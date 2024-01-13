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https://sputnikarabic.ae/20240113/الحرس-الوطني-في-تكساس-يستولي-على-الحدود-مع-المكسيك-طاردا-القوات-الفيدرالية-الأمريكية-1084940092.html
"الحرس الوطني" في تكساس يستولي على الحدود مع المكسيك طاردا القوات الفيدرالية الأمريكية
"الحرس الوطني" في تكساس يستولي على الحدود مع المكسيك طاردا القوات الفيدرالية الأمريكية
أفادت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم السبت، بأن الحرس الوطني في تكساس استولى على جزء من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، ومنع بهذه الخطوة عناصر حرس... 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T06:17+0000
2024-01-13T06:17+0000
العالم
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وذكرت شبكة "سي بي إس أن" أن عناصر من الحرس الوطني في تكساس، الذين نشرهم الحاكم الجمهوري غريغ أبوت سيطروا على المنطقة التي كانت تحت سيطرة حرس الحدود الفيدرالي، والتي كانوا يستخدمونها لاحتجاز المهاجرين قبل نقلهم إلى دوائر التوقيف المؤقت.وأشار المصدر إلى أنه لا يدرك مدى السلطة المخولة التي يتمتع بها مسؤولو وعناصر تكساس وقدرتهم على فرض سلطتهم واتخاذ التدابير دون العودة إلى الحكومة الفيدرالية.وفي وقت سابق، وقعت مواجهات في بلدة إيغل باس الحدودية مع المكسيك بين المهاجرين الذين يعبرون نهر ريو غراندي بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة الأمريكية.وقالت الوزارة إن سلطات تكساس استخدمت الحرس الوطني لمنع دوريات الحدود والحرس الوطني الفيدرالي من الوصول إلى نحو 2.5 ميل (4 كيلومترات) من الحدود مع المكسيك.
https://sputnikarabic.ae/20230105/بايدن-يلقي-اليوم-خطابا-حول-الأمن-على-الحدود-مع-المكسيك-1071943220.html
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العالم
العالم

"الحرس الوطني" في تكساس يستولي على الحدود مع المكسيك طاردا القوات الفيدرالية الأمريكية

06:17 GMT 13.01.2024
© AP Photo / Khalid Mohammedعلم الولايات المتحدة على الحدود العراقية السورية
علم الولايات المتحدة على الحدود العراقية السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Khalid Mohammed
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم السبت، بأن الحرس الوطني في تكساس استولى على جزء من الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، ومنع بهذه الخطوة عناصر حرس الحدود الفيدرالي الأمريكي من الوصول إلى نقاطه.
وذكرت شبكة "سي بي إس أن" أن عناصر من الحرس الوطني في تكساس، الذين نشرهم الحاكم الجمهوري غريغ أبوت سيطروا على المنطقة التي كانت تحت سيطرة حرس الحدود الفيدرالي، والتي كانوا يستخدمونها لاحتجاز المهاجرين قبل نقلهم إلى دوائر التوقيف المؤقت.

وقال مصدر للشبكة إن سلطات تكساس منعت دوريات الحدود من القيام بنشاطها في المنطقة، مضيفا أن عناصر الحرس الوطني التابع لولاية تكساس يمنعون عملاء حرس الحدود الفيدرالي من الدخول إلى نقاطهم للقيام بواجباتهم.

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وأشار المصدر إلى أنه لا يدرك مدى السلطة المخولة التي يتمتع بها مسؤولو وعناصر تكساس وقدرتهم على فرض سلطتهم واتخاذ التدابير دون العودة إلى الحكومة الفيدرالية.
وفي وقت سابق، وقعت مواجهات في بلدة إيغل باس الحدودية مع المكسيك بين المهاجرين الذين يعبرون نهر ريو غراندي بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقالت الوزارة إن سلطات تكساس استخدمت الحرس الوطني لمنع دوريات الحدود والحرس الوطني الفيدرالي من الوصول إلى نحو 2.5 ميل (4 كيلومترات) من الحدود مع المكسيك.
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