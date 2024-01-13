https://sputnikarabic.ae/20240113/استنفار-بولندي-بسبب-نشاط-جوي-روسي-متاخم-للحدود-1084942166.html
استنفار بولندي بسبب "نشاط جوي روسي" متاخم للحدود
استنفار بولندي بسبب "نشاط جوي روسي" متاخم للحدود
زعمت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية، اليوم السبت، أن النشاط الجوي العسكري الروسي دفع بالقوات الجوية البولندية والدول الأخرى المنضوية في حلف الناتو... 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T07:53+0000
2024-01-13T07:53+0000
2024-01-13T07:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
رصد عسكري
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وأشارت القوات المسلحة البولندية في بيان لها إلى أن "التقارير الأخيرة تفيد بوجود نشاط متزايد للطيران الروسي"، لافتة إلى أن ذلك مرتبط بعمليات ضرب المواقع العسكرية على الأراضي الأوكرانية".وحذرت القيادة العسكرية البولندية من أنه تم تنشيط الطيران البولندي وحلفائه، وهو ما قد يرتبط بزيادة مستويات هدير الطائرات في الأجواء، خاصة في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد.وفي أوائل ديسمبر/كانون الأول، زعم الرئيس الأمريكي جو بايدن أن "روسيا ستهاجم دول الناتو بعد فوزها في الصراع في أوكرانيا". وقال منسق البيت الأبيض للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي إنه من المرجح للغاية أن يشارك الجيش الأمريكي في المواجهة مع القوات الروسية إذا انتصرت في العملية العسكرية الخاصة.وأكدت روسيا مرارا وتكرارا أنها لا تشكل تهديدا لأي من دول الناتو، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها. وفي الوقت نفسه، تظل منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن مسار عسكرة القارة.
https://sputnikarabic.ae/20231231/ضابط-أمريكي-الناتو-قد-يقوم-باستفزاز-في-بولندا-لإرسال-قوات-إلى-أوكرانيا-1084605263.html
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العالم, رصد عسكري
استنفار بولندي بسبب "نشاط جوي روسي" متاخم للحدود
زعمت القيادة العملياتية للقوات المسلحة البولندية، اليوم السبت، أن النشاط الجوي العسكري الروسي دفع بالقوات الجوية البولندية والدول الأخرى المنضوية في حلف الناتو إلى تكثيف الطلعات الجوية.
وأشارت القوات المسلحة البولندية في بيان لها إلى أن "التقارير الأخيرة تفيد بوجود نشاط متزايد للطيران الروسي"، لافتة إلى أن ذلك مرتبط بعمليات ضرب المواقع العسكرية على الأراضي الأوكرانية".
وأكدت القوات المسلحة البولندية أنه "تم إطلاق جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المجال الجوي البولندي".
وحذرت القيادة العسكرية البولندية من أنه تم تنشيط الطيران البولندي وحلفائه، وهو ما قد يرتبط بزيادة مستويات هدير الطائرات في الأجواء، خاصة في الجزء الجنوبي الشرقي من البلاد.
31 ديسمبر 2023, 15:18 GMT
وفي أوائل ديسمبر/كانون الأول، زعم الرئيس الأمريكي جو بايدن أن "روسيا ستهاجم دول الناتو بعد فوزها في الصراع في أوكرانيا". وقال منسق البيت الأبيض للاتصالات الاستراتيجية جون كيربي إنه من المرجح للغاية أن يشارك الجيش الأمريكي في المواجهة مع القوات الروسية إذا انتصرت في العملية العسكرية الخاصة.
وأكدت روسيا مرارا وتكرارا أنها لا تشكل تهديدا لأي من دول الناتو، لكنها لن تتجاهل الإجراءات التي قد تشكل خطرا على مصالحها. وفي الوقت نفسه، تظل منفتحة على الحوار، ولكن على قدم المساواة، ويتعين على الغرب أن يتخلى عن مسار عسكرة القارة.