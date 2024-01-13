عربي
https://sputnikarabic.ae/20240113/البحرية-الروسية-تتسلم-أخوتنيك-معلومات-الـدرون-الروسية-الخارقة-1084954858.html
البحرية الروسية تتسلم "أخوتنيك".. معلومات الـ"درون" الروسية الخارقة
البحرية الروسية تتسلم "أخوتنيك".. معلومات الـ"درون" الروسية الخارقة
تصنف "أوخوتنيك" ضمن أخطر الطائرات المسيرة الهجومية في العالم، وتعرف بـ"سو 70" ويطلق عليها اسم "الصياد الضارب"، وهي مصنوعة من مواد تمتص أشعة الرادار تمنحها قدرة... 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T15:54+0000
2024-01-13T16:26+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/1c/1047642645_0:33:1000:596_1920x0_80_0_0_7ff74352ef85fa28b435204d302ea6eb.jpg
تمتلك "أوخوتنيك" تقنيات الجيل الخامس من الطائرات الحربية، ويمكنها القيام بمهام الاستطلاع العسكري والمهام الهجومية منفردة أو مع مقاتلات حربية مأهولة، حسبما ذكر موقع "روستيخ" الروسي.ولفت الموقع إلى أن الطائرة تم تصميمها بواسطة شركة "سوخوي" الروسية، وكانت أول رحلة طيران لها، في أغسطس/ آب 2019، حيث استمرت في التحليق في الجو لمدة 20 دقيقة وكان يتم التحكم فيها عن طريق محطة تحكم أرضية.وفي سبتمبر/ أيلول 2019، نفذت "أوخوتنيك" أول تحليق مشترك مع مقاتلات "سو 57"، بينما تمكنت من المناورة بنظام التشغيل الآلي على ارتفاع 1600 متر خلال مهمة استمرت 30 دقيقة.ولفت الموقع إلى أن "أوخوتنيك" التي تصنف "درونا" هجومية ثقيلة يصل وزنها إلى 20 طنا ويمكنها تنفيذ مهام الهجوم الأرضي والاستطلاع وتتقدم مقاتلات الجيل الخامس لحمايتها من الصواريخ المعادية وهي مصممة لمشاركة بيانات القتال في الوقت الفعلي مع الوسائل القتالية الأخرى.وبحسب "روستيخ"، فإن "أوخوتنيك" يمكنها التحليق بسرعات تصل إلى ألف كيلومتر في الساعة.ويصل وزن الطائرة إلى 20 طنا من دون تسليح وطولها 14 مترًا، والمسافة بين طرفي الجناحين 19 مترا.وقبل أيام، أعلن الأميرال نيكولاي إيفمينوف، القائد العام للبحرية الروسية أن الطيران البحري التابع للبحرية الروسية، يعتزم استلام طائرات مسيرة هجومية بينها "أوخوتنيك"، التي تعد ضمن خطة تطوير الطيران المسيّر.وتشير تقارير إلى أن امتلاك "أوخوتنيك" لتقنية مشاركة البيانات يمثل ميزة هائلة للـ"درونز" التي تصبح قدرتها على العمل أكثر كفاءة وأسرع من اعتمادها على محطات القيادة الأرضية، كما أن التنسيق بينها وبين مقاتلات الجيل الخامس يمكنها من تنفيذ هجمات كبيرة بما تمتلكه من أسلحة متطورة.
https://sputnikarabic.ae/20240112/طائرة-روسية-مسيرة-تقنص-عناصر-قوات-كييف-المتوارين-بين-الكثبان-الثلجية-فيديو--1084911775.html
https://sputnikarabic.ae/20211220/الدفاع-الروسية-تنشر-فيديو-لتدمير-أوخوتنيك-لهدف-أرضي-1054358315.html
https://sputnikarabic.ae/20240110/البحرية-الروسية-تتسلم-مسيرات-أوخوتنيك-وإينوخوديتس-1084848892.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/0c/1c/1047642645_82:0:919:628_1920x0_80_0_0_74bbef077b5d263a23ccfe0ce280bd23.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

البحرية الروسية تتسلم "أخوتنيك".. معلومات الـ"درون" الروسية الخارقة

15:54 GMT 13.01.2024 (تم التحديث: 16:26 GMT 13.01.2024)
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسية / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة "سو-57" وطائرة "أوخوتنيك" المسيرة
مقاتلة سو-57 وطائرة أوخوتنيك المسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
© Sputnik . وزارة الدفاع الروسية
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
تصنف "أوخوتنيك" ضمن أخطر الطائرات المسيرة الهجومية في العالم، وتعرف بـ"سو 70" ويطلق عليها اسم "الصياد الضارب"، وهي مصنوعة من مواد تمتص أشعة الرادار تمنحها قدرة على التخفي لتصبح طائرة شبحية.
