https://sputnikarabic.ae/20240112/ممثلة-إسرائيلية-تظهر-في-بث-تلفزيوني-بمسدس-على-خصرها-صور-1084907852.html

ممثلة إسرائيلية تظهر في بث تلفزيوني بمسدس على خصرها... صور

ممثلة إسرائيلية تظهر في بث تلفزيوني بمسدس على خصرها... صور

ظهرت الممثلة وعارضة الأزياء الإسرائيلية، ناتالي دادون، في برنامج تلفزيوني وعلى خصرها مسدس، بعدما سبقتها المذيعة ليتال شيمش في الأمر نفسه. 12.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-12T08:29+0000

2024-01-12T08:29+0000

2024-01-12T08:29+0000

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ونشرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، صورة للممثلة وعارضة الأزياء الإسرائيلية المعروفة، ناتالي دادون، وعلى خصرها مسدس، موضحة أن تظهر في البث التلفزيوني مع "صديقها الجديد"، في إشارة إلى المسدس.وفي الرابع من الشهر الجاري، أثارت المذيعة الإسرائيلية، ليتال شيمش، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت خلال تقديم برنامج تلفزيوني وقد وضعت على خصرها مسدسا.وحظيت الصورة بنسبة كبيرة من المشاركة والتفاعل، بعدما أعادت المذيعة في القناة الإسرائيلية 14 نشرها على صفحتها في منصة "إكس" معلقة عليها بقولها: "لا تعبث مع المرأة اليهودية".ويشار إلى أنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صرّح وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بأن بلاده تعتزم توزيع آلاف البنادق الهجومية على فرق الاستجابة الأولية التطوعية في المجتمعات الحدودية و"البلدات اليهودية - العربية المختلطة".يواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.

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