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https://sputnikarabic.ae/20240113/أصابع-الاتهام-تتوجه-لزيلينسكي-باغتيال-صحفي-أمريكي-انتقد-نظام-كييف-وواشنطن-1084941466.html
أصابع الاتهام تتوجه لزيلينسكي باغتيال صحفي أمريكي انتقد نظام كييف وواشنطن
أصابع الاتهام تتوجه لزيلينسكي باغتيال صحفي أمريكي انتقد نظام كييف وواشنطن
صرح الصحفي جاكسون هينكل بأن المدون الأمريكي غونزالو ليرا، الذي انتقد الحكومة الأوكرانية، قُتل على يد فلاديمير زيلينسكي بأمر من الرئيس الأمريكي جو بايدن. 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T07:37+0000
2024-01-13T07:37+0000
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وقال هينكل على صفحته على "إكس": "لن أنسى أبدًا ما فعله زيلينسكي وحكومته النازية الأوكرانية بك بناءً على طلب من إدارة بايدن. لقد سجنوك وعذبوك وابتزوك وقتلوك في النهاية، لقولك الحقيقة".وقال: "سوف نضمن أن يبقى إرثكم خالداً للأجيال القادمة وأن العالم يتطلع إلى مثالكم البطولي في الشجاعة في مواجهة الإمبريالية".واتهم نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جونيور، فلاديمير زيلينسكي بقتل المدون الأمريكي غونزالو ليرا، وأعرب عن استيائه من تواطؤ واشنطن في هذا الأمر.وأكدت الخارجية الأمريكية وفاة الأمريكي غونزالو ليرا في أحد السجون الأوكرانية.ووفقا للمعلومات الواردة من مصادر مفتوحة، فإن غونزالو أنجيل كوينتيليو ليرا لوبيز مواطن أمريكي ويحمل الجنسية التشيلية. وانتقد في مقاطع الفيديو الخاصة به على شبكات التواصل الاجتماعي حلف شمال الأطلسي وإدارة بايدن وزيلينسكي.
https://sputnikarabic.ae/20240104/صدمة-في-أوكرانيا-بسبب-قرار-زيلينسكي-غير-المتوقع-1084701915.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا

أصابع الاتهام تتوجه لزيلينسكي باغتيال صحفي أمريكي انتقد نظام كييف وواشنطن

07:37 GMT 13.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyزيلينسكي
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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صرح الصحفي جاكسون هينكل بأن المدون الأمريكي غونزالو ليرا، الذي انتقد الحكومة الأوكرانية، قُتل على يد فلاديمير زيلينسكي بأمر من الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وقال هينكل على صفحته على "إكس": "لن أنسى أبدًا ما فعله زيلينسكي وحكومته النازية الأوكرانية بك بناءً على طلب من إدارة بايدن. لقد سجنوك وعذبوك وابتزوك وقتلوك في النهاية، لقولك الحقيقة".

وبحسب الصحفي، فإن قتلة المدون، الذين يعتبرون موت ليرا هزيمة لأفكاره، مخطئون بشدة، مشيرا إلى أن سجن المدون "أشعل النار في قلبه لكشف حقيقة الأمريكية الداعية للحرب".

وقال: "سوف نضمن أن يبقى إرثكم خالداً للأجيال القادمة وأن العالم يتطلع إلى مثالكم البطولي في الشجاعة في مواجهة الإمبريالية".

وفي وقت سابق، قال الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، نقلا عن غونزالو ليرا الأب، إن المدون الأمريكي توفي عن عمر يناهز 55 عاما في أحد السجون الأوكرانية، حيث كان محتجزا بسبب "جريمة تتعلق بانتقاد حكومتي زيلينسكي وبايدن".

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صدمة في أوكرانيا بسبب قرار زيلينسكي "غير المتوقع"
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واتهم نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب جونيور، فلاديمير زيلينسكي بقتل المدون الأمريكي غونزالو ليرا، وأعرب عن استيائه من تواطؤ واشنطن في هذا الأمر.
وأكدت الخارجية الأمريكية وفاة الأمريكي غونزالو ليرا في أحد السجون الأوكرانية.

واعتقل جهاز الأمن الأوكراني مدونًا أجنبيًا في أوائل مايو/أيار، وبرر جهاز المخابرات اعتقاله بدعم العملية العسكرية الخاصة ومحاولة "الهروب من العدالة".

ووفقا للمعلومات الواردة من مصادر مفتوحة، فإن غونزالو أنجيل كوينتيليو ليرا لوبيز مواطن أمريكي ويحمل الجنسية التشيلية. وانتقد في مقاطع الفيديو الخاصة به على شبكات التواصل الاجتماعي حلف شمال الأطلسي وإدارة بايدن وزيلينسكي.
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