ينفذ الغارات في الوقت الراهن بشكل مباشر".
وأوضح أن "الأماكن التي استهدفت فجر الجمعة هي أماكن جرى استهدافها من قبل وهي أماكن معلومة، والهدف منها ترويع المدنيين".
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وتابع المصدر "الضربات التي قام بها العدوان الأمريكي والبريطاني لم تستهدف أي أهداف جديدة، بل هي الأماكن التي جرى استهدافها في أوقات سابقة".
وأعلنت جماعة أنصار الله اليمنية، مقتل 5 عناصر وإصابة 6 آخرين من قواتها، إثر الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، متوعدة بالرد عليها.
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، اليوم الجمعة، قال فيه إن "أمريكا وبريطانيا شنت 73 غارة، استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة".
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وتابع سريع: "يتحمل العدو الأمريكي والبريطاني كامل المسؤولية على عدوانه الإجرامي بحق شعبنا اليمني، ولن يمر دون رد ودون عقاب".
وأكد سريع أن القوات المسلحة لـ"أنصار الله" لن تتردد في استهداف مصادر التهديد، وجميع الأهداف المعادية في البر والبحر، دفاعًا عن اليمن وسيادته واستقلاله، بحسب قوله.
كما شدد المتحدث باسم القوات المسلحة لـ"أنصار الله" على الاستمرار في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى مواني فلسطين المحتلة (يقصد إسرائيل) من الملاحة في البحرين العربي والأحمر، بحسب قوله.
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