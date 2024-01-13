https://sputnikarabic.ae/20240113/أنصار-الله-تتعهد-باستمرار-اعتراض-السفن-المتجهة-إلى-إسرائيل-1084953040.html

"أنصار الله" تتعهد باستمرار اعتراض السفن المتجهة إلى إسرائيل

"أنصار الله" تتعهد باستمرار اعتراض السفن المتجهة إلى إسرائيل

"أنصار الله" تتعهد باستمرار اعتراض السفن المتجهة إلى إسرائيل رغم الهجوم الأمريكي، وواشنطن تؤكد أنها لا تسعى لنزاع مع إيران وأوروبا تبحث إرسال قوة جديدة للبحر... 13.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-13T14:52+0000

2024-01-13T14:52+0000

2024-01-13T14:52+0000

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"أنصار الله" تتعهد باستمرار اعتراض السفن المتجهة إلى إسرائيل "أنصار الله" تتعهد باستمرار اعتراض السفن المتجهة إلى إسرائيل

بريطانيا توقع اتفاقا أمنيا مع أوكرانيا يتضمن تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى وذخيرة مدفعية، واتفاق إسرائيلي مع حماس برعاية قطرية لإيصال الأدوية للمحتجزين في غزة، ورابطة ناقلات النفط تعلن توقف عبور السفن من مضيق باب المندب لعدة أيام."أنصار الله" تتعهد باستمرار اعتراض السفن المتجهة إلى إسرائيل رغم الهجوم الأمريكيتوعدت جماعة "أنصار الله" اليمنية، باستمرار منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل، في تحد للهجمات الأمريكية والبريطانية، التي طالت عشرات الأهداف اليمنية، أمس الجمعة.ونقل الموقع الرسمي لجماعة "أنصار الله" عن المشير الركن مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى للجماعة، قوله إن "العدوان الأمريكي الصهيوني والبريطاني على اليمن عدوان إجرامي غاشم وغير مبرر، وانتهاك سافر لكل القوانين، وسيدفع الثمن باهظا".وقال المشاط " إنهم سيثبتوا للأمريكي والبريطاني أن اليمن مقبرة الغزاة"، مؤكدا أن الحل يكمن "في وقف العدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكيا على الأشقاء في غزة وليس بالعدوان على اليمن"، على حد تعبيره.وفي وقت سابق، صرح عبد الملك بدرالدين الحوثي، زعيم جماعة "أنصار الله"، بأن البارجات ومصالح الولايات المتحدة وحركتها الملاحية ستكون أهدافا لصواريخ الجماعة اليمنية، بحسب قوله.وقال إن "القوات اليمنية ردت على الضربات الأمريكية من خلال القوات الفضائية والبحرية بعد سبع دقائق من بداية العدوان الأمريكي البريطاني، مما أدى إلى تراجع القوات خلف جزيرة زقر بكافة بوارجها ومدمراتها، وبالتالي أعلنت لكافة السفن بوقف المرور عبر باب المندب خلال الفترة المقبلة"، على حد قوله.واشنطن تؤكد أنها لا تسعى لنزاع مع إيران وأوروبا تبحث إرسال قوة جديدة للبحر الأحمرأعلن البيت الأبيض أن واشنطن لا تسعى إلى نزاع مع إيران رغم الضربات الأمريكية والبريطانية على أهداف تابعة لجماعة أنصار الله في اليمن.وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي عبر شبكة "إم إس إن بي سي"، أن بلاده لا تسعى لنزاع مع إيران، ولا تسعى إلى تصعيد ولا يوجد سبب لحدوث تصعيد يتجاوز ما حدث في الأيام الأخيرة"، على حد قوله.جاء ذلك فيما أعلن الاتحاد الأوروبي إنه سيبحث في الأسبوع المقبل إرسال قوة بحرية أوروبية للمساعدة على حماية السفن في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين.