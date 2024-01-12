https://sputnikarabic.ae/20240112/هيئة-ملاحة-بريطانية-سقوط-صاروخ-على-بعد-500-متر-من-سفينة-قبالة-السواحل-اليمنية--1084930906.html

هيئة ملاحة بريطانية: سقوط صاروخ على بعد 500 متر من سفينة قبالة السواحل اليمنية

هيئة ملاحة بريطانية: سقوط صاروخ على بعد 500 متر من سفينة قبالة السواحل اليمنية

أعلنت هيئة ملاحة بريطانية، اليوم الجمعة، سقوط صاروخ قرب سفينة قبالة السواحل اليمنية في خليج عدن. 12.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-12T17:46+0000

2024-01-12T17:46+0000

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القاهرة- سبوتنيك. وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية عبر موقعها، إنها "تلقت بلاغاً عن إطلاق صاروخ باتجاه سفينة على بعد 90 ميلاً بحرياً جنوب شرقي عدن (العاصمة المؤقتة جنوب اليمن).وذكرت الهيئة الملاحية البريطانية أنه "لم تقع إصابات أو أضرار نتيجة ذلك"، ناصحةً السفن بـ"العبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه".يأتي هذا بعد ساعات من إعلان جماعة "أنصار الله" مواصلة عملياتها في منع السفن المتربطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، متوعدةً بالرد على الضربات الأمريكية البريطانية في صنعاء وعدد من المحافظات في مناطق سيطرة"أنصار الله". وبدأت أمريكا وبريطانيا، فجر اليوم الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.وأعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أن سلاح الجو الأمريكي، نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية، واستُخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.

https://sputnikarabic.ae/20240112/خبير-أمريكي-يكشف-لـسبوتنيك-أهداف-واشنطن-من-ضرباتها-ضد-أنصار-الله-في-اليمن-1084930169.html

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