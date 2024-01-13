https://sputnikarabic.ae/20240113/أمريكا-وبريطانيا-تستهدفان-قاعدة-بحرية-قبالة-الحديدة-في-اليمن-1084957019.html
أمريكا وبريطانيا تستهدفان قاعدة بحرية قبالة الحديدة في اليمن
أمريكا وبريطانيا تستهدفان قاعدة بحرية قبالة الحديدة في اليمن
جددت أمريكا وبريطانيا، مساء اليوم السبت، قصف مواقع لجماعة "أنصار الله" اليمنية، مستهدفةً محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن. 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T17:39+0000
2024-01-13T17:39+0000
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وأبلغ مصدر في السلطة المحلية، وكالة "سبوتنيك"، بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية شنت غارة على القاعدة البحرية في منطقة الكثيب قبالة ميناء الحديدة.وجاء القصف الجوي على القاعدة العسكرية البحرية في الحديدة، بعد ساعات من استهداف أمريكي وبريطاني بثلاث غارات على قاعدة الديلمي الجوية شمالي صنعاء.يأتي ذلك غداة إعلان جماعة "أنصار الله" مقتل 5 من أفرادها وإصابة 6 آخرين إثر 73 غارة جوية شنتها أمريكا وبريطانيا على صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، طالت مطارات ومعسكرات للجماعة.وبدأت أمريكا وبريطانيا، فجر الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله"، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20240113/مسؤول-يمني-لـسبوتنيك-أنصار-الله-لديها-الكثير-من-المفاجآت-لأمريكا-وبريطانيا-1084947381.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا
أمريكا وبريطانيا تستهدفان قاعدة بحرية قبالة الحديدة في اليمن
جددت أمريكا وبريطانيا، مساء اليوم السبت، قصف مواقع لجماعة "أنصار الله" اليمنية، مستهدفةً محافظة الحديدة الساحلية على البحر الأحمر غربي اليمن.
وأبلغ مصدر في السلطة المحلية، وكالة "سبوتنيك"، بأن مقاتلات أمريكية وبريطانية شنت غارة على القاعدة البحرية في منطقة الكثيب قبالة ميناء الحديدة.
وأضاف أن القصف الجوي سبقه تحليق مكثف وعلى علو منخفض على سواحل مدينة الحديدة.
وجاء القصف الجوي على القاعدة العسكرية البحرية في الحديدة، بعد ساعات من استهداف أمريكي وبريطاني بثلاث غارات على قاعدة الديلمي الجوية شمالي صنعاء.
يأتي ذلك غداة إعلان جماعة "أنصار الله" مقتل 5 من أفرادها وإصابة 6 آخرين إثر 73 غارة جوية شنتها أمريكا وبريطانيا على صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة، طالت مطارات ومعسكرات للجماعة.
وردت "أنصار الله" على الضربات بإعلان مواصلة عملياتها في منع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحرين الأحمر والعربي، متوعدةً بالرد على الضربات الأمريكية البريطانية، متوعدةً واشنطن ولندن بدفع "ثمن باهظ".
وبدأت أمريكا وبريطانيا، فجر الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله
"، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأعلن البنتاغون
أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.
وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.