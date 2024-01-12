https://sputnikarabic.ae/20240112/10-قتلى-من-المدنيين-إثر-اشتباكات-بين-الجيش-السوداني-والدعم-السريع-1084914746.html

10 قتلى من المدنيين إثر اشتباكات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع"

10 قتلى من المدنيين إثر اشتباكات بين الجيش السوداني و"الدعم السريع"

لقي عشرة مدنيين سودانيين مصرعهم وأصيب آخرون، يوم أمس الخميس، في أعقاب قصف مدفعي متبادل بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في منطقة جنوب الحزام بالعاصمة... 12.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-12T12:09+0000

2024-01-12T12:09+0000

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ونقل موقع راديو "تامازج" عن غرفة طوارئ منطقة جنوب الحزام، بيانا صحفيا، قال فيه إن "10 مدنيين لقوا حتفهم في مدينة السلمة القديمة جنوب الخرطوم، كما أكد محمد كندشة، الناطق الرسمي لغرفة الطوارئ، أن منطقة السلمة القديمة تعرضت لقصف مدفعي عنيف متبادل بين الجيش والدعم السريع في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا، ولم يتم حصر عدد الجرحى بالكامل".وأشار كندشة إلى أن "المنطقة ظلت تتعرض على مدار الأيام الماضية إلى قصف متبادل بين الأطراف المتقاتلة"، مشيرا إلى أنه "من المتوقع سقوط المزيد من الضحايا في ظل استمرار القصف المدفعي على المنطقة".يأتي ذلك في أعقاب تعليق وزارة الخارجية السودانية، على قيام قوات الدعم السريع بإحراق أحد المعالم الرئيسية في العاصمة الخرطوم، حيث وصفت ذلك بـ"السلوك الإجرامي".ونقل موقع "المشهد السوداني" عن الخارجية السودانية بيانا استنكرت فيه ما فعلته قوات الدعم السريع و"انتهاكها الصارخ بإحراقها لبرج مصرف الساحل والصحراء في إطار خططها للقضاء على مؤسسات الدولة"، على حد وصف البيان، وأضافت الوزارة أن "الدعم السريع بإحراقها للبرج ترتكب جريمة إرهابية ضد الدول الأعضاء".يشار إلى أن برج مصرف الساحل والصحراء يعتبر أحد المعالم الرئيسة في العاصمة الخرطوم، إذ يضم مقرات لعدد من الشركات الخاصة والعامة، إضافة إلى مصرف الساحل والصحراء.ويشهد السودان قتالا ضاريا، منذ الـ 15 من أبريل/ نيسان الماضي، نتج عنه تردي الأوضاع الإنسانية والصحية في البلاد، وتسبب في حصيلة قتلى كبيرة بين المدنيين، إضافة إلى تشريد ملايين السودانيين داخليًا وخارجيًا.

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العالم العربي, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, الأخبار