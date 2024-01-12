https://sputnikarabic.ae/20240112/وزير-الدفاع-الأمريكي-يدير-الضربات-على-اليمن-من-المستشفى-1084905912.html
وزير الدفاع الأمريكي يدير الضربات على اليمن "من المستشفى"
وزير الدفاع الأمريكي يدير الضربات على اليمن "من المستشفى"
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن راقب وأشرف شخصيا على الهجمات الصاروخية لقواته على اليمن من المستشفى مباشرة. 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T07:21+0000
2024-01-12T07:21+0000
2024-01-12T07:21+0000
العالم
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وذكرت وكالة "سي إن إن"، نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية، أن الوزير أوستن قاد الهجوم وتفاصيله من المستشفى الذي يتعالج فيه.وأشار المصدر إلى أن "الولايات المتحدة عند اختيار أهداف للهجمات على مواقع "أنصار الله" (الحوثيين)، حاولت تقليل مخاطر الأضرار الجانبية، بما في ذلك السكان المدنيين".وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن وزير الدفاع لويد أوستن دخل المستشفى يوم الاثنين الماضي، بعد مضاعفات ناجمة عن "إجراء طبي روتيني" وهو يتعافى ويتوقع أن يتمكن من العودة إلى العمل يوم السبت.وقال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر في بيان، "في مساء الأول من يناير (كانون الثاني)، تم نقل وزير الدفاع لويد أوستن إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري بعد مضاعفات ناجمة عن إجراء طبي روتيني خضع له في الآونة الأخيرة".وأشار رايدر إلى أن وزير الدفاع يتعافى ومن المتوقع أن "يعود لممارسة مهامه" يوم السبت.
https://sputnikarabic.ae/20240108/البيت-الأبيض-وزير-الدفاع-أوستن-يؤدي-مهامه-كاملة-من-المستشفى-وسيبقى-في-منصبه-1084804236.html
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العالم
وزير الدفاع الأمريكي يدير الضربات على اليمن "من المستشفى"
أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة، بأن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن راقب وأشرف شخصيا على الهجمات الصاروخية لقواته على اليمن من المستشفى مباشرة.
وذكرت وكالة "سي إن إن"، نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية، أن الوزير أوستن قاد الهجوم وتفاصيله من المستشفى الذي يتعالج فيه.
وأشار المصدر إلى أن "الولايات المتحدة عند اختيار أهداف للهجمات على مواقع "أنصار الله" (الحوثيين)، حاولت تقليل مخاطر الأضرار الجانبية، بما في ذلك السكان المدنيين".
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن وزير الدفاع لويد أوستن دخل المستشفى يوم الاثنين الماضي، بعد مضاعفات ناجمة عن "إجراء طبي روتيني" وهو يتعافى ويتوقع أن يتمكن من العودة إلى العمل يوم السبت.
وقال المتحدث باسم البنتاغون، باتريك رايدر في بيان، "في مساء الأول من يناير (كانون الثاني)، تم نقل وزير الدفاع لويد أوستن
إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري بعد مضاعفات ناجمة عن إجراء طبي روتيني خضع له في الآونة الأخيرة".
وأشار رايدر إلى أن وزير الدفاع يتعافى ومن المتوقع أن "يعود لممارسة مهامه" يوم السبت.