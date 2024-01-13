https://sputnikarabic.ae/20240113/أنصار-الله-اليد-الطولى-في-البحرين-الأحمر-والعربي-هي-لليمن-1084943777.html
"أنصار الله": اليد الطولى في البحرين الأحمر والعربي هي لليمن
"أنصار الله": اليد الطولى في البحرين الأحمر والعربي هي لليمن
أعلن وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، أن "هناك الكثير من المفاجآت ستظهر في الوقت المناسب... 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T08:56+0000
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وقال العاطفي، خلال زيارته الميدانية لقادة الألوية والسرايا والكتائب وتشكيلات العمليات والإسناد اللوجستي لألوية الاحتياط بالمنطقة العسكرية الخامسة، إن "القوات المسلحة اليمنية جاهزة للردع والرد"، لافتا إلى أن "اليد الطولى في البحرين الأحمر والعربي هي لليمن".وأكد اللواء العاطفي أن "أمريكا تجلّب الأساطيل من حاملات الطائرات والبارجات والفرقاطات والمدمرات والغواصات إلى البحار العربية لغرض إعادة هيبتها ونفوذها والسيطرة على المنطقة وتقليص التواجد لدول شرق وشمال آسيا في المنطقة"، لافتا إلى أنه "على أمريكا والغرب تغيير أسلوب العنجهية والهيمنة في المنطقة، فالقادم أعظم والبادئ أظلم".وقال: "حذرنا مراراً وتكرارا بأن البحر الأحمر أصبح محرماً على الكيان الصهيوني ولا نستهدف إلا سفن الكيان الصهيوني والمساندة له أو السفن المتجهة للكيان، فيما بقية سفن العالم التي تمر من البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي آمنة ومؤمنة ولن تمس بأي أذى".وجدد وزير الدفاع بحكومة تصريف الأعمال التأكيد أن "ذلك كله لم ولن يثني يمن الإيمان من الوقوف لنصرة غزة وأبناء فلسطين مهما كانت التضحيات"، مؤكدا أن هناك متغيرات كونية وعلى أمريكا والغرب أن يؤمنوا بذلك وإلا سيدفعون الثمن غالياً.وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20240112/الحكومة-اليمنية-تحمل-أنصار-الله-مسؤولية-استدعاء-الضربات-العسكرية-في-البلاد-1084932569.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"أنصار الله": اليد الطولى في البحرين الأحمر والعربي هي لليمن
أعلن وزير الدفاع في حكومة تصريف الأعمال التابعة لجماعة "أنصار الله" اليمنية، اللواء الركن محمد ناصر العاطفي، أن "هناك الكثير من المفاجآت ستظهر في الوقت المناسب كلما طالت الحرب على قطاع غزة".
وقال العاطفي، خلال زيارته الميدانية
لقادة الألوية والسرايا والكتائب وتشكيلات العمليات والإسناد اللوجستي لألوية الاحتياط بالمنطقة العسكرية الخامسة، إن "القوات المسلحة اليمنية جاهزة للردع والرد"، لافتا إلى أن "اليد الطولى في البحرين الأحمر والعربي هي لليمن".
وأكد اللواء العاطفي أن "أمريكا تجلّب الأساطيل من حاملات الطائرات والبارجات والفرقاطات والمدمرات والغواصات إلى البحار العربية لغرض إعادة هيبتها ونفوذها والسيطرة على المنطقة وتقليص التواجد لدول شرق وشمال آسيا في المنطقة"، لافتا إلى أنه "على أمريكا والغرب تغيير أسلوب العنجهية والهيمنة في المنطقة، فالقادم أعظم والبادئ أظلم".
وقال: "حذرنا مراراً وتكرارا بأن البحر الأحمر أصبح محرماً على الكيان الصهيوني ولا نستهدف إلا سفن الكيان الصهيوني والمساندة له أو السفن المتجهة للكيان، فيما بقية سفن العالم التي تمر من البحر الأحمر وخليج عدن والبحر العربي آمنة ومؤمنة ولن تمس بأي أذى".
وجدد وزير الدفاع بحكومة تصريف الأعمال التأكيد أن "ذلك كله لم ولن يثني يمن الإيمان من الوقوف لنصرة غزة وأبناء فلسطين مهما كانت التضحيات"، مؤكدا أن هناك متغيرات كونية وعلى أمريكا والغرب أن يؤمنوا بذلك وإلا سيدفعون الثمن غالياً.
وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر أمس الجمعة هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله
" (الحوثيين)، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأعلن البنتاغون
أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.
وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.