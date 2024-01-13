https://sputnikarabic.ae/20240113/الأمم-المتحدة-مواد-الإغاثة-تصل-لعدد-قليل-من-بين-ملايين-السودانيين-المحتاجين-1084947206.html

الأمم المتحدة: مواد الإغاثة تصل لعدد قليل من بين ملايين السودانيين المحتاجين

الأمم المتحدة: مواد الإغاثة تصل لعدد قليل من بين ملايين السودانيين المحتاجين

قال منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة، مارتن غريفيث، إن مواد الإغاثة لا تصل إلا لعدد قليل للغاية من الملايين المحتاجين إليها في السودان. 13.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-13T11:38+0000

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ونقل موقع "أخبار السودان" عن غريفيث دعوته إلى تحسين الوصول الإنساني إلى جميع المحتاجين للمساعدات في السودان.وأوضح المسؤول الأممي أن العوائق أمام الجهود الإنسانية في السودان تشمل الإجراءات البيروقراطية المعقدة بشأن الإمدادات الإنسانية التي تصل إلى بورتسودان، والتي تشمل التخليص الجمركي والتفتيش الذي قد يستغرق عدة أسابيع.وفي وقت سابق، أكد محمد مصطفى، رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، أن "الوضع يتدحرج نحو نفق عميق، ومزايدات الجيش الحالية لا تعدو كونها مزايدات تسبق الجلوس إلى طاولة التفاوض".وقال مصطفى في حديثه لـ"سبوتنيك"، يوم الاثنين الماضي، إن "المزايدات يجب أن يصحبها تقدم في الميدان ومعالم سيطرة واضحة على ناصية المعركة، لكن مزايدات في ظل تراجع واضح في الميدان وأوضاع إنسانية مزرية، لا تعني سوى أحد أمرين، إما الانتحار أو التفكير الجاد للخروج من الأزمة عبر حوار صادق وحقيقي".وأشار مصطفى إلى أن "تسليح الشعب لا يضيف شيئا للمحصلة النهائية، لأن المسلح غير المتمرس في ميادين القتال في ظل الهجوم المباغت والسريع لقوات الدعم السريع، يضيف نتيجة عكسية في ميدان المعركة، لأنه يرتبك ويفقد السيطرة ويربك معه الآخرين الأكثر معرفة ودراية بفنون القتال، والنتيجة النهائية تكون هزيمة وخسائر في الأرواح والممتلكات".ويشهد السودان قتالا ضاريا، منذ الـ 15 من أبريل/ نيسان الماضي، نتج عنه تردي الأوضاع الإنسانية والصحية في البلاد، وتسبب في حصيلة قتلى كبيرة بين المدنيين، إضافة إلى تشريد ملايين السودانيين داخليا وخارجيا.

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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, منظمة الأمم المتحدة, أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية