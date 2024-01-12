https://sputnikarabic.ae/20240112/وزيرة-إسرائيلية-تحضر-كيسا-من-الفشار-أثناء-جلسة-لمناقشة-الحرب-على-غزة-وتوزعه-على-الوزراء-1084913214.html

وزيرة إسرائيلية تحضر كيسا من "الفشار" أثناء جلسة لمناقشة الحرب على غزة وتوزعه على الوزراء

وزيرة إسرائيلية تحضر كيسا من "الفشار" أثناء جلسة لمناقشة الحرب على غزة وتوزعه على الوزراء

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن وزيرة إسرائيلية أخرجت كيسا من "الفشار" من حقيبتها وقدمته للوزراء أثناء جلسة لـ"كابينيت" الحرب على غزة. 12.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-12T11:40+0000

2024-01-12T11:40+0000

2024-01-12T11:40+0000

حركة حماس

العالم العربي

الأخبار

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0a/1b/1050544038_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_b7b92c38ac1e45aa078aa05a5dac85bb.jpg

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأنه خلال الصدام بين وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في اجتماع الحكومة الليلة الماضية، أخرجت وزيرة المواصلات ميري ريغيف، كيسا من "الفشار" وقدمته للوزراء.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أنه مع بدء سخونة الحوار بين بن غفير وغالانت، حول إدارة الجيش الإسرائيلي للحرب على قطاع غزة، أخرجت ريغيف، كيس فشار من حقيبتها ووزعته على بعض الوزراء، وقالت: "بدأت صدامات".وبدورها، نقلت القناة الـ 12 الإسرائيلية، عن الوزيرة ميري ريغيف، نفيها ذلك الأمر، موضحة أن ما نشر لا أساس له من الصحة، وهو محض كذب.فيما أوضح الإعلامي الإسرائيلي، يوني بن مناحم، أن الوزيرة الإسرائيلية تتبع نظاما غذائيا، لذا فقد أحضرت الفشار مسبقا، بحسب قوله.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20240112/ممثلة-إسرائيلية-تظهر-في-بث-تلفزيوني-بمسدس-على-خصرها-صور-1084907852.html

قطاع غزة

غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حركة حماس, العالم العربي, الأخبار, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل