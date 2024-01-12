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https://sputnikarabic.ae/20240112/وزير-إسرائيلي-تعليقا-على-مجريات-أعمال-محكمة-العدل-الدولية-ضد-بلاده-مسرح-اللامعقول-1084905393.html
وزير إسرائيلي تعليقا على مجريات أعمال محكمة العدل الدولية ضد بلاده: "مسرح اللامعقول"
وزير إسرائيلي تعليقا على مجريات أعمال محكمة العدل الدولية ضد بلاده: "مسرح اللامعقول"
علق وزير إسرائيلي على نظر محكمة العدل الدولية في اتهامات جنوب أفريقيا لبلاده بـ"الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، بأنها "مسرح اللامعقول". 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T07:01+0000
2024-01-12T07:01+0000
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن عميحاي إلياهو، وزير التراث الإسرائيلي، الذي سبق أن دعا إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، أن مجريات أعمال محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل "سخافة ولا معقولية".وأضاف عميحاي أنه من السخافة أيضا أن هناك إسرائيليين يتعاونون مع المحكمة الدولية ضد بلادهم، مضيفا أن الشيء الوحيد الذي يعرب عن الأسف من خلاله هو فشل إسرائيل في ردع حركة "حماس".واتهمت جنوب أفريقيا، أمس الخميس، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة.وشددت على أن الهجوم الذي شنته حركة "حماس"، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة. كما طالبت جنوب أفريقيا بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.وجاء ذلك في أولى جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي، للنظر في طلب جنوب أفريقيا استصدار أمر يلزم الجيش الإسرائيلي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ومحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240111/نتنياهو-نفاق-جنوب-أفريقيا-يصل-إلى-حد-السماء-وسنواصل-القتال-في-غزة-فيديو-1084897157.html
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جنوب أفريقيا, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار
جنوب أفريقيا, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, العالم العربي, الأخبار

وزير إسرائيلي تعليقا على مجريات أعمال محكمة العدل الدولية ضد بلاده: "مسرح اللامعقول"

07:01 GMT 12.01.2024
© RIA Novosti . Sergei Guneyevمحكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
© RIA Novosti . Sergei Guneyev
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علق وزير إسرائيلي على نظر محكمة العدل الدولية في اتهامات جنوب أفريقيا لبلاده بـ"الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، بأنها "مسرح اللامعقول".
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن عميحاي إلياهو، وزير التراث الإسرائيلي، الذي سبق أن دعا إلى إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، أن مجريات أعمال محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل "سخافة ولا معقولية".
وأضاف عميحاي أنه من السخافة أيضا أن هناك إسرائيليين يتعاونون مع المحكمة الدولية ضد بلادهم، مضيفا أن الشيء الوحيد الذي يعرب عن الأسف من خلاله هو فشل إسرائيل في ردع حركة "حماس".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
نتنياهو: نفاق جنوب أفريقيا يصل إلى حد السماء وسنواصل القتال في غزة... فيديو
أمس, 17:31 GMT
واتهمت جنوب أفريقيا، أمس الخميس، إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة.
وشددت على أن الهجوم الذي شنته حركة "حماس"، في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه إسرائيل في قطاع غزة. كما طالبت جنوب أفريقيا بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.
وجاء ذلك في أولى جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي، للنظر في طلب جنوب أفريقيا استصدار أمر يلزم الجيش الإسرائيلي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ومحاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
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