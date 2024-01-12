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https://sputnikarabic.ae/20240112/مولدوفا-ماضية-بشراء-الغاز-الروسي-رغم-رفضها-الرسمي-1084909739.html
مولدوفا ماضية بشراء الغاز الروسي رغم رفضها الرسمي
مولدوفا ماضية بشراء الغاز الروسي رغم رفضها الرسمي
كشف الرئيس المولدوفي السابق، إيغور دودون، أن سلطات بلاده تواصل شراء الغاز الروسي بطرق غير مباشرة على الرغم من القرار الرسمي الصادر بوقف عمليات شراء مواد الطاقة... 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T09:27+0000
2024-01-12T09:27+0000
العالم
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وكتب دودون على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": توريد الغاز الروسي مستمر إلى مولدوفا ويتم شراؤه عبر دول أو شركات أخرى بطريقة غير مباشرة.وأضاف دودون أن السلطات المولدوفية تحاول من خلال هذه الطريقة الالتفاف على قراراتها الرسمية الداعية لوقف شراء الغاز الروسي، لكنها تفعل ذلك بشكل غير مباشر".وخلص دودون بالقول: "نفس الغاز الروسي، فقط من خلال وسطاء هذه طريقة للاستفادة من الفساد ويجب التحقيق فيها من قبل مكتب المدعي العام".وتواجه مولدوفا أزمة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة؛ حيث زادت أسعار الغاز الطبيعي بمقدار سبعة أضعاف تقريبًا في عام 2022، وتضاعفت تقريبًا أسعار الكهرباء. وتراكمت ديون السكان في فواتير الخدمات العامة.وتشهد البلاد احتجاجات معارضة تزامنًا مع ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع التضخم، ويتهم المحتجون السلطات بالفشل في التعامل مع الأزمة، ويشيرون إلى تضخم قياسي في الأسعار خلال العشرين عامًا الماضية، حيث بلغ التضخم في سبتمبر/أيلول الماضي 33.97 في المئة على أساس سنوي.
https://sputnikarabic.ae/20230907/روسيا-تحث-مولدوفا-على-تجنب-تسييس-التعاون-في-قطاع-الطاقة-1080771749.html
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مولدوفا ماضية بشراء الغاز الروسي رغم رفضها الرسمي

09:27 GMT 12.01.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкий / الانتقال إلى بنك الصورخط أنابيب "غازيلا" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا
خط أنابيب غازيلا لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
© Sputnik . Алексей Витвицкий
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كشف الرئيس المولدوفي السابق، إيغور دودون، أن سلطات بلاده تواصل شراء الغاز الروسي بطرق غير مباشرة على الرغم من القرار الرسمي الصادر بوقف عمليات شراء مواد الطاقة من روسيا.
وكتب دودون على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": توريد الغاز الروسي مستمر إلى مولدوفا ويتم شراؤه عبر دول أو شركات أخرى بطريقة غير مباشرة.
وأضاف دودون أن السلطات المولدوفية تحاول من خلال هذه الطريقة الالتفاف على قراراتها الرسمية الداعية لوقف شراء الغاز الروسي، لكنها تفعل ذلك بشكل غير مباشر".
وخلص دودون بالقول: "نفس الغاز الروسي، فقط من خلال وسطاء هذه طريقة للاستفادة من الفساد ويجب التحقيق فيها من قبل مكتب المدعي العام".
مولدوفا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.09.2023
روسيا تحث مولدوفا على تجنب تسييس التعاون في قطاع الطاقة
7 سبتمبر 2023, 03:07 GMT
وتواجه مولدوفا أزمة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة؛ حيث زادت أسعار الغاز الطبيعي بمقدار سبعة أضعاف تقريبًا في عام 2022، وتضاعفت تقريبًا أسعار الكهرباء. وتراكمت ديون السكان في فواتير الخدمات العامة.
وتشهد البلاد احتجاجات معارضة تزامنًا مع ارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع التضخم، ويتهم المحتجون السلطات بالفشل في التعامل مع الأزمة، ويشيرون إلى تضخم قياسي في الأسعار خلال العشرين عامًا الماضية، حيث بلغ التضخم في سبتمبر/أيلول الماضي 33.97 في المئة على أساس سنوي.
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