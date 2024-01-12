https://sputnikarabic.ae/20240112/22-من-الإسرائيليين-يعتقدون-أن-جيشهم-خسر-الحرب-مقابل-9-يعتبرونه-حقق-انتصارا-كبيرا--1084928385.html

%22 من الإسرائيليين يعتقدون أن جيشهم خسر الحرب مقابل 9% يعتبرونه حقق انتصارا كبيرا

%22 من الإسرائيليين يعتقدون أن جيشهم خسر الحرب مقابل 9% يعتبرونه حقق انتصارا كبيرا

قال 53% من الإسرائيليين إن بلادهم لم تنتصر بعد على حركة "حماس" بقطاع غزة، فيما رأى 22% أن تل أبيب خسرت الحرب فعلا. 12.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-12T16:11+0000

2024-01-12T16:11+0000

2024-01-12T16:11+0000

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جاء ذلك، وفق استطلاع للرأي أجراه مركز لازار للأبحاث لصالح صحيفة "معاريف" العبرية ونشرت نتائجه مساء اليوم الجمعة، مع دخول الحرب يومها الـ 100، بحلول يوم غد السبت.ولدى سؤالهم هل انتصرت إسرائيل في الحرب أم خسرتها، قال 9% إن إسرائيل حققت انتصارا كبيرا، وقال 53% إنها لم تنتصر بعد لكنها في الطريق، فيما رأى 22% من الإسرائيليين إن بلادهم خسرت الحرب، وقال 8% إنها مُنيت بهزيمة ساحقة، بينما قال 8% إنهم لا يعرفون.وقالت الصحيفة: "على خلفية الإحساس بالتقدم البطئ في القتال في قطاع غزة واستمرار الجمود في قضية المختطفين وحرب الاستنزاف المستمرة في شمال البلاد – تراجع حزب الليكود (بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) إلى مستوى غير مسبوق بلغ 16 مقعدا فقط"، من إجمالي 120 مقعدا بالكنيست (البرلمان).وبحسب الاستطلاع تراجع الليكود إلى 16 مقعدا بخسارة 3 مقاعد عن الأسبوع الماضي، فيما واصل "المعسكر الرسمي" بقيادة بيني غانتس تعزيز مكانته ليصل إلى 39 مقعدا بزيادة 3 عن الاستطلاع الأخير، وحصل حزب "هناك مستقبل" برئاسة زعيم المعارضة يائير لابيد على 13 مقعدا مقارنة بـ 14 في الاستطلاع الأخير.وإجمالا، ينخفض ​​​​هذا الأسبوع رصيد الائتلاف الحكومي بقيادة نتنياهو إلى 44 مقعدا مقارنة بـ 46 مقعدا في الاستطلاع السابق، وترتفع أحزاب المعارضة إلى 71 مقعدا، ما يؤهلها لتشكيل حكومة حال أجريت انتخابات اليوم.ولدى سؤالهم، أيهما، بنيامين نتنياهو أم بيني غانتس، أكثر ملاءمة لرئاسة وزراء إسرائيل؟، قال 51% من الإسرائيليين "غانتس"، و29% فقط "نتنياهو"، وقال 20% إنهم لا يعرفون.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.ومنذ 27 أكتوبر يخوض الجيش الإسرائيلي عملية توغل بري بقطاع غزة، وسط مقاومة شرسة من "حماس" وفصائل المقاومة الأخرى.ومنذ بداية الحرب، قُتل 520 جنديا وضابطا إسرائيليا، من بينهم 186 سقطوا في المعارك بقطاع غزة، فيما ارتفعت حصيلة المصابين بين الجنود إلى 2511، من بينهم 1099 أصيبوا في غزة، وفق بيانات الجيش الإسرائيلي.

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