وأضاف أن الولايات المتحدة باتت تبدو أمام العالم أنها تقوم بحرب بالوكالة بالنيابة عن إسرائيل، مشيرا إلى أن الغرب في حالة ضعف اقتصادي بجانب الضعف السياسي والاستراتيجي لذا يبحث عن أي مخرج يجلب له مكاسب.بريطانيا توقع اتفاقا أمنيا مع أوكرانيا يتضمن تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى وذخيرة مدفعيةصرح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بأن بلاده ستخصص حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لكييف.وأضاف أنه تم توقيع اتفاق أمني بين لندن وأوكرانيا لتوريد معدات عسكرية لكييف من بينها صواريخ بعيدة المدى. وخلال زيارته لكييف أمس الجمعة، أعلن سوناك عن حزمة مساعدات بقيمة 2.5 مليار جنيه إسترليني لكييف.ونقل موقع "Strana.ua" الأوكراني عن سوناك قوله، إن :" (الحزمة) ستشمل مئات الآلاف من القذائف والأسلحة المضادة للدبابات والصواريخ بعيدة المدى، و(برامج) تدريب الجيش الأوكراني".ووفقا لصحيفة "يفرابيسكايا برافدا" الأوكرانية فإن حزمة المساعدات ستشمل، من بين أمور أخرى معدات دفاع جوي إضافية".وبحسب رئيس الوزراء البريطاني "سيتم أيضا إجراء تدريبات لآلاف العسكريين الأوكرانيين".وأضاف جابر أن الجيش الروسي والقوات الروسية خلال أول ثلاثة أشهر من العملية العسكرية دمر كامل الدفاع الجوي الأوكراني وخسرت أوكرانيا معدات هائلة جدا في الأشهر الستة الأولى، وبالتالي لولا الدعم الغربي المستمر لأوكرانيا لما صمدت كييف حتى الآن.اتفاق إسرائيلي مع حماس برعاية قطرية لإيصال الأدوية للمحتجزين في غزةأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمس الجمعة، عن توصل بلاده مع قطر لاتفاق، يسمح بتسليم الأدوية للمحتجزين لدى حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة.وذكر بيان لمكتب نتنياهو عبر منصة "إكس" ("تويتر" سابقا): أن "رئيس الموساد، ديدي بارنيا، قاد خطوة أمام قطر من شأنها أن تسمح بإدخال الدواء إلى الرهائن الذين تحتجزهم منظمة "حماس" في غزة".وأردف البيان بأنه "سيتم تسليم الأدوية خلال الأيام القليلة القادمة".إلى ذلك، تحدثت صحيفة يديعوت أحرونوت، عن مخطط لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 3 أشهر يتضمن تحرير كافة الرهائن الأسرى الأحياء والأموات على مراحل.وأوضح أن الإجابات الصادرة عن المقاومة الفلسطينية تؤكد على أنها تقدم الأدوية لكل شخص موجود لديها وهي معنية أكثر من أي طرف آخر بالحفاظ على صحة وحياة الأسرى الإسرائيليين، من أجل التبادل السياسي مع الأسرى الفلسطينيين.رابطة ناقلات النفط تعلن توقف عبور السفن من مضيق باب المندب لعدة أيامقال إريك هانيل، الرئيس التنفيذي لشركة الناقلات "ستينا بالك"، إن الشركة أوقفت العبور في البحر الأحمر في وقت مبكر من أمس (الجمعة) بتوقيت وسط أوروبا.إلى ذلك، أعلنت رابطة ناقلات النفط، إن" القوات البحرية المشتركة حدثت توجيهاتها للسفن بتجنب العبور من مضيق باب المندب لأيام عدة".وأظهرت بيانات الشحن من مجموعة بورصات لندن ومنصة "كبلر" لمعلومات التجارة العالمية، أن أربع ناقلات نفط على الأقل حولت مسارها من البحر الأحمر منذ الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف لجماعة أنصار الله في اليمن.وأضاف أن "أسعار النفط لم تتأثر في السابق على عكس الوضع الحالي، خاصةً بعد هذه الهجمات، حيث يؤثر في كل شبكات التوزيع العالمية وشركات الملاحة".

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