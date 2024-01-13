https://sputnikarabic.ae/20240113/البحرية-الروسية-تتسلم-أخوتنيك-معلومات-الـدرون-الروسية-الخارقة-1084954858.html
البحرية الروسية تتسلم "أخوتنيك".. معلومات الـ"درون" الروسية الخارقة
البحرية الروسية تتسلم "أخوتنيك".. معلومات الـ"درون" الروسية الخارقة
تصنف "أوخوتنيك" ضمن أخطر الطائرات المسيرة الهجومية في العالم، وتعرف بـ"سو 70" ويطلق عليها اسم "الصياد الضارب"، وهي مصنوعة من مواد تمتص أشعة الرادار تمنحها قدرة... 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T15:54+0000
2024-01-13T15:54+0000
2024-01-13T16:26+0000
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تمتلك "أوخوتنيك" تقنيات الجيل الخامس من الطائرات الحربية، ويمكنها القيام بمهام الاستطلاع العسكري والمهام الهجومية منفردة أو مع مقاتلات حربية مأهولة، حسبما ذكر موقع "روستيخ" الروسي.ولفت الموقع إلى أن الطائرة تم تصميمها بواسطة شركة "سوخوي" الروسية، وكانت أول رحلة طيران لها، في أغسطس/ آب 2019، حيث استمرت في التحليق في الجو لمدة 20 دقيقة وكان يتم التحكم فيها عن طريق محطة تحكم أرضية.وفي سبتمبر/ أيلول 2019، نفذت "أوخوتنيك" أول تحليق مشترك مع مقاتلات "سو 57"، بينما تمكنت من المناورة بنظام التشغيل الآلي على ارتفاع 1600 متر خلال مهمة استمرت 30 دقيقة.ولفت الموقع إلى أن "أوخوتنيك" التي تصنف "درونا" هجومية ثقيلة يصل وزنها إلى 20 طنا ويمكنها تنفيذ مهام الهجوم الأرضي والاستطلاع وتتقدم مقاتلات الجيل الخامس لحمايتها من الصواريخ المعادية وهي مصممة لمشاركة بيانات القتال في الوقت الفعلي مع الوسائل القتالية الأخرى.وبحسب "روستيخ"، فإن "أوخوتنيك" يمكنها التحليق بسرعات تصل إلى ألف كيلومتر في الساعة.ويصل وزن الطائرة إلى 20 طنا من دون تسليح وطولها 14 مترًا، والمسافة بين طرفي الجناحين 19 مترا.وقبل أيام، أعلن الأميرال نيكولاي إيفمينوف، القائد العام للبحرية الروسية أن الطيران البحري التابع للبحرية الروسية، يعتزم استلام طائرات مسيرة هجومية بينها "أوخوتنيك"، التي تعد ضمن خطة تطوير الطيران المسيّر.وتشير تقارير إلى أن امتلاك "أوخوتنيك" لتقنية مشاركة البيانات يمثل ميزة هائلة للـ"درونز" التي تصبح قدرتها على العمل أكثر كفاءة وأسرع من اعتمادها على محطات القيادة الأرضية، كما أن التنسيق بينها وبين مقاتلات الجيل الخامس يمكنها من تنفيذ هجمات كبيرة بما تمتلكه من أسلحة متطورة.
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https://sputnikarabic.ae/20211220/الدفاع-الروسية-تنشر-فيديو-لتدمير-أوخوتنيك-لهدف-أرضي-1054358315.html
https://sputnikarabic.ae/20240110/البحرية-الروسية-تتسلم-مسيرات-أوخوتنيك-وإينوخوديتس-1084848892.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
البحرية الروسية تتسلم "أخوتنيك".. معلومات الـ"درون" الروسية الخارقة
15:54 GMT 13.01.2024 (تم التحديث: 16:26 GMT 13.01.2024)
تصنف "أوخوتنيك" ضمن أخطر الطائرات المسيرة الهجومية في العالم، وتعرف بـ"سو 70" ويطلق عليها اسم "الصياد الضارب"، وهي مصنوعة من مواد تمتص أشعة الرادار تمنحها قدرة على التخفي لتصبح طائرة شبحية.
تمتلك "أوخوتنيك" تقنيات الجيل الخامس من الطائرات الحربية، ويمكنها القيام بمهام الاستطلاع العسكري والمهام الهجومية منفردة أو مع مقاتلات حربية مأهولة، حسبما ذكر
موقع "روستيخ" الروسي.
ولفت الموقع إلى أن الطائرة تم تصميمها بواسطة شركة "سوخوي" الروسية، وكانت أول رحلة طيران لها، في أغسطس/ آب 2019، حيث استمرت في التحليق في الجو لمدة 20 دقيقة وكان يتم التحكم فيها عن طريق محطة تحكم أرضية.
وفي سبتمبر/ أيلول 2019، نفذت "أوخوتنيك" أول تحليق مشترك مع مقاتلات "سو 57"، بينما تمكنت من المناورة بنظام التشغيل الآلي على ارتفاع 1600 متر خلال مهمة استمرت 30 دقيقة.
20 ديسمبر 2021, 04:32 GMT
ولفت الموقع إلى أن "أوخوتنيك" التي تصنف "درونا" هجومية ثقيلة يصل وزنها إلى 20 طنا ويمكنها تنفيذ مهام الهجوم
الأرضي والاستطلاع وتتقدم مقاتلات الجيل الخامس لحمايتها من الصواريخ المعادية وهي مصممة لمشاركة بيانات القتال في الوقت الفعلي مع الوسائل القتالية الأخرى.
وبحسب "روستيخ"، فإن "أوخوتنيك" يمكنها التحليق بسرعات تصل إلى ألف كيلومتر في الساعة.
ويصل وزن الطائرة إلى 20 طنا من دون تسليح وطولها 14 مترًا، والمسافة بين طرفي الجناحين 19 مترا.
وقبل أيام، أعلن الأميرال نيكولاي إيفمينوف، القائد العام للبحرية الروسية أن الطيران البحري التابع للبحرية الروسية
، يعتزم استلام طائرات مسيرة هجومية بينها "أوخوتنيك"، التي تعد ضمن خطة تطوير الطيران المسيّر.
وتشير تقارير إلى أن امتلاك "أوخوتنيك" لتقنية مشاركة البيانات يمثل ميزة هائلة للـ"درونز" التي تصبح قدرتها على العمل أكثر كفاءة وأسرع من اعتمادها على محطات القيادة الأرضية، كما أن التنسيق بينها وبين مقاتلات الجيل الخامس يمكنها من تنفيذ هجمات كبيرة بما تمتلكه من أسلحة متطورة.