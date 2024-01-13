عربي
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240113/استنفار-بولندي-بسبب-نشاط-جوي-روسي-متاخم-للحدود-1084942166.html
استنفار بولندي بسبب "نشاط جوي روسي" متاخم للحدود
استنفار بولندي بسبب "نشاط جوي روسي" متاخم للحدود
زعمت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية، اليوم السبت، أن النشاط الجوي العسكري الروسي دفع بالقوات الجوية البولندية والدول الأخرى المنضوية في حلف الناتو... 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T07:53+0000
2024-01-13T07:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
رصد عسكري
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وأشارت القوات المسلحة البولندية في بيان لها إلى أن "التقارير الأخيرة تفيد بوجود نشاط متزايد للطيران الروسي"، لافتة إلى أن ذلك مرتبط بعمليات ضرب المواقع العسكرية على الأراضي الأوكرانية".وحذرت القيادة العسكرية البولندية من أنه تم تنشيط الطيران البولندي وحلفائه، وهو ما قد يرتبط بزيادة مستويات هدير الطائرات في الأجواء، خاصة في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد.وفي أوائل ديسمبر/كانون الأول، زعم الرئيس الأمريكي جو بايدن أن "روسيا ستهاجم دول الناتو بعد فوزها في الصراع في أوكرانيا". وقال منسق البيت الأبيض للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي إنه من المرجح للغاية أن يشارك الجيش الأمريكي في المواجهة مع القوات الروسية إذا انتصرت في العملية العسكرية الخاصة.وأكدت روسيا مرارا وتكرارا أنها لا تشكل تهديدا لأي من دول الناتو، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها. وفي الوقت نفسه، تظل منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن مسار عسكرة القارة.
https://sputnikarabic.ae/20231231/ضابط-أمريكي-الناتو-قد-يقوم-باستفزاز-في-بولندا-لإرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1084605263.html
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العالم, رصد عسكري
العالم, رصد عسكري

استنفار بولندي بسبب "نشاط جوي روسي" متاخم للحدود

07:53 GMT 13.01.2024
© Sputnik . Alexei Danichev / الانتقال إلى بنك الصورالمقاتلة "ميغ-29" متعددة المهام ضمن فرقة الاستعراض الجوي "ستريجي"، خلال العرض الجوي في سان بطرسبورغ بمناسبة الذكرى الـ 105 لتأسيس القوات الجوية الفضائية الروسية
المقاتلة ميغ-29 متعددة المهام ضمن فرقة الاستعراض الجوي ستريجي، خلال العرض الجوي في سان بطرسبورغ بمناسبة الذكرى الـ 105 لتأسيس القوات الجوية الفضائية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
© Sputnik . Alexei Danichev
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زعمت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية، اليوم السبت، أن النشاط الجوي العسكري الروسي دفع بالقوات الجوية البولندية والدول الأخرى المنضوية في حلف الناتو إلى تكثيف الطلعات الجوية.
وأشارت القوات المسلحة البولندية في بيان لها إلى أن "التقارير الأخيرة تفيد بوجود نشاط متزايد للطيران الروسي"، لافتة إلى أن ذلك مرتبط بعمليات ضرب المواقع العسكرية على الأراضي الأوكرانية".
وأكدت القوات المسلحة البولندية أنه "تم إطلاق جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المجال الجوي البولندي".
وحذرت القيادة العسكرية البولندية من أنه تم تنشيط الطيران البولندي وحلفائه، وهو ما قد يرتبط بزيادة مستويات هدير الطائرات في الأجواء، خاصة في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد.
جنود القوات الأمريكية ينتظرون الانتشار في أوروبا، على حدود روسيا و أوكرانيا، ولاية كارولينا، الولايات المتحدة 14 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ضابط أمريكي سابق: الناتو قد يقوم باستفزاز في بولندا لإرسال قوات إلى أوكرانيا
31 ديسمبر 2023, 15:18 GMT
وفي أوائل ديسمبر/كانون الأول، زعم الرئيس الأمريكي جو بايدن أن "روسيا ستهاجم دول الناتو بعد فوزها في الصراع في أوكرانيا". وقال منسق البيت الأبيض للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي إنه من المرجح للغاية أن يشارك الجيش الأمريكي في المواجهة مع القوات الروسية إذا انتصرت في العملية العسكرية الخاصة.
وأكدت روسيا مرارا وتكرارا أنها لا تشكل تهديدا لأي من دول الناتو، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها. وفي الوقت نفسه، تظل منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن مسار عسكرة القارة.
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