https://sputnikarabic.ae/20240113/الجيش-الروسي-ينفذ-ضربة-ضد-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-في-أوكرانيا--عاجل-1084945458.html

الجيش الروسي ينفذ ضربة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا

الجيش الروسي ينفذ ضربة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية نفذت ضربة شاملة بأسلحة بحرية وجوية عالية الدقة ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا. 13.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-13T10:25+0000

2024-01-13T10:25+0000

2024-01-13T10:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "نفذت القوات المسلحة الروسية، هذا الصباح (اليوم السبت)، ضربة جماعية بأسلحة بحرية وجوية عالية الدقة وبعيدة المدى، بما في ذلك نظام "كينجال" الصاروخي الذي تفوق سرعته سرعة الصوت، بالإضافة إلى طائرات دون طيار، ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، الذي ينتج مقذوفات عيار 155 و152 و125 ملم والبارود والطائرات دون طيار".وأضاف البيان: "في اتجاه كوبيانسك، صدت الإجراءات المنسقة لوحدات قوات مجموعة "الغرب" الروسية بالتعاون مع المدفعية والطيران ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الآلية 30 و60 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقة سينكوفكا في مقاطعة خاركوف".وأردف البيان: "بالإضافة إلى ذلك، في منطقة مدينة فولشانسك في مقاطعة خاركوف، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء الصاروخي السابع والعشرين التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20240113/خبير-يكشف-عن-تكتيكات-جديدة-تعتمدها-القوات-الروسية-في-أوكرانيا-1084939718.html

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