تمتلك "أوخوتنيك" تقنيات الجيل الخامس من الطائرات الحربية، ويمكنها القيام بمهام الاستطلاع العسكري والمهام الهجومية منفردة أو مع مقاتلات حربية مأهولة، حسبما ذكر موقع "روستيخ" الروسي.
طائرة روسية مسيرة تنقض على عناصر قوات كييف فوق الكثبان الثلجية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرة روسية مسيرة تقنص عناصر قوات كييف المتوارين بين الكثبان الثلجية... فيديو
أمس, 11:07 GMT
ولفت الموقع إلى أن الطائرة تم تصميمها بواسطة شركة "سوخوي" الروسية، وكانت أول رحلة طيران لها، في أغسطس/ آب 2019، حيث استمرت في التحليق في الجو لمدة 20 دقيقة وكان يتم التحكم فيها عن طريق محطة تحكم أرضية.
وفي سبتمبر/ أيلول 2019، نفذت "أوخوتنيك" أول تحليق مشترك مع مقاتلات "سو 57"، بينما تمكنت من المناورة بنظام التشغيل الآلي على ارتفاع 1600 متر خلال مهمة استمرت 30 دقيقة.
طائرة أوخوتنيك المسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2021
الدفاع الروسية تنشر فيديو لتدمير "أوخوتنيك" لهدف أرضي
20 ديسمبر 2021, 04:32 GMT
ولفت الموقع إلى أن "أوخوتنيك" التي تصنف "درونا" هجومية ثقيلة يصل وزنها إلى 20 طنا ويمكنها تنفيذ مهام الهجوم الأرضي والاستطلاع وتتقدم مقاتلات الجيل الخامس لحمايتها من الصواريخ المعادية وهي مصممة لمشاركة بيانات القتال في الوقت الفعلي مع الوسائل القتالية الأخرى.
وبحسب "روستيخ"، فإن "أوخوتنيك" يمكنها التحليق بسرعات تصل إلى ألف كيلومتر في الساعة.
ويصل وزن الطائرة إلى 20 طنا من دون تسليح وطولها 14 مترًا، والمسافة بين طرفي الجناحين 19 مترا.
أوخوتنيك - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البحرية الروسية تتسلم مسيرات "أوخوتنيك" و"إينوخوديتس"
10 يناير, 08:47 GMT
وقبل أيام، أعلن الأميرال نيكولاي إيفمينوف، القائد العام للبحرية الروسية أن الطيران البحري التابع للبحرية الروسية، يعتزم استلام طائرات مسيرة هجومية بينها "أوخوتنيك"، التي تعد ضمن خطة تطوير الطيران المسيّر.
© Sputnikالدرونز العسكرية وكيف تعمل
الدرونز العسكرية وكيف تعمل - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
الدرونز العسكرية وكيف تعمل
© Sputnik
وتشير تقارير إلى أن امتلاك "أوخوتنيك" لتقنية مشاركة البيانات يمثل ميزة هائلة للـ"درونز" التي تصبح قدرتها على العمل أكثر كفاءة وأسرع من اعتمادها على محطات القيادة الأرضية، كما أن التنسيق بينها وبين مقاتلات الجيل الخامس يمكنها من تنفيذ هجمات كبيرة بما تمتلكه من أسلحة متطورة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. مصر تصف تصريحات إسرائيل بشأن غزة بـ"الأكاذيب".. فيديو وصور12:47 GMTТанк Т-90М Прорыв подразделений ЦВО ВС РФ возвращается к месту базирования - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:19 GMTЮг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "العدل الدولية" تنظر اتهامات لإسرائيل بالإبادة في غزة.. صور وفيديو11 يناير, 17:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала