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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240112/وزارة-الدفاع-الروسية-استسلام-48-عسكرياً-أوكرانياً-خلال-الأسبوع-الماضي-1084926721.html
وزارة الدفاع الروسية: استسلام 48 عسكرياً أوكرانياً خلال الأسبوع الماضي
وزارة الدفاع الروسية: استسلام 48 عسكرياً أوكرانياً خلال الأسبوع الماضي
صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن 48 عسكرياً أوكرانياً استسلموا خلال الأسبوع الماضي، أغلبهم على محور كوبيانسك. 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T15:13+0000
2024-01-12T15:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية في بيانها من الفترة 6 إلى 12 يناير: "خلال الأسبوع، استسلم 48 عسكرياً أوكرانياً، 35 منهم على محور كوبيانسك".وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذت القوات الروسية 23 ضربة جماعية بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بما فيها صواريخ "كينجال" ومسيرات، ضد مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني العاملة في إنتاج وتحديث وإصلاح الطائرات والمسيرات والمركبات المدرعة وقاذفات الصواريخ وأنظمة المدفعية".وتابع البيان: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 585 عسكريا على محور كوبيانسك، و3 دبابات، و14 مركبة قتالية مدرعة، و18 سيارة، و11 مدفعًا ميدانيًا، بالإضافة إلى راجمة "غراد " .وأضافت الوزارة "على محور كراسني ليمان، خسر العدو نحو 995 عسكريا بين قتيل وجريح، و5 عربات قتالية مدرعة، و25 سيارة، و5 مدافع".وأشار البيان إلى أنه "على محور زابوروجيه، بلغت خسائر العدو نحو 230 عسكريا و3 دبابات و10 مركبات قتالية مدرعة و17 سيارة و3 مدافع".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240112/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلتين-من-طراز-سو-27-وسو-25-ومروحية-مي-8-و161-مسيرة-أوكرانية-1084919785.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

وزارة الدفاع الروسية: استسلام 48 عسكرياً أوكرانياً خلال الأسبوع الماضي

15:13 GMT 12.01.2024
© AP Photo / Hanna Arhirovaالجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
© AP Photo / Hanna Arhirova
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صرحت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن 48 عسكرياً أوكرانياً استسلموا خلال الأسبوع الماضي، أغلبهم على محور كوبيانسك.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها من الفترة 6 إلى 12 يناير: "خلال الأسبوع، استسلم 48 عسكرياً أوكرانياً، 35 منهم على محور كوبيانسك".
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نفذت القوات الروسية 23 ضربة جماعية بأسلحة جوية وبحرية عالية الدقة بعيدة المدى، بما فيها صواريخ "كينجال" ومسيرات، ضد مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني العاملة في إنتاج وتحديث وإصلاح الطائرات والمسيرات والمركبات المدرعة وقاذفات الصواريخ وأنظمة المدفعية".
وتابع البيان: "بلغت خسائر القوات الأوكرانية خلال الأسبوع الماضي أكثر من 585 عسكريا على محور كوبيانسك، و3 دبابات، و14 مركبة قتالية مدرعة، و18 سيارة، و11 مدفعًا ميدانيًا، بالإضافة إلى راجمة "غراد " .
وأضافت الوزارة "على محور كراسني ليمان، خسر العدو نحو 995 عسكريا بين قتيل وجريح، و5 عربات قتالية مدرعة، و25 سيارة، و5 مدافع".
وأشار البيان إلى أنه "على محور زابوروجيه، بلغت خسائر العدو نحو 230 عسكريا و3 دبابات و10 مركبات قتالية مدرعة و17 سيارة و3 مدافع".
المنتدى العسكري التقني الدولي آرميا 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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13:36 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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